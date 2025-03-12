Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері вівторка, 11 березня, в повітряному просторі України фіксуються російські ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:28.
"Донецька, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляли ПС о 18:33.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
"Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:14.
"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:29.
"Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:40.
"Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:59.
Оновлення
"Чернігівська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:10.
"Сумська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:13.
О 20:30 ПС повідомили про:
"Шахеди"на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на : група на північ та група на захід.
"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на північно-західний напрямок.
"Шахеди" на півдні Харківщини курсом північно-західним.
"Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
"Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь.
Оновлення
О 21:04 ПС повідомили про:
- БпЛА в Миколаївській області ! Курсом північно-західним на Одещину.
- БпЛА на сході Запорізької області. Курсом на Дніпропетровщину.
- Одеська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
"Черкаська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:08.
Оновлення
О 22:08 ПС повідомили про:
Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.
"Шахеди"на півночі Одещини курсом на Вінниччину.
- "Шахеди"на Черкащині курсом північно-західним.
- "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом північно-західним.
- "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та
- "Шахеди" на півночі Харківщини курсом північним та південним.
- "Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.
- "Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південь та захід.
- "Шахеди"в Київській області курсом північно-західним.
"Житомирська область- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:23.
О 23:04 ПС повідомили про:
- Шахеди"на півдні Вінниччини курсом на північно-західний напрямок.
- "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом південним.
- "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок.
- "Шахеди" на півночі Харківщини курсом західним.
- "Шахеди"на Полтавщині курсом північно-західним.
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південно-західний напрямок.
- "Шахеди"на півночі Чернігівщини курсом на південно-західним.
- "Шахеди"в Житомирській та Хмельницькій областях курсом західним.
Оновлення станом на 00:33
- "Шахеди"на Вінниччині курсом на північ.
- "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на західний напрямок та на північ.
- "Шахеди"на Сумщині курсом на західний напрямок.
- "Шахеди"на півдні Чернігівщини курсом північно-західним, на Київщину.
- "Шахеди" на Київщині курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.
- "Шахеди"на Житомирщині курсом на північно-західний напрямок.
- "Шахеди"на півдні Рівненщини курсом північно-західним, на Луцьк.
- "Шахеди"на Харківщині курсом на південний напрямок.
- Київ- загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!
Оновлення станом на 01:25
- "Шахеди"на Хмельниччині курсом на північ.
- "Шахеди"на Київщині курсом на західний напрямок та на північ.
- "Шахеди"на Житомирщині курсом північно-західним.
- "Шахеди" на Сумщині курсом західним та на південь.
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2. з легкоморорного літака, галікоптера сітку на шахед, сітка до парашуту;
3.сконструювати багаторазовий бпла з сіткометом
4.сітки на ймовірні місця прильоту шахедів (щоб ловили з мінім.ушкодженями)
Це ж нескінченний ресурм безкоштовних потужних бпла які можна повторно використовувати. До тогож багато деталей на них є: оно по полях валаються.
Спобуйте через фісбук зв'затись з Безкрестновим, і виклас ти свої ідеї йому. У вас тоді хоч буде привід пишатись тим, що вас послав сам "Флеш" особисто, а не якійсь анонім з форума Цензора.
"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
***** знало це ще до виходу новин за годину!!!
20,35 ***** запускає по Україні ударні безпілотники!!!!!
трамп!!!! рида ти політична повія!!!!!!де дівся пісдатий пацан, *****??? той що пісдєс як хоче миру
Зачем нам такая организация и зачем Украина должна в ней участвовать?
Нужно выходить самим из этого говна и призывать это сделать все остальные страны, кто хочет мира и справедливости.