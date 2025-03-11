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Новини Позиція РФ щодо припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Це тільки зіграє на руку Україні, - депутат Держдуми Соболєв

віктор,соболєв

Депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, яке запропонували США, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися для нових атак.

Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Соболєв вважає тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим".

За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін.

Російський депутат також заявив, що перемир’я лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої війська та отримати додаткові дрони.

"Це тільки на руку українцям. Ось скільки [дронів] сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", - додав Соболєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може погодитися на перемир’я з Україною, але лише за певних умов, - Bloomberg

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Автор: 

Держдума (733) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+29
Тоді буде:
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11.03.2025 22:25
+22
Подивимось на офіційну позицію росії,і що скаже на це трамп....
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11.03.2025 22:23
+18
А хто їм віддасть ті 300 лярдів. Вони майже всі в країнах ЄС знаходяться.
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11.03.2025 22:30
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Подивимось на офіційну позицію росії,і що скаже на це трамп....
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11.03.2025 22:23 Відповісти
Скаже так умови невигідні, треба їм що то ще поступитися.
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11.03.2025 22:31 Відповісти
Считай Путин ответил ...пойдет проверка на вшивость США НАТО Украины ЕС ..если не проконалотошда РФ кинет отмазку --ой не так поняли .. типа да то позиция какого рядового..
Это видимо РФ за 30 дней не успевает перегруппироваться да там если фронт миллионеров найманцев рванет на Москву с одним вопросом Ху..Ло где бабло?! То поход Пригожина откажется маршем пенсионеров...
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11.03.2025 22:41 Відповісти
Платят 200-600 тысяч вместо 5 лямов... И то не всегда и не всем....
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11.03.2025 23:43 Відповісти
Першу виплату десь рік тому почали платити, до цього в них працювала схема "затягуємо виплати поки не подохне".
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11.03.2025 23:55 Відповісти
Та хто ж на що пішов? Потужний пограв на роялі в овальному кабінеті. А то всьо боярє плохіє здали
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11.03.2025 22:24 Відповісти
Алекс ты провокатор никакие договора про ископаемые не обсуждали даже сегодня это все в пакете общих широких гарантий Украине от ЕС НАТО США после 30 дневного режима тишины...не пиши хрень
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11.03.2025 22:43 Відповісти
Тоді буде:
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11.03.2025 22:25 Відповісти
зараз побачимо як хутін хоче миру
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11.03.2025 22:25 Відповісти
Как рашка хочет мира, мы видим каждую ночь! И каждый день, крыса ты рашистская!
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12.03.2025 08:14 Відповісти
Так это было и коню ясно
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11.03.2025 22:26 Відповісти
Коментарів лаврова, наразі, нема
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11.03.2025 23:13 Відповісти
Треба розуміти, що оце припинення вогню це і є вимога росії. А ще зняття санкцій та повернення заблокованих коштів. Все це вони отримають.
Україна не хотіла це підписувати за що і потрапила під прес. Тепер дєрьмаки підписали все що треба і росія рятує свою майже вбиту економіку, а за місяць-другий відновить пошарпані підрозділи.
Отримавши 300 ярдів живих грошей то буде неважко.
А далі українська воєнщина підло "порушить перемир'я"...
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11.03.2025 22:26 Відповісти
А хто їм віддасть ті 300 лярдів. Вони майже всі в країнах ЄС знаходяться.
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11.03.2025 22:30 Відповісти
Він у комп'ютерні стратегії переграв, де, як що є гроші, за 5 хвилин собі армію створиш, головне щоб бараків було побільше
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11.03.2025 22:36 Відповісти
А чому не віддасть? Якщо це умова перемир'я на яке Україна погодилась?
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11.03.2025 22:47 Відповісти
Не будь ти таким наївним. Ти думаєш інші країни не захочуть з цих грошей, як кажуть, трохи поімєть? Чи ти думаєш нам просто так допомагають?
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11.03.2025 23:05 Відповісти
...ля... А США гроші за допомогу чого ж звідти не беруть? Взяли б свої 70 з тих 300 - по твоєму це ж так просто. Але вони чомусь вирішили здрати їх з України, нє?
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11.03.2025 23:24 Відповісти
а якщо не було такої умови?
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12.03.2025 02:03 Відповісти
Невже кацапія буде згодна, що в Україну зайдуть війська Туреччини, Німеччини, Англії, Франції, Австралії, після зупинки війни?
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11.03.2025 22:34 Відповісти
Санкції знімаються лише по факту чогось... - наприклад тривалого миру...
Заблоковані гроші можливо повернути - але звичайно будуть умови про репарації з цик коштів.
Не треба думати що всі дурні.
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11.03.2025 22:35 Відповісти
"Не треба думати що всі дурні"
не все, достаточно одного трампа
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11.03.2025 22:45 Відповісти
Вже була заява ЕС що санкції продовжать поки росія не продемонструє бажання миру. Саме таке формула. Перемир'я це і буде оте бажання....
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11.03.2025 22:50 Відповісти
Санкції, це проти фізичних і юридичних осіб. 300 мільярдів залишаються замороженими і будуть передані Україні рішенням міжнародного спецтрибуналу з злочину агресії Росії проти України.
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12.03.2025 00:02 Відповісти
Хлопче, 145 мільярдів експорту це не чистий заробіток це доход де ще не враховані видатки. А вони не маленькі.
300 ж мільярдів це живі чисті гроші, на які можна закупити всю корейську армію оптом...наприклад...
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11.03.2025 22:54 Відповісти
Ні, 300 мільярдів - це активи, а не живі кошти.
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11.03.2025 22:57 Відповісти
Це якраз в основному живі гроші. На депозитних рахунках...
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11.03.2025 22:59 Відповісти
Половина цих грошей вбухана залізяччям в Україну.
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Ні копійки.
Україна отримувала лише проценти з тих депозитів...
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11.03.2025 23:11 Відповісти
А, вибачте, зрозуміла. Я про 145 мільярдів писала.
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11.03.2025 23:57 Відповісти
Ну, тобто ви думаєте, що оті 145 лярдів просто русня складає в копілочку, і уже за три роки війни в них накопилося в копілці нових 450 лярдів - то дійсно, нашо ті 300 лярдів заморожених, заберіть їх собі

