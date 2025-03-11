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Новини Санкції проти Росії
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ЄС готується продовжити санкції проти РФ. Рішення мають ухвалити до 15 березня 2025 року, - ЗМІ

Санкції США виснажують економіку Росії

Рада Європейського Союзу планує продовжити дію санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, до 15 березня 2025 року.

Про це повідомив офіційний речник ЄС у відповідь на запит "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС повинна буде одноголосно затвердити продовження (санкцій) до 15 березня. Наразі Рада ЄС завершує регулярний перегляд режиму, щоб забезпечити своєчасне ухвалення рішення", - заявив речник.

Продовження санкцій потребує одноголосного погодження від усіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Наразі триває завершальний етап перегляду, що має забезпечити ухвалення рішення у встановлений термін.

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росія (64923) санкції (11768) Євросоюз (13313)


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Орбан нагне всьо ЄС.
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11.03.2025 15:28 Відповісти
а Порох міг колись нагнути Орбана
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11.03.2025 15:31 Відповісти
"Продовження санкцій потребує одноголосного погодження від усіх 27 країн-членів Євросоюзу."
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11.03.2025 15:29 Відповісти
Зірковий час для орбанів та фіцо.
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11.03.2025 15:38 Відповісти
"Рада ЄС повинна буде одноголосно затвердити... " Джерело: https://censor.net/ua/n3540515

Невже до 15-го орбана вб'ють? Не думаю що в Угорщині ще залишились прозаіки.
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11.03.2025 16:05 Відповісти
 
 