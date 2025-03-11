ЄС готується продовжити санкції проти РФ. Рішення мають ухвалити до 15 березня 2025 року, - ЗМІ
Рада Європейського Союзу планує продовжити дію санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, до 15 березня 2025 року.
Про це повідомив офіційний речник ЄС у відповідь на запит "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.
"Рада ЄС повинна буде одноголосно затвердити продовження (санкцій) до 15 березня. Наразі Рада ЄС завершує регулярний перегляд режиму, щоб забезпечити своєчасне ухвалення рішення", - заявив речник.
Продовження санкцій потребує одноголосного погодження від усіх 27 країн-членів Євросоюзу.
Наразі триває завершальний етап перегляду, що має забезпечити ухвалення рішення у встановлений термін.
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Невже до 15-го орбана вб'ють? Не думаю що в Угорщині ще залишились прозаіки.