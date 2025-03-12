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Новини США призупинили передачу розвідданих в Україну Maxar відключили Україні доступ до супутникових фото
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Maxar відновила доступ до супутникових фото для українських користувачів

Компанія Maxar відновила акаунти українських користувачів

Аерокосмічна компанія Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD.

Про це пише Мілітарний, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

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Раніше повідомлялось, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України.

Це сталося на тлі того, що Сполучені Штати повністю припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією, включаючи ту, що можна було використати для ударів по військах РФ на окупованих українських територіях.

11 березня 2025 року делегації України та США провели зустріч в Джидді та зробили спільну заяву за результатами переговорів: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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Автор: 

супутник (294) США (22497)


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Топ коментарі
+9
Очікуємо вереск трамподрочирів.

Хтось знає, як називається цей парадокс.
Коли Байден дає допомогу - він поганий... не так дає.
Але трамп чудовий - коли він знімає своє ж блокування допомоги, яку надав Байден.
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12.03.2025 08:37
+6
і взагалі можна було одразу погоджуватись на умови американців, тоді б вони не відключали нам нічого і поставляли б зброю. скільки життів можна було б зберегти, капець.
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12.03.2025 08:44
+6
ага.
коли перевзутих слуг народу, та риг з арєстовічєм у повному складі, знову оберуть в раду, подивимось, як ніхто не дивиться марафон.
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12.03.2025 08:55
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Очікуємо вереск трамподрочирів.

Хтось знає, як називається цей парадокс.
Коли Байден дає допомогу - він поганий... не так дає.
Але трамп чудовий - коли він знімає своє ж блокування допомоги, яку надав Байден.
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12.03.2025 08:37 Відповісти
парадокс називається
нас е ***ть, а ми крєпчаєм
вперше помічений на болотах
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12.03.2025 08:43 Відповісти
е...т
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12.03.2025 12:15 Відповісти
https://x.com/RozenkoPavlo

Rozenko Pavlo





https://x.com/RozenkoPavlo/status/1899547852705079787 10 ч

ЗОВСІМ ЗАПЛУТАВСЯ
Ще зранку: ми проти припинення вогню, бо це вигідно росії. Це дасть їм можливість перегрупуватися і накопичили сили.
Вже ввечорі: ми повністю згодні із припиненням вогню. І це капец яка перемога України!

Тільки мені здається, що нами тупо маніпулюють??
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12.03.2025 08:37 Відповісти
треба подивитися марафон.
там все детально розкриють.
подоляк не дасть збрехати!
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12.03.2025 08:42 Відповісти
ти вже задовбав своїм ботомарафоном, ніхто крім тебе його не дивиться.
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12.03.2025 08:49 Відповісти
ага.
коли перевзутих слуг народу, та риг з арєстовічєм у повному складі, знову оберуть в раду, подивимось, як ніхто не дивиться марафон.
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12.03.2025 08:55 Відповісти
і взагалі можна було одразу погоджуватись на умови американців, тоді б вони не відключали нам нічого і поставляли б зброю. скільки життів можна було б зберегти, капець.
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12.03.2025 08:44 Відповісти
А рейтинг?...
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12.03.2025 08:47 Відповісти
Отой потяг в Польщі зі зброєю кочегар знову пустив в путь дарогу?
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12.03.2025 09:04 Відповісти
у Туска спитай.
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12.03.2025 09:12 Відповісти
схоже це і є БЕЗПЕКОВА допомога про яку волає Паліса - підміна понять від зельоних гнид

а чи відновили військову ?
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12.03.2025 09:00 Відповісти
Бистро! Зливайте все на флешку і гугл-диск!
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12.03.2025 09:04 Відповісти
Дякуємо за Курський плацдарм, за це вже у когось загинули родичі та попали в полон.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
На фото аэродром Бельбек.
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12.03.2025 09:48 Відповісти
У мене на ноуті встановленна программа гугл планета доступ ,до карт є завжди
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12.03.2025 11:07 Відповісти
Якщо москалі не погодяться з вимогами Трампа і він подвоїть військову допомогу Україні дописувачі й далі поливатимуть його брудом та обливатимуть агентом кремля?
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12.03.2025 12:52 Відповісти
мы ж забыли про супер секретный спутник Притулы
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12.03.2025 13:48 Відповісти
говорять, что ЗСУ отходять из Курска, Трапм усиленно помогает РФ не поломаться полностью.
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12.03.2025 14:26 Відповісти
 
 