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Новини Членство України в ЄС
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Україна розглядає дипломатичні варіанти для розблокування переговорів з ЄС через позицію Угорщини, - Сибіга

Сибіга у 80 річницю Ялтинської конференції застеріг партнерів

Україна активно шукає шляхи для розблокування процесу переговорів про вступ до Європейського Союзу, заблокованого Угорщиною.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ході пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми знаємо позицію Угорщини, яка на сьогодні дійсно заблокувала відкриття переговорних кластерів. Ми дуже розраховуємо на можливість задіяння дипломатичного процесу для розблокування, тому що це також інтерес Європи - подальше просування України на шляху до членства в ЄС. Ми зараз розглядаємо різні варіанти, у якиий спосіб нам з угорською стороною підійти до врегулювання цього питання", - зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив важливість Польщі у процесі відкриття переговорних кластерів, висловивши сподівання на "історично-успішне" головування Польщі в Раді ЄС. В Україні активно консультуються з польською стороною, зокрема на рівні з міністром Сікорським.

Нагадаємо, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про наближення до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 "Внутрішній ринок", що є ключовим етапом на шляху економічної інтеграції України до ЄС.

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Автор: 

Угорщина (2261) перемовини (2852) членство в ЄС (1231) Сибіга Андрій (372)


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лишити словаччину та угорщину права голосу і питання переговорів та вступу україни буде вирішене
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12.03.2025 13:22 Відповісти
А що там з нафтопроводом?
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12.03.2025 13:25 Відповісти
Віддамо їм Закарпаття?
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12.03.2025 13:30 Відповісти
Гордієв вузол, яким є Орбан, можливо вирішити тільки як О.Македонський. Тупікова сітуація з прихвостнем путлера потребує нестандартних рішень від Євросоюзу. Або вони навчаться проходити скрізь орбанів, або ті паралізують систему в критичний момент і євроспільнота перестане існувати.
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12.03.2025 15:12 Відповісти
 
 