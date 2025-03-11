Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Це тільки зіграє на руку Україні, - депутат Держдуми Соболєв

Депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, яке запропонували США, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися для нових атак.

Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Соболєв вважає тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим".

За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін.

Російський депутат також заявив, що перемир’я лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої війська та отримати додаткові дрони.

"Це тільки на руку українцям. Ось скільки [дронів] сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", - додав Соболєв.

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Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.