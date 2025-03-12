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Новини Використання заморожених активів РФ
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Франція розгляне резолюцію про арешт російських активів для підтримки України, - Le Figaro

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

У середу, 12 березня, Національні збори Франції обговорять проєкт резолюції, яка закликає до арешту заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції, що буде розглянутий в Національних зборах Франції, закликає ЄС, НАТО та інші союзні країни до подальшої політичної, економічної та військової підтримки України в умовах російської агресії.

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Як зазначається, документ також містить ряд суперечливих пунктів, які можуть викликати дебати, зокрема щодо можливого вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та припинення імпорту російського газу країнами ЄС.

Особливу увагу привертає пункт, який пропонує використати заморожені російські активи для підтримки українського опору і відновлення країни, а також для зміцнення обороноздатності Європи.

Повідомляється, що ця пропозиція викликає суперечності, зокрема з урядом Франції, який виступає проти конфіскації російських активів. Опозиція до цього заходу також з боку ультралівих з "Нескореної Франції" та ультраправих з "Національного об’єднання".

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не голосуватиме за резолюцію, яка включає зобов’язання підтримати вступ України до ЄС.

Також нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, Рада Європейського Союзу планує розглянути питання російських активів, заморожених у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.

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Автор: 

резолюція (278) росія (64923) Франція (3044) заморожені активи (545)


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Топ коментарі
+1
Гарна схема, але розбивається о той факт, що Трамп хоче зупинити війну вже зараз. Щоб повністю припинили стріляти. Йому нобеля за мір кортить.
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12.03.2025 12:17
+1
Атакамсами територію росії обстрілювали.
На територію росії західною технікою заїжджали.
І навіть шматок курвщини півроку утримували, ******** туди тою ж західною зброєю.
Але все одно бояться "ескалаціі".
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12.03.2025 12:37
+1
Десь так.
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12.03.2025 13:47
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Чому нам не надавали багато зброї, щоб ми могли розгромити росію? Бо США бояться потенційної ядерної війни. До мене нещодавно дійшло, як переконати Трампа надати нам стільки зброї, щоб ми могли розгромити російську армію. Треба домовитися, що вони нам даватимуть дуже багато зброї, щоб ми могли знищувати російську армію тільки по лінії зіткнення і ніколи не переходити в наступ, поки військ і зброї у путіна не залишиться зовсім. І якщо в наступ не переходити, то він не відчуватиме загрози, що ЗСУ дійдуть до москви і не застосує ядерну зброю. А після того, як війська у Росії закінчаться, то вона сама розвалиться і наші території тоді повернуться самі, по нашому проханню. Тільки ми повинні притримуватися домовленності, що переходити у наступ не будемо, поки США, як головний наш спонсор нам цього не дозволить. А завдавати удари по території Росії ми можемо і своєю зброєю.
Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і удемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, коли рросійські віська будуть відкинуті далеко. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
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12.03.2025 12:14 Відповісти
Гарна схема, але розбивається о той факт, що Трамп хоче зупинити війну вже зараз. Щоб повністю припинили стріляти. Йому нобеля за мір кортить.
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12.03.2025 12:17 Відповісти
Дякую, шкода, що ніхто до неї не додумався і не застосував, в якомусь кращому вигляді. Бо страх ядерної війни -це основний страх для США.
І Трамп вчора сказав, що якщо путін не погодиться на перемир'я, то вони будуть воювати і далі. Вони будуть воювати, це не обмовка з моєї строни. Ось новина раніше, яка була: "Я думаю, що це велика зміна порівняно з тим, що ви бачили під час останнього візиту в Овальному кабінеті. Це повне припинення вогню. Україна погодилася.... Але, як на мене, припинення вогню є дуже важливим. Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати", - резюмував він. Джерело: https://censor.net/ua/n3540611
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12.03.2025 12:31 Відповісти
Атакамсами територію росії обстрілювали.
На територію росії західною технікою заїжджали.
І навіть шматок курвщини півроку утримували, ******** туди тою ж західною зброєю.
Але все одно бояться "ескалаціі".
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12.03.2025 12:37 Відповісти
Тут питання у стрімкості просування ЗСУ. Найбільші ризики застосування ЯЗ були тоді, зі слів адмінстрації Байдена, коли ЗСУ дуже швидко просувалися і звільняли території, в 2022 році, під час звільнення Харківщини і Херсонщини. Якщо таких стрімких дій не буде, а буде просто стрімке знищення російських солдат на позиціях без переходу в стрімкий наступ, то путін здасться врешті-решт. Головне, щоб нам надали делкобійні ракети ППО SM-3 і SM-6, щоб знищувати усі літаки росіян, які можуть завдавати удари КАБ і КАР по нашим позиціям.
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12.03.2025 12:43 Відповісти
Цього не буде, бо Трампу потрібен швидкий мір.
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12.03.2025 12:46 Відповісти
Швидкого миру не буде, він це ось скоро зрозуміє остаточно. Якщо каже що: Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати.
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12.03.2025 12:52 Відповісти
Ну, подивимось. Зараз все саме від русні залежить. Від того, погодиться на прєкращєніє огня чи ні.
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12.03.2025 12:56 Відповісти
Якщо погодиться, то значить в них все дуже погано. Якщо в них все не дуже погано ще з економікою, на думку путіна, то не погодиться.
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12.03.2025 13:09 Відповісти
Десь так.
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12.03.2025 13:47 Відповісти
 
 