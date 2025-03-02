Саміт лідерів Європи у Лондоні завершився

Після приблизно двогодинної зустрічі в Лондоні завершився саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що лідери один за одним залишають Ланкастерський палац.

Після цього Зеленський має вирушити до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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