Ага, звісно Кожна копійчина з тих 145 лярдів вже давно розписана, і все одно не вистачає.
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11.03.2025 22:57 Відповісти
А пан в курсі, що означає "Профицит внешней торговли"?
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12.03.2025 13:53 Відповісти
Русака, з яким я дискутував, забанили.
Дурачок ствержував, що якщо у раїсі зараз створився зовнішньо-торговий профіцит, то це означає, що у його раїсі все в порядку з грошми - скидував посилання на ТАСС, де написано, що у русні профіцит в минулому році 145 лярдів.

От де беруться такі одноклітинні. Навіть якщо він таксист - купив бензина на 1000 його сраних рублів, відкатав його і награчував аж 10000 рублів: типу у нього створився ПРОФІЦІТ (аж в 9 тисяч ржублів), то значить він в шоколаді.
Але балда забув, що йому з тих 9 тисяч треба сплатити 7 тисяч комуналки, і на їжу ще треба витрати тисяч 12, та замінити протерті на сраці штани ще на тисячу. От такий у нього, як і його раші профіцит - в 9 тисяч, коли треба з них витрати 20.
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12.03.2025 16:38 Відповісти
половина з тих 145 мільярдів вже знищена в Україні
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11.03.2025 23:58 Відповісти
Ну, на нєт i суда нєт))) Будiм банбiть!
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11.03.2025 22:27 Відповісти
СамАльоти лєтять, будєм всєх бамбіть
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11.03.2025 22:31 Відповісти
А рашка буде соплі жувати? - урод!
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11.03.2025 22:27 Відповісти
А місцеві цензорівські "аналітики" були впевнені, що це саме кацапам необхідне перемир"я, щоб перегрупуватись, посилити свої війська та накопити дронів.
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11.03.2025 22:32 Відповісти
він ніщо і звати його ніяк. Там ***** всім заправляє.
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11.03.2025 22:33 Відповісти
Так бо наші "патріоти" думають , що ,коли настане пермир'я то ми нічого робити не будемо максимум шашлики . АЛе москальскі воєнкори не такі оптимістичні :

Военкор Борис Рожин о предложении перемирия:
Классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2:
1. Заключаем 30-дневное перемирие.
2. Имитируем переговорный процесс.
3. Используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов.
4. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ.
5. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия.
Потом скажем, что нас снова обманули.
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11.03.2025 23:48 Відповісти
Конячка вже також промекала що ніт.

