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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Наразі немає загрози з боку Білорусі для України, - ДПСУ

ОТУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що наразі з боку Білорусі Україні загрози немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ

"Білоруський напрямок залишається у пріоритеті. Водночас по той бік кордону ми не бачимо, щоб формувались якісь ударні угрупування або накопичувались якійсь сили, які можуть становити для нас загрозу", - сказав речник.

Демченко підкреслив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається під контролем, і не припиняється робота з інженерного облаштування кордону для забезпечення можливості швидкого реагування у разі зміни ситуації.

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Автор: 

Білорусь (7923) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+3
Білоруські нацисти зараз воюють в районі Запоріжжя і Донецька.
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11.03.2025 13:49
+2
В 22-му році теж з боку Білораші загрози не було, а головне з боку параші її теж не було.
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11.03.2025 14:05
+1
Спалити МОЗирський нпз і бульбі хана
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11.03.2025 13:56
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Білоруські нацисти зараз воюють в районі Запоріжжя і Донецька.
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11.03.2025 13:49 Відповісти
Спалити МОЗирський нпз і бульбі хана
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11.03.2025 13:56 Відповісти
в 22 теж так казали
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11.03.2025 13:59 Відповісти
А жуки? Вони на білоруській картоплі роз'їлися.....
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11.03.2025 13:59 Відповісти
В 22-му році теж з боку Білораші загрози не було, а головне з боку параші її теж не було.
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11.03.2025 14:05 Відповісти
Це постійна рашистьське ІПСО - розганяти загрозу зі сторони Бульба Фюрера.
Що би ми тримали там війська.
На справді, все бульба-озброєння, ********** та войовничих фашиків Уйло вигреб з Бульбастану ще у 2023 році.
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11.03.2025 14:06 Відповісти
"Зуб даєш? "
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11.03.2025 14:09 Відповісти
А з боку Курщини е? Чи все під контролем, керівництво тримае руку на пульсі?
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11.03.2025 14:17 Відповісти
 
 