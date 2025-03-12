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Україна, ймовірно, вивела частину сил та найбоєздатніші бригади з Курщини, - Forbes

Курська область

Ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Forbes.

"Моїм друзям вдалося покинути Курськ (Курщині. - Ред.), уникнувши оточення", - повідомило одне українське джерело в понеділок.

"Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є", - цитує його видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти тиснуть на Сили оборони на Курщині та закріплюються на сході Суджі, - DeepState. МАПА

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині на Курщині. Також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Ситуація на Курщині

Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.

Автор: 

бойові дії (3689) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+31
"План" найвеличнішого "полководця" ********** з тріском добігає кінця. Що й не дивно, бо до цього причетне це бездарне чмо. Шкода тисяч Героїв, які стали безглуздою жертвою безтолкового профана.
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12.03.2025 07:30
+22
ворога краще бити на його території - аксіома

і таки багато повбивали на курщині, і де б вони були якщо не воювали з нашими в себе вдома ?
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12.03.2025 07:48
+19
Для яего вообще было нужно это наступление на Курскую область? Что оно дало вообще? Лучше бы все эти войска, которые были задействованы в Курской области на Донбасс отправили, но на Банковой сидят великие стратеги, которые обсираются с каждым своим решением и все время принимают абсолютно не логичные действия!
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12.03.2025 07:34
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Для общественного настроения. Меньше негатива.
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13.03.2025 14:03 Відповісти
Мій знайомий зник безвісти на Курському напрямку в січні і ще в той період за кілька днів їхній батальйон зазнав суттєвих втрат. Замість цієї авантюри краще б одразу укріпили оборону на Покровську і Кураховому 😡
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12.03.2025 13:58 Відповісти
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