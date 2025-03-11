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Новини Візит генсека ОБСЄ до Росії
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Генсек ОБСЄ Сінірліоглу під час візиту до Москви поручкався з Лавровим: МЗС України відреагувало

Міністерство закордонних справ України засуджує візит генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до Росії 11 березня, де він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах триваючої агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами.

Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність цієї міжнародної Організації та використовуючи її для виправдання своєї збройної агресії проти України", - наголошує відомство.

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За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам Організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції, зауважили в МЗС.

"Україна засуджує вже майже трирічне незаконне позбавлення волі Росією співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова та цинічне використання цих людей Москвою в інтересах тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць. Закликаємо держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей", - додали там.

Що передувало?

Про візит генсека ОБСЄ повідомила Європейська правда.

На спільній пресконференції в Москві Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову". Сінірліоглу також назвав Росію "важливим партнером" у межах ОБСЄ.

"Я генеральний секретар ОБСЄ і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація — це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", — заявив він.

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Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".

Сінірліоглу перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".

Генсек ОБСЄ під час візиту до Москви поручкався з Лавровим
Генсек ОБСЄ під час візиту до Москви поручкався з Лавровим

Автор: 

Лавров Сергій (1576) МЗС (4107) ОБСЄ (3498) росія (64923)


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Топ коментарі
+7
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
10 бер.
Депутат Угорщини Акоша Хадгазі зірвав виступ прем'єра Орбана в парламенті.
Він увімкнув його промову 18-річної давнини, де Орбан закликав молодь майбутнього «не дозволити вже вигнаним росіянам залізти назад».
За це Хадгазі оштрафували на 784 тис. грн.
Правда Україна
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11.03.2025 20:06
+5
Турки на чолі ОБСЄ-це могтла для ОБСЄ.
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11.03.2025 20:02
+5
Оглы- они все козлы, продажные гниды и путлеровские шестёрки!
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11.03.2025 20:02
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із цим оглу безпека Європи "на замкє"

.
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11.03.2025 20:00 Відповісти
Огли!
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11.03.2025 20:11 Відповісти
він чурка
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11.03.2025 21:24 Відповісти
міг би й послати
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11.03.2025 23:26 Відповісти
Турки на чолі ОБСЄ-це могтла для ОБСЄ.
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11.03.2025 20:02 Відповісти
Оглы- они все козлы, продажные гниды и путлеровские шестёрки!
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11.03.2025 20:02 Відповісти
Коцапи давно не ручкались окрім бубуїнів та парою собакоїдів. А тут бац!… Бєлий чалавєк!!!
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11.03.2025 20:03 Відповісти
А що ви хочете від істоти з погонялом Сінірліоглу?
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11.03.2025 20:03 Відповісти
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11.03.2025 20:03 Відповісти
Ферідун Сінірліоглу

Пердун Сенільний-оглу
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11.03.2025 20:05 Відповісти
Лавров та вся кремлядська камарілья із задоволенням будуть вимазувати своїм лайном будь-кого до кого дотягнуться, а цей бовдур сам приїхав та підставився! Тепер цей півник ОБСЄшний законтачений і ніколи не відмиється!
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11.03.2025 20:05 Відповісти
Все Сінірліоглу законтачений. Що це таке сідєльци знають.
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11.03.2025 20:05 Відповісти
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
10 бер.
Депутат Угорщини Акоша Хадгазі зірвав виступ прем'єра Орбана в парламенті.
Він увімкнув його промову 18-річної давнини, де Орбан закликав молодь майбутнього «не дозволити вже вигнаним росіянам залізти назад».
За це Хадгазі оштрафували на 784 тис. грн.
Правда Україна
показати весь коментар
11.03.2025 20:06 Відповісти
І що? На деяких українських сайтах банять за посилання на їхні ж статті 7 - 8 - річної давнини.
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11.03.2025 20:18 Відповісти
ОБСЄ-ШАРАГА КУЙЛА
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11.03.2025 20:07 Відповісти
⚡️США відновлюють військову допомогу Україні

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
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11.03.2025 20:07 Відповісти
Грош ціна цим організаціям,ОБСЄ,ООН.Світ цинічний:діє не сила права,а право сили.Вище згадані організації кормляться за вливання грошей з московії.Тому вони будуть лизати вбивцям зади.
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11.03.2025 20:08 Відповісти
Протокол протоколом, но противно
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11.03.2025 20:08 Відповісти
❗️Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, - ОП після зустрічі у Саудівській Аравії
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11.03.2025 20:08 Відповісти
Приїхало до людоїдів може і йому кісточка перепаде. Спиною чую скоро ця гнида буде по Київу ходити, перевіряти і змальовувати наші склади зі зброєю і контролювати щоб ми не стріляли по окупантах. Невже Україна знову вибрала позор а потім знову війну
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11.03.2025 20:09 Відповісти
⚡️Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, - ОП

Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками рф.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.
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11.03.2025 20:10 Відповісти
Треба обачніше з такими ручкатися, є шанс перетворитися на таку ж коняку.
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11.03.2025 20:11 Відповісти
Україна проголосувала за цього пердуна на обсє, отже кушай-те, не обляпайтесь.
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11.03.2025 20:19 Відповісти
Зашкварився,тепер буде сидіти за столом та пити з чашки з діркою... .
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11.03.2025 20:53 Відповісти
треба йому ппровести лікування як штайнмаєру - в бункер на пару годин загнати сиреною.
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11.03.2025 20:57 Відповісти
 
 