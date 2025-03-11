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Новини Бойові дії на Курщині Наступ РФ на Курщині
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Рашисти тиснуть на Сили оборони на Курщині та закріплюються на сході Суджі, - DeepState. МАПА

Армія РФ продовжує тиск на ЗСУ у Курській області

Російські окупаційні війська продовжують тиск на Сили оборони України у Курській області. Ворог закріплюється та підтягує ресурси до східної частини міста Суджа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що найбільша активність ворога станом на зараз на сході, де окупанти мали просування в районі Мирного та Зозулівки.

"Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко. На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейський військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго — покаже час", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ

Увага на лівому фланзі Курського угруповання зосереджена вздовж кордону з Сумщиною по відтинку Журавка – Новеньке.

"Противник активно намагається лізти на Басівку, водночас Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження з накопичення та спробам руху ворога", - додали аналітики. 

Армія РФ продовжує тиск на ЗСУ у Курській області - карта DeepState

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масованого прориву росіянами кордону на Сумщині не було, їхні втрати в Суджі дуже великі, - Генштаб

Ситуація на Курщині

Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що війська РФ продовжують наступ на Курщині, наші воїни відходять із боями. наразі бої йдуть на околиці міста Суджа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози оточення ЗСУ на Курщині немає. Ухвалено рішення про підсилення Сил оборони, - Сирський

Автор: 

бойові дії (3689) Курськ (1085) війна в Україні (3518) DeepState (72) Суджа (45)


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Топ коментарі
+11
ось так курська операція становиться Сумською операцією
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11.03.2025 19:15
+7
Виводять війська які могли опинитися в оточенні. Всі стратеги на цензорі мають бути задоволені.
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11.03.2025 19:06
+7
Все "чудово". Вже злили Донбас, тепер активно зливають усі сумнівні здобутки Курської операції, а там і неньку-Україну дЖидовські дЄрмаки успішно та швидко зіллють в унітаз...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять... (с)
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11.03.2025 19:16
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Ой, заспокойте мене швидше. Що все під контролем....
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11.03.2025 19:04 Відповісти
Все пiд контролем. Але е один нюанс...
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11.03.2025 19:08 Відповісти
але це не точно
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11.03.2025 19:14 Відповісти
"що Ви будете робити після того як зайдете в курську область ?" - спитав Стратег Генерал Залужний у мєлкого тактика про-сирського
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11.03.2025 19:15 Відповісти
спитав ще задовго до заходу в курську область....
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11.03.2025 19:18 Відповісти
Виводять війська які могли опинитися в оточенні. Всі стратеги на цензорі мають бути задоволені.
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11.03.2025 19:06 Відповісти
Смішно??..
Це реально страх - щоб знову чути чутки про оточення, полон, муки наших людей...
Всі сподіваються що вийдуть а не зав'язнуть проти десятків тисяч орків.
( Ось по каца-пшикам із мереж: хваляться що планують оточити 4 тисячі бійців СОУ. )
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12.03.2025 00:51 Відповісти
ось так курська операція становиться Сумською операцією
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11.03.2025 19:15 Відповісти
Все "чудово". Вже злили Донбас, тепер активно зливають усі сумнівні здобутки Курської операції, а там і неньку-Україну дЖидовські дЄрмаки успішно та швидко зіллють в унітаз...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять... (с)
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11.03.2025 19:16 Відповісти
На жаль, у Просирського та Драпатого немає стратегії та тактики, як втримати фронт. А наші міста беруть у кліщі три роки підряд. І якщо Маріуполь здав Зелька та Валерка, то тут що такє? Впевнений, жоден хенерал не зміг передбачити ту саму газову трубу у Суджу, яку ніхто не підірвав завчасно. (Мабуть Ермак ще сподівався торгувати газом). так, наплелі херні, що все ОК, всіх накрили.
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11.03.2025 19:25 Відповісти
До чого ти лох диванний приплів Драпатого? Хортиця не командує в Курську, чи ухилянтських кукурікалам поібать?
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11.03.2025 19:55 Відповісти
Не кудахтай, кокошник упадет. Драпатий - командующий Сухопутными войсками.
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11.03.2025 20:06 Відповісти
дятел рогатий, а яке відношення командуючий одним окремим родом військ має до операції в якій задіяні взагалі всі роди військ окрім флоту хіба (але з морпіхами) ? він її планував чи командував нею?
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30.03.2025 01:49 Відповісти
Твій Зелений вождь не вводив надзвичайного стану до самої дати нападу, отож Залужний не мав повноважень щоб щось істотне встигнути зробити.
Так що йди візьми зароблені ********** у подоляка
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11.03.2025 21:29 Відповісти
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11.03.2025 19:26 Відповісти
⚔️Бійці ЗСУ вже відступають з безпосередньо Суджи під ворожим огнем
https://t.me/ShalinWAR/8933
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11.03.2025 19:34 Відповісти
Там же: нині касапи зайшли в східну частину міста.
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11.03.2025 19:45 Відповісти
⚔️Ситуація в Суджі станом на вечір 11 березня 2025 року

• Східна частина міста повністю відійшла ворогу, він може спокійна там пересуватись

• Деякі частини кацапів вже проникають в центр Суджі

P.S. Присутність ЗСУ в Суджі досі уточнюється
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11.03.2025 20:01 Відповісти
Якщо так як написано то вже купа кремлівських журналжистів з свіжими методичками мчить знімати відео про катів укропів (Буча по російськи). Невдовзі будемо бачити ролики як населення Суджі з хлібом зустрічає визволителів.
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11.03.2025 20:12 Відповісти
Треба реально дивитися правді в очі. За вчорашній день контрольована ЗСУ територія на Курщині зменшилася аж на 80 кв. км.! На сьогодні ЗСУ контролюють лише 150 кв. км. території, але, скоріше за все, без значного підсилення живою силою та технікою, українські підрозділи будуть вибиті з усієї території Суджанського району за день-два!
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11.03.2025 20:05 Відповісти
150 Кв.км - Для порівняння це приблизно територія Деснянського району міста Києва.
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11.03.2025 20:07 Відповісти
А я про це казав ,ще два місяці тому ,тільки диванні упа- патріоти чомусь мене обізвали рашистським ботом ,а де ж вису тепер ,чому пельку свою закрили ,напевно в цей час пишете маячню ,як американці нас здають рашистам ? І примушують нас відмовитись від територій ,які зєля просрав і просирає ,тільки в цьому у вас чомусь винуватий Трамп ,а не ваш улюблений янєлох боневтікович.
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11.03.2025 20:05 Відповісти
Так вони завжди так кажуть коли реальність відрізняється від рожевої картинки в тій частині їхніх голівок де в нормальних людей розміщений мозок.
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11.03.2025 20:21 Відповісти
А що саме цинічне ,що ці ура-патріоти ,чомусь не хочуть мобілізуватись ,а промивають нам мізки своєю пропагандою .
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11.03.2025 20:24 Відповісти
це підконтрольна неконтрольованість
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11.03.2025 21:22 Відповісти
А люди Творожкова постійно "опровєргалі" будь які повідомлення про вихід орків до Суджі і взагалі про наступ ...
Тепер питання - чи буде влада евакуювати людей з Сумського прикордоння чи знову "нєнада панікі - шашликі готовь" ...
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12.03.2025 00:46 Відповісти
Те що епопея Суджі закінчилася всім ясно. Тепер це спалювання ресурсів і можливість котлів. Колись це була військова несподіванка, але тепер тримати війська у "мішках", де все прострілюється - вже авантюра
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12.03.2025 00:48 Відповісти
 
 