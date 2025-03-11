Наразі немає загрози з боку Білорусі для України, - ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що наразі з боку Білорусі Україні загрози немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Білоруський напрямок залишається у пріоритеті. Водночас по той бік кордону ми не бачимо, щоб формувались якісь ударні угрупування або накопичувались якійсь сили, які можуть становити для нас загрозу", - сказав речник.

Демченко підкреслив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається під контролем, і не припиняється робота з інженерного облаштування кордону для забезпечення можливості швидкого реагування у разі зміни ситуації.

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