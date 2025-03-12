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Новини Вибух в Івано-Франківську
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Вибухи в Івано-Франківську: розглядається низка версій, не виключена причетність РФ, - Марцінків

У Дніпрі пролунав вибух 14 грудня: поліція встановлює обставини

Наразі розглядається кілька версій щодо вчорашніх вибухів в Івано-Франківську, не виключена причетність спецслужб РФ.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі українського телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, троє травмованих перебувають у лікарні. Один з постраждалих втратив дві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення.

Мер також зазначив, що внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент.

Другий вибух, як повідомив Марцінків, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Усередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.

"Попередньо в першому випадку спрацював вибуховий пристрій, у другому - ймовірно, також вибуховий пристрій. Але поки досліджує всі висновки поліція", - зазначив Марцінків.

Він додав, що розглядається низка робочих версій щодо обставин вибухів. Міський голова не виключив причетність спецслужб РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готувала теракт біля будівлі Нацполіції у Миколаєві: затримано 19-річну зрадницю, яка мала закласти вибухівку, - СБУ. ФОТО

"Є низка робочих версій - від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство", - сказав мер.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній

Автор: 

Івано-Франківськ (516) теракт (1010) Івано-Франківська область (945) Івано-Франківський район (8)


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Топ коментарі
+11
Від іграшок обидві ноги не відриває, це скоріш за все теракт русні.
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12.03.2025 11:19
+8
Без участі ждунів та коригувальників за обіцяні московитами гроші, такі справи не відбуваються!! Хіба, що аброхамія, вкотре, щось там знову нафоткав, з прихвостнями ригоАНАЛІВ!!??
Але ж це і є, прикладом, їх безкарності, за убивства в Яворівському полігоні!! Сирійці, з цими істотами, швидко проводять Суди, за допомогою автокранів…. А в Україні, як почали мусолить гроші та люстрацію імпотентну, оті махніцкі, яреми, луценки, авакіни, яценюки, гройсмани,… такій сьогодні криваві суддівські з прокурорськими! Беркутня, цьому підтвердження!! Сашко Білий, був правим!!
Пильнуймо за Україною!
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12.03.2025 11:20
+5
Все керівництво мусарів і сбушників Івано - Франківська звільнити!
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12.03.2025 11:10
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Все керівництво мусарів і сбушників Івано - Франківська звільнити!
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12.03.2025 11:10 Відповісти
Тоді вони підуть в бойовики, як говорив один дєятєль і великий рехворматор
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12.03.2025 11:28 Відповісти
Іграшки війни
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12.03.2025 11:11 Відповісти
Від іграшок обидві ноги не відриває, це скоріш за все теракт русні.
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12.03.2025 11:19 Відповісти
Якщо теракти - треба повертати смертну кару до кінця війни.
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12.03.2025 11:17 Відповісти
Без участі ждунів та коригувальників за обіцяні московитами гроші, такі справи не відбуваються!! Хіба, що аброхамія, вкотре, щось там знову нафоткав, з прихвостнями ригоАНАЛІВ!!??
Але ж це і є, прикладом, їх безкарності, за убивства в Яворівському полігоні!! Сирійці, з цими істотами, швидко проводять Суди, за допомогою автокранів…. А в Україні, як почали мусолить гроші та люстрацію імпотентну, оті махніцкі, яреми, луценки, авакіни, яценюки, гройсмани,… такій сьогодні криваві суддівські з прокурорськими! Беркутня, цьому підтвердження!! Сашко Білий, був правим!!
Пильнуймо за Україною!
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12.03.2025 11:20 Відповісти
Зараз ждунів понаїжджола до Франка. Хтось ту сєпарню перевіряє з СБУ?
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12.03.2025 11:33 Відповісти
Цікаво, в тому, що марцінків д..іл теж винна рф?
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12.03.2025 11:40 Відповісти
у іванофранківців питайте, вони наобирали.
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12.03.2025 11:50 Відповісти
Напевно той *неповнолітній студент*хотів підзаробити,якщо так. то ФСБ економить кошти на дебілах.
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12.03.2025 12:19 Відповісти
"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди й зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Джерело: https://censor.net/ua/n3540577
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12.03.2025 16:43 Відповісти
 
 