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Новини Війна Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері вівторка, 11 березня, в повітряному просторі України фіксуються російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:28.

"Донецька, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:33.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

"Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:14.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:29.

"Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:40.

"Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:59. 

Оновлення

"Чернігівська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:10.

"Сумська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:13.

О 20:30 ПС повідомили про:

"Шахеди"на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на : група на північ та група на захід.
"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на північно-західний напрямок.
"Шахеди" на півдні Харківщини курсом північно-західним.
"Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
"Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь.

Оновлення

О 21:04 ПС повідомили про:

  • БпЛА в Миколаївській області ! Курсом північно-західним на Одещину.
  • БпЛА на сході Запорізької області. Курсом на Дніпропетровщину.
  • Одеська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

"Черкаська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:08. 

Оновлення

О 22:08 ПС повідомили про:

Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди"на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

  • "Шахеди"на Черкащині курсом північно-західним.
  • "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом північно-західним.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та
  • "Шахеди" на півночі Харківщини курсом північним та південним.
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.
  • "Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь та захід.
  • "Шахеди"в Київській області курсом північно-західним.

"Житомирська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:23. 

О 23:04 ПС повідомили про:

  • Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.
  • "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом південним.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок.
  • "Шахеди" на півночі Харківщини курсом західним.
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.
  • "Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південно-західним.
  • "Шахеди"в Житомирській та Хмельницькій областях курсом західним.

Оновлення станом на 00:33

  • "Шахеди"на Вінниччині курсом на північ.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та на північ.
  • "Шахеди"на Сумщині курсом на західний напрямок.
  • "Шахеди"на півдні Чернігівщини курсом північно-західним, на Київщину.
  • "Шахеди" на Київщині курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.
  • "Шахеди"на Житомирщині курсом на північно-західний напрямок.
  • "Шахеди"на півдні Рівненщини курсом північно-західним, на Луцьк.
  • "Шахеди"на Харківщині курсом на південний напрямок.
  • Київ- загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!

Оновлення станом на 01:25

  • "Шахеди"на Хмельниччині курсом на північ.
  • "Шахеди"на Київщині курсом на західний напрямок та на північ.
  • "Шахеди"на Житомирщині курсом північно-західним.
  • "Шахеди" на Сумщині курсом західним та на південь.

Читайте також: Знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4094) Повітряні сили (2586) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+10
ну наші теж вже вилетіли, то хай кацапи знов зустрічають. Бажано у московській області, бо там який запіздюйськ не возьми, то там є якесь підприємство ОПК, а то ще і не одне. Так що коломна, рєутов, фрязіно та інші талдоми - зустрічайте, інших паляниць у нас для вас тепер не буде.
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11.03.2025 19:07
+8
Перемир'я летить
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11.03.2025 20:37
+8
Демонструють готовність до припинення вогню!
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11.03.2025 20:40
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11.03.2025 18:49 Відповісти
чому б не розглянути можливість перехоплювати шахеди з подальшим їх використанням проти рф?
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11.03.2025 18:52 Відповісти
дальність дії РЕБу не дозволяє. Як тільки дія РЕБу стає критично слабою, то вони знову лягають на зворотній курс. Біля Одеси ішакєди взагалі кругами літають над морем, бо РЕБи на катерах стоять, які виходять у море.
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11.03.2025 18:58 Відповісти
1.дрони з сіткометом на пропелер шахеду;
2. з легкоморорного літака, галікоптера сітку на шахед, сітка до парашуту;
3.сконструювати багаторазовий бпла з сіткометом
4.сітки на ймовірні місця прильоту шахедів (щоб ловили з мінім.ушкодженями)
Це ж нескінченний ресурм безкоштовних потужних бпла які можна повторно використовувати. До тогож багато деталей на них є: оно по полях валаються.
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11.03.2025 23:47 Відповісти
якщо я вам відповім, то ви можете образитись, тому що я для вас ніхто, анонім інтернетний.
Спобуйте через фісбук зв'затись з Безкрестновим, і виклас ти свої ідеї йому. У вас тоді хоч буде привід пишатись тим, що вас послав сам "Флеш" особисто, а не якійсь анонім з форума Цензора.
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12.03.2025 00:09 Відповісти
Я теж анонім. Але скажу. Мало чого тупішого в житті чув, ніж пункти 1-4.
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12.03.2025 02:20 Відповісти
мені особливо сподобались 2 і 4. Конгеніально.
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12.03.2025 03:57 Відповісти
Хлопці, бийте по москві у відповідь. Смерть кацапам!
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11.03.2025 19:02 Відповісти
ну наші теж вже вилетіли, то хай кацапи знов зустрічають. Бажано у московській області, бо там який запіздюйськ не возьми, то там є якесь підприємство ОПК, а то ще і не одне. Так що коломна, рєутов, фрязіно та інші талдоми - зустрічайте, інших паляниць у нас для вас тепер не буде.
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11.03.2025 19:07 Відповісти
❗️Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, - ОП після зустрічі у Саудівській Аравії
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11.03.2025 20:05 Відповісти
⚡️США відновлюють військову допомогу Україні

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
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11.03.2025 20:06 Відповісти
Перемир'я летить
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11.03.2025 20:37 Відповісти
Демонструють готовність до припинення вогню!
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11.03.2025 20:40 Відповісти
Іди за русскім воєнним корабльом, чесний ти наш!
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11.03.2025 20:47 Відповісти
Ні, Schwanzlutcher, вчи українську , більшисть цапів пишуть рузьким ізиком і із матюками, як тебе мамка навчила із сусідом. 100 відсотково в тебе батька не було man don don
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11.03.2025 21:21 Відповісти
Будьте уважні. Під@ри будуть сьогодні "мстіть".
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11.03.2025 20:42 Відповісти
20,34 новина про те що Україна готова до припинення вогню, перемовин, таякихось поступок
***** знало це ще до виходу новин за годину!!!
20,35 ***** запускає по Україні ударні безпілотники!!!!!
трамп!!!! рида ти політична повія!!!!!!де дівся пісдатий пацан, *****??? той що пісдєс як хоче миру
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11.03.2025 20:58 Відповісти
Сдєлку сдєлалі?
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11.03.2025 21:49 Відповісти
Хочу обратить внимание украинцев - за все годы войны не было ни одного дня, чтобы рашисты не бомбили Украину , стоит только украинцам ответить на этот беспредел, как вонючая ООН тут же делает заявление, что она осуждает такие ответы.

Зачем нам такая организация и зачем Украина должна в ней участвовать?

Нужно выходить самим из этого говна и призывать это сделать все остальные страны, кто хочет мира и справедливости.
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Лавруха тільки цього й чекає. Щоб ООН завалити скаргами на бандерівців, які повстали з могил.
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11.03.2025 22:46 Відповісти
@ А тут - своя арифметика:

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12.03.2025 01:06 Відповісти
Переляк прутіна-******, переріс у діарею і злість проти трампа, а винні, знову Мирні Українці!
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12.03.2025 01:49 Відповісти
 
 