Україна виступає за справедливий мир і не приймає форматів "Мінськ-3" чи "Ялта-2", - Сибіга

Україна прагне справедливого і всеосяжного миру, який забезпечить безпеку в Європі, відкидаючи будь-які компромісні формати на кшталт "Мінськ-3" чи "Ялта-2".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виступаємо за справедливий і всеосяжний мир, що є запорукою безпеки в Європі. Дуже важливо відстоювати цю позицію і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутності війни, нам не потрібен Мінськ-3 чи Ялта-2", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що переговори, які відбулися у Джидді, стали "дуже важливими, майже історичними". Україна підтримала пропозицію американської сторони щодо укладення тимчасового перемир'я на 30 днів.

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"Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони. Ми готові з нашої сторони створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту і далі йти до перемир’я, якщо це відбудеться", - додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що саме Україна найбільше зацікавлена у завершенні війни і укладенні міцного, тривалого миру.

Серед важливих результатів переговорів у Джидді Сибіга відзначив відновлення поставок зброї до України через польський хаб Ряшів - Ясьонка.

"Ми також вдячні за можливість використання терміналів Starlink. Польща вже заплатила за них близько 200 млн доларів, що дуже важливо для нашої армії", - зазначив він.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що Польща задоволена новими ініціативами припинення російської агресії.

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"Я підтверджую, що постачання зброї до України повернулося на попередній рівень, термінали Starlink також діють", - повідомив Сікорський.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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