Україна, ймовірно, вивела частину сил та найбоєздатніші бригади з Курщини, - Forbes

Ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Forbes.

"Моїм друзям вдалося покинути Курськ (Курщині. - Ред.), уникнувши оточення", - повідомило одне українське джерело в понеділок.

"Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є", - цитує його видання.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині на Курщині. Також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Ситуація на Курщині

Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.