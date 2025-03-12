Maxar відновила доступ до супутникових фото для українських користувачів
Аерокосмічна компанія Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD.
Про це пише Мілітарний, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.
Раніше повідомлялось, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України.
Це сталося на тлі того, що Сполучені Штати повністю припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією, включаючи ту, що можна було використати для ударів по військах РФ на окупованих українських територіях.
11 березня 2025 року делегації України та США провели зустріч в Джидді та зробили спільну заяву за результатами переговорів: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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Хтось знає, як називається цей парадокс.
Коли Байден дає допомогу - він поганий... не так дає.
Але трамп чудовий - коли він знімає своє ж блокування допомоги, яку надав Байден.
нас е ***ть, а ми крєпчаєм
вперше помічений на болотах
Rozenko Pavlo
https://x.com/RozenkoPavlo/status/1899547852705079787 10 ч
ЗОВСІМ ЗАПЛУТАВСЯ
Ще зранку: ми проти припинення вогню, бо це вигідно росії. Це дасть їм можливість перегрупуватися і накопичили сили.
Вже ввечорі: ми повністю згодні із припиненням вогню. І це капец яка перемога України!
Тільки мені здається, що нами тупо маніпулюють??
там все детально розкриють.
подоляк не дасть збрехати!
коли перевзутих слуг народу, та риг з арєстовічєм у повному складі, знову оберуть в раду, подивимось, як ніхто не дивиться марафон.
а чи відновили військову ?