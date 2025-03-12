Maxar відновила доступ до супутникових фото для українських користувачів

Аерокосмічна компанія Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD.

Про це пише Мілітарний, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

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Раніше повідомлялось, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України.

Це сталося на тлі того, що Сполучені Штати повністю припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією, включаючи ту, що можна було використати для ударів по військах РФ на окупованих українських територіях.

11 березня 2025 року делегації України та США провели зустріч в Джидді та зробили спільну заяву за результатами переговорів: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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