Рашисти тиснуть на Сили оборони на Курщині та закріплюються на сході Суджі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська продовжують тиск на Сили оборони України у Курській області. Ворог закріплюється та підтягує ресурси до східної частини міста Суджа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Зазначається, що найбільша активність ворога станом на зараз на сході, де окупанти мали просування в районі Мирного та Зозулівки.
"Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко. На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейський військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго — покаже час", - йдеться у повідомленні.
Увага на лівому фланзі Курського угруповання зосереджена вздовж кордону з Сумщиною по відтинку Журавка – Новеньке.
"Противник активно намагається лізти на Басівку, водночас Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження з накопичення та спробам руху ворога", - додали аналітики.
Ситуація на Курщині
Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що війська РФ продовжують наступ на Курщині, наші воїни відходять із боями. наразі бої йдуть на околиці міста Суджа.
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Це реально страх - щоб знову чути чутки про оточення, полон, муки наших людей...
Всі сподіваються що вийдуть а не зав'язнуть проти десятків тисяч орків.
( Ось по каца-пшикам із мереж: хваляться що планують оточити 4 тисячі бійців СОУ. )
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять... (с)
Так що йди візьми зароблені ********** у подоляка
https://t.me/ShalinWAR/8933
• Східна частина міста повністю відійшла ворогу, він може спокійна там пересуватись
• Деякі частини кацапів вже проникають в центр Суджі
P.S. Присутність ЗСУ в Суджі досі уточнюється
Тепер питання - чи буде влада евакуювати людей з Сумського прикордоння чи знову "нєнада панікі - шашликі готовь" ...