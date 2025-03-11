Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Це тільки зіграє на руку Україні, - депутат Держдуми Соболєв
Депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, яке запропонували США, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися для нових атак.
Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Соболєв вважає тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим".
За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін.
Російський депутат також заявив, що перемир’я лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої війська та отримати додаткові дрони.
"Це тільки на руку українцям. Ось скільки [дронів] сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", - додав Соболєв.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
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Это видимо РФ за 30 дней не успевает перегруппироваться да там если фронт миллионеров найманцев рванет на Москву с одним вопросом Ху..Ло где бабло?! То поход Пригожина откажется маршем пенсионеров...
Україна не хотіла це підписувати за що і потрапила під прес. Тепер дєрьмаки підписали все що треба і росія рятує свою майже вбиту економіку, а за місяць-другий відновить пошарпані підрозділи.
Отримавши 300 ярдів живих грошей то буде неважко.
А далі українська воєнщина підло "порушить перемир'я"...
Заблоковані гроші можливо повернути - але звичайно будуть умови про репарації з цик коштів.
Не треба думати що всі дурні.
не все, достаточно одного трампа
300 ж мільярдів це живі чисті гроші, на які можна закупити всю корейську армію оптом...наприклад...
Україна отримувала лише проценти з тих депозитів...
Ага, звісно Кожна копійчина з тих 145 лярдів вже давно розписана, і все одно не вистачає.
Дурачок ствержував, що якщо у раїсі зараз створився зовнішньо-торговий профіцит, то це означає, що у його раїсі все в порядку з грошми - скидував посилання на ТАСС, де написано, що у русні профіцит в минулому році 145 лярдів.
От де беруться такі одноклітинні. Навіть якщо він таксист - купив бензина на 1000 його сраних рублів, відкатав його і награчував аж 10000 рублів: типу у нього створився ПРОФІЦІТ (аж в 9 тисяч ржублів), то значить він в шоколаді.
Але балда забув, що йому з тих 9 тисяч треба сплатити 7 тисяч комуналки, і на їжу ще треба витрати тисяч 12, та замінити протерті на сраці штани ще на тисячу. От такий у нього, як і його раші профіцит - в 9 тисяч, коли треба з них витрати 20.
Военкор Борис Рожин о предложении перемирия:
Классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2:
1. Заключаем 30-дневное перемирие.
2. Имитируем переговорный процесс.
3. Используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов.
4. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ.
5. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия.
Потом скажем, что нас снова обманули.
Значить будуть їх далі бомбити
- воювати непотрібно - бо гроші і так платять
- пора додому відпускати мобілізованих
- пора поквитатися з мясниками за мясні штурми, за пацанов
...
Щоправда трампісти не кращі - на нас вішають борг за допомогу, яку надавали безкоштовно!
***** по троху буде зупинятись виходу у нього немає
Але, чекати мо офф. заяв.