Вибухи в Івано-Франківську: розглядається низка версій, не виключена причетність РФ, - Марцінків

Наразі розглядається кілька версій щодо вчорашніх вибухів в Івано-Франківську, не виключена причетність спецслужб РФ.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі українського телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, троє травмованих перебувають у лікарні. Один з постраждалих втратив дві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення.

Мер також зазначив, що внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент.

Другий вибух, як повідомив Марцінків, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Усередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.

"Попередньо в першому випадку спрацював вибуховий пристрій, у другому - ймовірно, також вибуховий пристрій. Але поки досліджує всі висновки поліція", - зазначив Марцінків.

Він додав, що розглядається низка робочих версій щодо обставин вибухів. Міський голова не виключив причетність спецслужб РФ.

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"Є низка робочих версій - від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство", - сказав мер.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній