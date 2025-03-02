Саміт лідерів Європи у Лондоні завершився
Після приблизно двогодинної зустрічі в Лондоні завершився саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Зазначається, що лідери один за одним залишають Ланкастерський палац.
Після цього Зеленський має вирушити до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
Будь ласка, зачекайте...
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Він зазначив, що треба підготуватися до оголошення припинення вогню в Україні та збереження миру.
За його словами, це означає, що "європейці будуть активні в Україні", щоб гарантувати тривалий мир.
Знову велике ніуя....
Потрібно Зеленському трохи переключитися від спогадів перед...!
Как только Зеленский приехал в США, ему сразу сказали. Братан - нахер тебе та Украина и украинцы. Мы даём тебе 5 миллиардов долларов, американское гражданство, купишь себе шикарную виллу на берегу океана, яхту и будешь жить с со своей семьёй не беспокоясь ни о чем. От тебя нам нужно - Капитуляция Украины и ресурсы. Все просто Владимир. И тебе хорошо и Трампу с Маском хорошо и Путлера это устраивает.
Зеленский отказался и за это его выгнали из белого дома
Водночас за підрахунками Кільського інституту світової економіки, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим - лише 0,1%.
Ну тут брити молодці, визнаю, Україні з ним напряму потрібен союз, без " стурбованого" ЄС 🔥🔥🔥
Напиззілися...