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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Саміт лідерів Європи у Лондоні завершився

саміт в Лондоні

Після приблизно двогодинної зустрічі в Лондоні завершився саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що лідери один за одним залишають Ланкастерський палац.

Після цього Зеленський має вирушити до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Читайте також: Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5553) Європа (1793) саміт (764)


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Топ коментарі
+12
Провели тусню, побулькали газіровкою, озаботілісь таааай розїхались...
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02.03.2025 19:29
+9
Мирної угоди для України ще немає, треба визначитися з гарантіями від Європи, - генсек НАТО Рютте після конференції безпеки в Лондоні.

Він зазначив, що треба підготуватися до оголошення припинення вогню в Україні та збереження миру.

За його словами, це означає, що "європейці будуть активні в Україні", щоб гарантувати тривалий мир.

Знову велике ніуя....
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02.03.2025 19:26
+6
Дивлюсь пресуху Стармера. Запитання, які йому журики ставлять - таких не ставлять ні Трампу, ні Зе. Чомусь впевнений по запитаннях, що журиків в Британії (яких допускають на Даунінг-стріт, 10) не ділять на своїх чи чужих, а лише на адекватних і придурків.
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02.03.2025 19:28
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Мирної угоди для України ще немає, треба визначитися з гарантіями від Європи, - генсек НАТО Рютте після конференції безпеки в Лондоні.

Він зазначив, що треба підготуватися до оголошення припинення вогню в Україні та збереження миру.

За його словами, це означає, що "європейці будуть активні в Україні", щоб гарантувати тривалий мир.

Знову велике ніуя....
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02.03.2025 19:26 Відповісти
...... теж важливий момент! "Король" в штатах уже не король....
Потрібно Зеленському трохи переключитися від спогадів перед...!
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02.03.2025 19:28 Відповісти
Дивлюсь пресуху Стармера. Запитання, які йому журики ставлять - таких не ставлять ні Трампу, ні Зе. Чомусь впевнений по запитаннях, що журиків в Британії (яких допускають на Даунінг-стріт, 10) не ділять на своїх чи чужих, а лише на адекватних і придурків.
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02.03.2025 19:28 Відповісти
Провели тусню, побулькали газіровкою, озаботілісь таааай розїхались...
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02.03.2025 19:29 Відповісти
Значит - Как все было.
Как только Зеленский приехал в США, ему сразу сказали. Братан - нахер тебе та Украина и украинцы. Мы даём тебе 5 миллиардов долларов, американское гражданство, купишь себе шикарную виллу на берегу океана, яхту и будешь жить с со своей семьёй не беспокоясь ни о чем. От тебя нам нужно - Капитуляция Украины и ресурсы. Все просто Владимир. И тебе хорошо и Трампу с Маском хорошо и Путлера это устраивает.

Зеленский отказался и за это его выгнали из белого дома
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02.03.2025 19:30 Відповісти
і зеленого бидло політика ще ніхто не послав.
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02.03.2025 19:35 Відповісти
зеленський і на фото стоїть нанюханий до бєлих соплєй. наркоман *** потєрпілий
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02.03.2025 19:31 Відповісти
При костюмі з краваткою виглядав би по солідніше...а так, як дядько з бодуна.)
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02.03.2025 20:26 Відповісти
та видно тільки з окопів....воював бідолага...
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02.03.2025 20:28 Відповісти
Показово, якщо зважити надану Україні допомогу на ВВП країн-партнерів, топ-10 складатиметься із балтійських та скандинавських держав, а також Польщі. Очолює цей список Естонія.

Водночас за підрахунками Кільського інституту світової економіки, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим - лише 0,1%.
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02.03.2025 19:34 Відповісти
Зібралися в теплому сімейному крузі, поговорили, сказали ми з тобою назавжди і дали пораду найвеличнішому: налагоджуй знову дипломатичні відносини з США.
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02.03.2025 19:35 Відповісти
Здається, що європа хоче того ж, що і трамп, може лиш не так кострубато
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Британія оголошує про виділення 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance для понад 5000 ракет для зенітно-ракетних комплексів, заявив прем'єр-міністр Британії.

Ну тут брити молодці, визнаю, Україні з ним напряму потрібен союз, без " стурбованого" ЄС 🔥🔥🔥
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02.03.2025 19:44 Відповісти
Это саммит не как Украину спасать, а как самим спасаться! Поэтому и пригласили только тех. кто что то значит в военном и экономическом плане. Шоу в Белом доме показало, что расися решила дальше дружить с Китаем а не США. Так, что спасайся кто может! ( это очень схематично, не хочется на Цензоре разжёвывать, забанят).
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02.03.2025 19:44 Відповісти
Це все ,,вода,,! Ці зустрічі нічого не дають! Ідьте додому і працюйте!
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02.03.2025 19:50 Відповісти
Ху...
Напиззілися...
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02.03.2025 20:33 Відповісти
Невже Зєля і до Короля в піжамі завалить...
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02.03.2025 20:40 Відповісти
Він може і в стрінгах і в шльопанцях .
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02.03.2025 22:26 Відповісти
Він не лох якийсь - принесе скумбрію з мівіною.
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03.03.2025 00:57 Відповісти
Очередной раз похлопали по плечу Президента . Зеленского и ..... обещали золотые горы и реки полные вина ! ! ! .
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02.03.2025 22:56 Відповісти
 
 