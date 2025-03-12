Франція розгляне резолюцію про арешт російських активів для підтримки України, - Le Figaro

У середу, 12 березня, Національні збори Франції обговорять проєкт резолюції, яка закликає до арешту заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції, що буде розглянутий в Національних зборах Франції, закликає ЄС, НАТО та інші союзні країни до подальшої політичної, економічної та військової підтримки України в умовах російської агресії.

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Як зазначається, документ також містить ряд суперечливих пунктів, які можуть викликати дебати, зокрема щодо можливого вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та припинення імпорту російського газу країнами ЄС.

Особливу увагу привертає пункт, який пропонує використати заморожені російські активи для підтримки українського опору і відновлення країни, а також для зміцнення обороноздатності Європи.

Повідомляється, що ця пропозиція викликає суперечності, зокрема з урядом Франції, який виступає проти конфіскації російських активів. Опозиція до цього заходу також з боку ультралівих з "Нескореної Франції" та ультраправих з "Національного об’єднання".

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не голосуватиме за резолюцію, яка включає зобов’язання підтримати вступ України до ЄС.

Також нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, Рада Європейського Союзу планує розглянути питання російських активів, заморожених у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.

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