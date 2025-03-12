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Новини Фото Візит Сибіги до Польщі
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Сибіга обговорив із Сікорським питання безпеки України та Європи, - МЗС. ФОТО

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Радий відвідати Варшаву і зустрітися з Радославом Сікорським, щоб поділитися результатами нашої зустрічі в Джидді. Я вдячний Польщі за її сильну підтримку, зокрема за останній пакет військової допомоги", - зазначив він.

За словами Сибіги, під час зустрічі вони обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки для України та всієї Європи.

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сибіга та сікорський

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді.

Автор: 

Польща (8478) Сікорський Радослав (243) Сибіга Андрій (372)


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12.03.2025 12:40 Відповісти
 
 