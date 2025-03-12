Україна виступає за справедливий мир і не приймає форматів "Мінськ-3" чи "Ялта-2", - Сибіга
Україна прагне справедливого і всеосяжного миру, який забезпечить безпеку в Європі, відкидаючи будь-які компромісні формати на кшталт "Мінськ-3" чи "Ялта-2".
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми виступаємо за справедливий і всеосяжний мир, що є запорукою безпеки в Європі. Дуже важливо відстоювати цю позицію і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутності війни, нам не потрібен Мінськ-3 чи Ялта-2", - заявив Сибіга.
Він зазначив, що переговори, які відбулися у Джидді, стали "дуже важливими, майже історичними". Україна підтримала пропозицію американської сторони щодо укладення тимчасового перемир'я на 30 днів.
"Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони. Ми готові з нашої сторони створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту і далі йти до перемир’я, якщо це відбудеться", - додав глава МЗС.
Сибіга наголосив, що саме Україна найбільше зацікавлена у завершенні війни і укладенні міцного, тривалого миру.
Серед важливих результатів переговорів у Джидді Сибіга відзначив відновлення поставок зброї до України через польський хаб Ряшів - Ясьонка.
"Ми також вдячні за можливість використання терміналів Starlink. Польща вже заплатила за них близько 200 млн доларів, що дуже важливо для нашої армії", - зазначив він.
У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що Польща задоволена новими ініціативами припинення російської агресії.
"Я підтверджую, що постачання зброї до України повернулося на попередній рівень, термінали Starlink також діють", - повідомив Сікорський.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Мовчать, відповіді в них нема. Бо ж все, до чого та погань дотягає свої волохаті, все то перетворюється в лайно або в людську кров.
Тепер би той злив хоч зупинити...
@ "Ось що ми знаємо на даний момент:
1. Бої можуть припинитися негайно - якщо росія погодиться
У команді Трампа кажуть, що тепер передадуть москві план 30-денного припинення вогню. "Тепер м'яч на їхньому полі", - сказав Рубіо. Поки що росія була в захваті від позиції Трампа, і, наскільки відомо, припинення вогню не ставить перед кремлем жодних попередніх умов, окрім паузи у бойових діях.
Згідно з основним планом припинення вогню, пауза в бойових діях дозволить здійснити гуманітарні кроки, включаючи обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб «і повернення примусово переміщених українських дітей», йдеться у спільній заяві.
2. путін погодиться?
Початкова відповідь москви була без ентузіазму. У розмові з російською державною інформаційною службою ТАСС речниця МЗС захарова заявила: «Ми не виключаємо контактів з представниками США в найближчі кілька днів».
Західні чиновники вже давно скептично ставляться до того, чи дійсно путін зацікавлений у довгостроковому мирі, навіть якщо він погодиться на 30-денне припинення вогню. росія завойовує позиції на полі бою за допомогою інших країн, включаючи північну корею, китай та іран.
путін також висунув вимоги щодо тривалої угоди, які, здається, неможливі для України, включаючи заборону європейських миротворців і міжнародне визнання територій, окупованих росією. Чи піде він на компроміс із цими умовами лише тому, що того хоче Трамп?
3. США знову діляться розвідданими з Україною
Після радикального кроку, пов'язаного з припиненням постачання Києву військової техніки та розвідданих, США тепер погодилися відновити передачу своєї секретної інформації. Це також перезапустить «допомогу безпеки».
4. Це не мирна угода
Умови пропозиції передбачають тимчасове перемир'я, яке можна продовжити, якщо обидві сторони погодяться. Після призупинення бойових дій негайно розпочнуться переговори щодо умов постійного миру. І США, і Україна пообіцяли назвати свої переговорні групи якнайшвидше.
5. Це не угода про корисні копалини
Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче отримати доступ до українських запасів критичних мінералів, таких як літій, уран і титан. Очікувалося, що Зеленський підпише якусь угоду щодо прав на розробку корисних копалин для американських компаній, коли він відвідав Білий дім два тижні тому, але ця угода розвалилася під час гострої публічної суперечки з Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом.
Після оголошення плану припинення вогню у вівторок Трамп сказав журналістам, що запросить Зеленського повернутися до Білого дому.
6. Україна не віддала жодної території - поки що
Напередодні переговорів Рубіо попередив Київ, що йому доведеться піти на поступки, в тому числі територіальні. Але за вісім годин дискусій у Джидді у вівторок тема поступки території навіть не піднімалася, за словами українського чиновника. Однак це питання, безперечно, буде піднято, якщо почнуться предметні переговори щодо остаточного врегулювання.
7. Трамп не погодився надати гарантії безпеки
Президент США чітко дав зрозуміти, що він не схильний гарантувати «дуже багато» щодо майбутньої безпеки України, вважаючи це завданням Європи, а не Америки. Ніщо в спільній заяві від вівторка не свідчить про те, що змінилося.
8. Європа повинна «брати участь»
У заяві йдеться, що українці хочуть залучення до мирного процесу «європейських партнерів». Однак було незрозуміло, чи американська сторона погодилася на це. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і британський прем'єр-міністр Кейр Стармер поспішили привітати прогрес до миру на переговорах.
9. Що далі?
Стармер скличе зустріч європейських та інших лідерів у суботу. Він працював із президентом Франції Еммануелем Макроном над створенням «коаліції бажаючих» - країн, які готові надіслати війська як миротворців або надати іншу підтримку міжнародній місії для підтримки постійного перемир'я.
США не беруть участь у цих дискусіях, оскільки уряд Трампа дав зрозуміти, що американських чобіт на українській землі не буде. Багато залежить від того, чи буде коаліція Стармера і Макрона достатньо сильною, щоб переконати українців, що вона зупинить напад росії, і достатньо нейтральною, щоб переконати путіна, що вона не становить загрози."
- Вы арестованы!
- У тя пистолетик-то есть?
- Тогда задержаны.
у чому й була справа, а зовсім не у миру
Мова поки-що про тимчасове ПЕРЕМИР`Я, зупинку вогню. І все! Той "кабальний договір" НЕ ПІДПИСАНИЙ, план мирного врегулювання ще лише в планах!
От чому вам дебілам так тяжко осягнути хоч би кілька речень тексту?
Слухай, а таким іпанутим бути то навіть не смішно, тобі б полікуватись...
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Повістка
сибіга врубив окуня,і почав марити гаслами.
сибіга, ти ж сидів за столом перемовин!
все в пусту? підписали копалини, а в замін дуля без мака?
що ж ти так палиш єрмачину?
"Найбільший зрадник України - це РЕАЛЬНІСТЬ. Вона зраджує наші сподівання ,мрії та очікування... І пробачити її неможливо..."
Тому українці в масі оголосили війну Реальності і ведуть з нею нещадний бій ...
Так ви ж якраз і погодилися у Джиді на Мінськ-3.
У 2020 Єрмак йгог підписав у Мінську з ордло!
До речі - єдиний держслужбовець України,який підписав угоду з терористами!
А Єрмак його ратифікував у 2020!
А Єрмак його ратифікував у 2020!