Франція розгляне резолюцію про арешт російських активів для підтримки України, - Le Figaro
У середу, 12 березня, Національні збори Франції обговорять проєкт резолюції, яка закликає до арешту заморожених російських активів для підтримки України.
Про це повідомляє Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт резолюції, що буде розглянутий в Національних зборах Франції, закликає ЄС, НАТО та інші союзні країни до подальшої політичної, економічної та військової підтримки України в умовах російської агресії.
Як зазначається, документ також містить ряд суперечливих пунктів, які можуть викликати дебати, зокрема щодо можливого вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та припинення імпорту російського газу країнами ЄС.
Особливу увагу привертає пункт, який пропонує використати заморожені російські активи для підтримки українського опору і відновлення країни, а також для зміцнення обороноздатності Європи.
Повідомляється, що ця пропозиція викликає суперечності, зокрема з урядом Франції, який виступає проти конфіскації російських активів. Опозиція до цього заходу також з боку ультралівих з "Нескореної Франції" та ультраправих з "Національного об’єднання".
Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не голосуватиме за резолюцію, яка включає зобов’язання підтримати вступ України до ЄС.
Також нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, Рада Європейського Союзу планує розглянути питання російських активів, заморожених у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.
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Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і удемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, коли рросійські віська будуть відкинуті далеко. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
І Трамп вчора сказав, що якщо путін не погодиться на перемир'я, то вони будуть воювати і далі. Вони будуть воювати, це не обмовка з моєї строни. Ось новина раніше, яка була: "Я думаю, що це велика зміна порівняно з тим, що ви бачили під час останнього візиту в Овальному кабінеті. Це повне припинення вогню. Україна погодилася.... Але, як на мене, припинення вогню є дуже важливим. Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати", - резюмував він. Джерело: https://censor.net/ua/n3540611
На територію росії західною технікою заїжджали.
І навіть шматок курвщини півроку утримували, ******** туди тою ж західною зброєю.
Але все одно бояться "ескалаціі".