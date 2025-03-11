В Україні потенційно заміновано 23% території, - Шмигаль
В Україні потенційно заміновано 139 тис. кв. км, що становить 23% території країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль зазначив, що над розмінуванням працюють 84 сертифікованих оператори, використовуючи 225 розмінувальних машин, частина з яких виготовлена в Україні.
За словами Шмигаля, держава вже компенсувала понад 529 млн грн аграріям, які скористалися послугами приватних операторів для розмінування сільськогосподарських угідь.
"Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 млрд грн", - повідомив він.
Як зазначається, до розмінування територій України залучені близько півсотні країн, зокрема США, Швейцарія, Європейський Союз, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди та Швеція.
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