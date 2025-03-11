Наразі немає загрози з боку Білорусі для України, - ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що наразі з боку Білорусі Україні загрози немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Білоруський напрямок залишається у пріоритеті. Водночас по той бік кордону ми не бачимо, щоб формувались якісь ударні угрупування або накопичувались якійсь сили, які можуть становити для нас загрозу", - сказав речник.
Демченко підкреслив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається під контролем, і не припиняється робота з інженерного облаштування кордону для забезпечення можливості швидкого реагування у разі зміни ситуації.
Топ коментарі
+3 Jolli Rabbit
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+2 Макар #591193
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+1 Бандерівець
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Що би ми тримали там війська.
На справді, все бульба-озброєння, ********** та войовничих фашиків Уйло вигреб з Бульбастану ще у 2023 році.