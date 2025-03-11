МЗС про санкції ЄС проти "тіньового" флоту РФ: Тривають переговори щодо синхронізації пакетів

Європейський Союз працює над запровадженням санкцій проти "тіньового" флоту Росії, зокрема нині в межах санкційної коаліції тривають переговори щодо синхронізації пакетів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила директорка департаменту економічної дипломатії МЗС України Кіра Спиридонова.

Так, стосовно того, чому ЄС досі не запровадив санкції проти "тіньового" флоту РФ, вона зазначила, що Європейський Союз над цим працює.

"Ми говоримо про те, що зараз в рамках санкційної коаліції відбуваються переговори щодо синхронізації пакетів. Найбільші станом на зараз у Великої Британії проти "тіньового" флоту... Це також Сполучені Штати. Це частково Європейський Союз. Це в тому числі Україна. І я можу сказати, що ми всі працюємо над тим, щоб покращити нашу співпрацю у цьому напрямку", - зауважила представниця МЗС.

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Вона наголосила, що насправді ЄС проводить дуже активну роботу щодо напрацювання санкційного пакету.

"Звісно, в першу чергу, ці питання рухають держави Балтійського регіону і Північної Європи. Тому що вони самі першими відчувають всі можливі наслідки. Наприклад, підриви кабелів в Балтійському морі... Тому тут ми працюємо, в першу чергу, з державами Північної Європи, Балтійського регіону, Великою Британією для того, аби пакети були синхронізовані і якомога більш болюче для РФ", - додала Спиридонова.

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