Сибіга обговорив із Сікорським питання безпеки України та Європи, - МЗС. ФОТО
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Радий відвідати Варшаву і зустрітися з Радославом Сікорським, щоб поділитися результатами нашої зустрічі в Джидді. Я вдячний Польщі за її сильну підтримку, зокрема за останній пакет військової допомоги", - зазначив він.
За словами Сибіги, під час зустрічі вони обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки для України та всієї Європи.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді.
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Бандерівець
показати весь коментар12.03.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 0
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