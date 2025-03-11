Присутності військових з КНДР не зафіксовано у групах піхоти РФ на Сумщині, - ОТУ "Сіверськ"

Військові не зафіксували присутності солдатів КНДР серед дрібних груп піхоти РФ, які намагаються проникнути вглиб Сумської області.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Мисника, Росія активно використовує дрібні групи піхоти (ДГП) для спроб проникнення на територію України. Водночас наразі відсутня інформація про участь військових з КНДР у таких групах.

"Тут слід розрізняти. ДРГ - це здебільшого спецпризначенці, вони ретельно готуються до своєї діяльності. Зараз ворог також використовує просто дрібні групи піхоти. Вони таким чином намагаються просто зайти на нашу територію, щоб закріпитися, накопичити сили і розширяти зону активних бойових дій. Але ж ми вираховуємо ці групи і максимально знищуємо їх. Наразі ми не маємо інформації (чи є серед них військові з КНДР - ред.). У нас не було затриманих і полонених", - зазначив він.

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Мисник пояснив, що діяльність ДГП відрізняється від дій диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які є більш підготовленими. Поточна тактика ворога - спроби маневрування на флангах бойових дій, щоб закріпитися і розширити зону наступу. Проте українські сили оборони активно виявляють і знищують ці групи.

"Вони багато втрачають і намагаються якимось чином здобувати ці населені пункти, які вони спочатку стирають з лиця землі", - сказав Мисник.

Речник також поінформував, що між селами Журавка і Басівка збудована єдина система оборони, яка ефективно використовує природні особливості місцевості, включаючи болотисті ділянки та водойми. Це ускладнює ворогу проникнення вглиб території.

"Ми активно використовуємо природні, рельєфні особливості місцевості. Тут багато болотистої місцевості і дрібних водойм. Тож наша оборона ефективно побудована, щоб виконувати задачу - не давати (росіянам, - ред.) проникати углиб території і максимально нищити ворога. Чим зараз і займаються наші Сили оборони на кордоні - виконують бойові задачі", - додав речник.

Крім того, Мисник повідомив, що тактика противника на північному кордоні не змінюється. Щодня відбуваються обстріли прикордоння з використанням fpv-дронів, БПЛА, мінометів і артилерії, особливо в Сумській області.

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