ЄС готується продовжити санкції проти РФ. Рішення мають ухвалити до 15 березня 2025 року, - ЗМІ

Рада Європейського Союзу планує продовжити дію санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, до 15 березня 2025 року.

Про це повідомив офіційний речник ЄС у відповідь на запит "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС повинна буде одноголосно затвердити продовження (санкцій) до 15 березня. Наразі Рада ЄС завершує регулярний перегляд режиму, щоб забезпечити своєчасне ухвалення рішення", - заявив речник.

Продовження санкцій потребує одноголосного погодження від усіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Наразі триває завершальний етап перегляду, що має забезпечити ухвалення рішення у встановлений термін.

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