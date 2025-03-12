Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері вівторка, 11 березня, в повітряному просторі України фіксуються російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:28.

"Донецька, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:33.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

"Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:14.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:29.

"Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:40.

"Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:59.

Оновлення

"Чернігівська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:10.

"Сумська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:13.

О 20:30 ПС повідомили про:

"Шахеди"на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на : група на північ та група на захід.

"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди" на півдні Харківщини курсом північно-західним.

"Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.

"Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь.

Оновлення

О 21:04 ПС повідомили про:

БпЛА в Миколаївській області ! Курсом північно-західним на Одещину.

БпЛА на сході Запорізької області. Курсом на Дніпропетровщину.

Одеська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

"Черкаська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:08.

Оновлення

О 22:08 ПС повідомили про:

Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди"на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

"Шахеди"на Черкащині курсом північно-західним.

"Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом північно-західним.

"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та

"Шахеди" на півночі Харківщини курсом північним та південним.

"Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.

"Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.

"Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь та захід.

"Шахеди"в Київській області курсом північно-західним.

"Житомирська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:23.

О 23:04 ПС повідомили про:

Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом південним.

"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок.

"Шахеди" на півночі Харківщини курсом західним.

"Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.

"Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.

"Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південно-західним.

"Шахеди"в Житомирській та Хмельницькій областях курсом західним.

Оновлення станом на 00:33

"Шахеди"на Вінниччині курсом на північ.

"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та на північ.

"Шахеди"на Сумщині курсом на західний напрямок.

"Шахеди"на півдні Чернігівщини курсом північно-західним, на Київщину.

"Шахеди" на Київщині курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.

"Шахеди"на Житомирщині курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди"на півдні Рівненщини курсом північно-західним, на Луцьк.

"Шахеди"на Харківщині курсом на південний напрямок.

Київ- загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!

Оновлення станом на 01:25

"Шахеди"на Хмельниччині курсом на північ.

"Шахеди"на Київщині курсом на західний напрямок та на північ.

"Шахеди"на Житомирщині курсом північно-західним.

"Шахеди" на Сумщині курсом західним та на південь.

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