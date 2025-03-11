Окупанти засудили мешканця Ялти до 24 років ув’язнення нібито за замах на екснардепа Царьова

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив мешканця Ялти до 24 років ув'язнення нібито за замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова, який живе у Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Крим.Реалії.

Як запевняє сторона обвинувачення, засуджений за завданням СБУ стежив за Царьовим і облаштував схованку зі зброєю, яку потім використовували під час замаху. Під час обшуку у ялтинця нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій.

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Російський суд визнав чоловіка винним за статтями про держзраду, тероризм, посягання на життя громадського діяча та незаконний обіг вибухових речовин.

27 жовтня 2023 року повідомлялося, що на екснардепа та зрадника України Олега Царьова напали у тимчасово окупованій Ялті. Він перебував у лікарні у важкому стані.

Пізніше підозрюваного в замаху на зрадника Царьова 46-річного жителя Ялти заарештували на два місяці.

Нагадаємо, Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

Раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду.

У листопаді 2024 року зрадника Царьова заочно засуджено на 8 років тюрми, конфісковано його майно на 460 млн грн.

Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями: 12 років позбавлення волі.

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