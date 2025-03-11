Генсек ОБСЄ Сінірліоглу під час візиту до Москви поручкався з Лавровим: МЗС України відреагувало

Міністерство закордонних справ України засуджує візит генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до Росії 11 березня, де він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах триваючої агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами.

Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність цієї міжнародної Організації та використовуючи її для виправдання своєї збройної агресії проти України", - наголошує відомство.

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За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам Організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції, зауважили в МЗС.

"Україна засуджує вже майже трирічне незаконне позбавлення волі Росією співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова та цинічне використання цих людей Москвою в інтересах тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць. Закликаємо держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей", - додали там.

Що передувало?

Про візит генсека ОБСЄ повідомила Європейська правда.

На спільній пресконференції в Москві Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову". Сінірліоглу також назвав Росію "важливим партнером" у межах ОБСЄ.

"Я генеральний секретар ОБСЄ і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація — це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", — заявив він.

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Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".

Сінірліоглу перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".