Значить будуть їх далі бомбити
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11.03.2025 22:33 Відповісти
Ну, дядечко Трамп після таких заяв мав би відкрити шлюзи! Хай тече потік -зброї на Вкраїну-неньку!!!🇺🇦
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11.03.2025 22:37 Відповісти
Трамп, реагуй!
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11.03.2025 22:37 Відповісти
путінобісрався. Ця війна для нього - глухий кут, з нього немає виходу. Зовні покерфейс а насправді загнана криса
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11.03.2025 22:38 Відповісти
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11.03.2025 22:39 Відповісти
Зупинка фронту означає одне - що касапський зброд який нагнав ліліпутін в Україну почне "бродити", а саме:
- воювати непотрібно - бо гроші і так платять
- пора додому відпускати мобілізованих
- пора поквитатися з мясниками за мясні штурми, за пацанов
...
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11.03.2025 22:38 Відповісти
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11.03.2025 22:40 Відповісти
А що це за помятий свинопес? Де баєвой ядерний крєстаносєц мєдвєдєв?
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11.03.2025 22:41 Відповісти
Уволєн, за недостачу ядерново арсенала!
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11.03.2025 22:45 Відповісти
Праспіцца і начньот атаку
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11.03.2025 23:03 Відповісти
Зелені шулери приховали, що в Джиді Єрмак погодився компенсувати вартість американської допомоги Україні - абзац про це дивним чином не переклали на українську у офіційному повідомленні.

Щоправда трампісти не кращі - на нас вішають борг за допомогу, яку надавали безкоштовно!
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11.03.2025 22:42 Відповісти
ой як незручно вийшло так, товаришу Трамп? твій друг володя не хоче жодного миру, а ти йому так вірив!
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11.03.2025 22:45 Відповісти
Хто такий цей Соболєв?ʼ-ніхто. Пусте місце. Тому йому і дали щось бзднути. Всі більш-менш значущі затихли і чекають відмашки головного терориста *****. Он, по ФБ вже пішла лавина проросійських відео, що вони перемогли.
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11.03.2025 22:49 Відповісти
Читаємо всі новини з кацапстану .... НАВПАКИ. Тоді всі правильно зрозуміють наміри та очікування ***** від ТрампИ.
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11.03.2025 22:49 Відповісти
правильно, покажіть дідусеві Тампу, які ви круті... він таке любить...
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11.03.2025 22:53 Відповісти
Тампон пойми что х*у*й*л*о(путин)КГБ старое говно он не сдастся!он ржот от тебя и твоих реплик!проснись тампон!
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11.03.2025 22:55 Відповісти
та це якийсь клоун , нма про що навіть говорити ...
***** по троху буде зупинятись виходу у нього немає
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11.03.2025 22:56 Відповісти
Ну що, повторюється Мінськ... Ху йло буде робити вигляд що згоден на переговори а тим часом дивитись в вікно і чекати коли рашисти щось захоплять і зразу об'явить перемир'я щоб українці не вспіли відбити назад
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11.03.2025 22:56 Відповісти
Так те дроны - то были украинские "карты". Это чтобы Трамп их лучше разглядел
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11.03.2025 22:57 Відповісти
нас знову будуть нагибати бо.русню ні ні
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Незначна людина, шістка, вкидає заяву щоб перевірити загальну реакцію США та Європи і скоригувати якщо що стратегію. Не варто реагувати.
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11.03.2025 23:16 Відповісти
Ну, Гурулева відправили куди подалі.....
Але, чекати мо офф. заяв.
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11.03.2025 23:25 Відповісти
Депутат держдури росісі. Найменш самостійна людина на світі.
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11.03.2025 23:32 Відповісти
Саме те, що треба!!!
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11.03.2025 23:43 Відповісти
Так 30 дней перегруппировать вс страны всех касается. И кацапам тоже. Это не аргумент отказа орков от такого перемирия. Вряд-ли согласятся, но по другим причинам. Завтра и правда интересный будет день. Но война не остановится при этом .
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12.03.2025 00:17 Відповісти
Хтось вірить що воєний злочинець терорист путін припинит вогонь ? цій фашиській мерзоті хочется крові ,що йому жалко свого бидла ?тому тільки ліквідація цієї кривавої паскуди може зупинити цю криваву війну ,а ще крах рашиської економіки.
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12.03.2025 06:40 Відповісти
Рота закрий, підху....ловник, що ху...ло скаже, то ти і робити будеш
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12.03.2025 08:01 Відповісти
 
 