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Новини Заяви про мир Формати Мінськ-3 і Ялта-2
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Україна виступає за справедливий мир і не приймає форматів "Мінськ-3" чи "Ялта-2", - Сибіга

Сибіга у 80 річницю Ялтинської конференції застеріг партнерів

Україна прагне справедливого і всеосяжного миру, який забезпечить безпеку в Європі, відкидаючи будь-які компромісні формати на кшталт "Мінськ-3" чи "Ялта-2".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми виступаємо за справедливий і всеосяжний мир, що є запорукою безпеки в Європі. Дуже важливо відстоювати цю позицію і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутності війни, нам не потрібен Мінськ-3 чи Ялта-2", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що переговори, які відбулися у Джидді, стали "дуже важливими, майже історичними". Україна підтримала пропозицію американської сторони щодо укладення тимчасового перемир'я на 30 днів.

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"Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони. Ми готові з нашої сторони створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту і далі йти до перемир’я, якщо це відбудеться", - додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що саме Україна найбільше зацікавлена у завершенні війни і укладенні міцного, тривалого миру.

Серед важливих результатів переговорів у Джидді Сибіга відзначив відновлення поставок зброї до України через польський хаб Ряшів - Ясьонка.

"Ми також вдячні за можливість використання терміналів Starlink. Польща вже заплатила за них близько 200 млн доларів, що дуже важливо для нашої армії", - зазначив він.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що Польща задоволена новими ініціативами припинення російської агресії.

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"Я підтверджую, що постачання зброї до України повернулося на попередній рівень, термінали Starlink також діють", - повідомив Сікорський.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді

Автор: 

Сибіга Андрій (372) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+26
"Стамбул-2" або "Оман-2" - "наше все"?!!
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12.03.2025 11:35
+20
Та вам зе-засранці "мінськ" не повторити ніколи! Тепер всі мріють про період життя при "мінських". Але успішно просрали Зельоні і це також.
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12.03.2025 11:35
+9
Ню-ню. На "Мінськ-з" Зєлєнскій абсолютно не здатний - бракує всього, а "Ялта - 2" не до снаги нинішній кацапії. Тому Сибіга особисто мене заінтригував.
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12.03.2025 11:37
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А що хотіли впихнути невпихуємоє? - Єрмаку не влізло?
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12.03.2025 11:32 Відповісти
Русню навіть "Мінськ" не влаштовував, якщо що.
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12.03.2025 11:32 Відповісти
а Стамбул?
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12.03.2025 11:32 Відповісти
"Стамбул-2" або "Оман-2" - "наше все"?!!
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12.03.2025 11:35 Відповісти
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12.03.2025 11:45 Відповісти
В колекцію «наше все» можна додати «Джидівські угоди».
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12.03.2025 12:34 Відповісти
"Д" перша лишня
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12.03.2025 15:57 Відповісти
Та вам зе-засранці "мінськ" не повторити ніколи! Тепер всі мріють про період життя при "мінських". Але успішно просрали Зельоні і це також.
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12.03.2025 11:35 Відповісти
Вже декілька разів запитував в адептів зеленого чуда, а що воно не просрало? от що воно зробило таке, що не обернулось нам черговою бідою, безладом чи просто лайном?
Мовчать, відповіді в них нема. Бо ж все, до чого та погань дотягає свої волохаті, все то перетворюється в лайно або в людську кров.
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12.03.2025 12:49 Відповісти
Справедливий мир, то який? Повернення теріторій, репарації? Чи злив України?
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12.03.2025 11:35 Відповісти
Україну злили в квітні 2019-го. Не догадуєтесь хто? Ні, не Байден і не Порошенко, а 73% дебілів.
Тепер би той злив хоч зупинити...
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12.03.2025 12:51 Відповісти
Ню-ню. На "Мінськ-з" Зєлєнскій абсолютно не здатний - бракує всього, а "Ялта - 2" не до снаги нинішній кацапії. Тому Сибіга особисто мене заінтригував.
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12.03.2025 11:37 Відповісти
ти потерпілий ?
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12.03.2025 11:40 Відповісти
Барін Спід-інфо до сіх пор чітаєт?
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12.03.2025 11:49 Відповісти
В хабаровскє половой карієс загриз вєтєрана НКВД...
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12.03.2025 11:51 Відповісти
шо Стамбул ?
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12.03.2025 11:39 Відповісти
Пора прекратить эту пустую болтовню, насчёт справедливого мира, если вы начали игру, то не считайте, что все в Украине дураки и идиоты, нам пока ничего больше не остаётся, как дожидаться окончания этой аферы, а там, будем посмотреть, как говорят в Одессе.
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12.03.2025 11:41 Відповісти
Politico:
@ "Ось що ми знаємо на даний момент:

1. Бої можуть припинитися негайно - якщо росія погодиться

У команді Трампа кажуть, що тепер передадуть москві план 30-денного припинення вогню. "Тепер м'яч на їхньому полі", - сказав Рубіо. Поки що росія була в захваті від позиції Трампа, і, наскільки відомо, припинення вогню не ставить перед кремлем жодних попередніх умов, окрім паузи у бойових діях.
Згідно з основним планом припинення вогню, пауза в бойових діях дозволить здійснити гуманітарні кроки, включаючи обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб «і повернення примусово переміщених українських дітей», йдеться у спільній заяві.

2. путін погодиться?

Початкова відповідь москви була без ентузіазму. У розмові з російською державною інформаційною службою ТАСС речниця МЗС захарова заявила: «Ми не виключаємо контактів з представниками США в найближчі кілька днів».
Західні чиновники вже давно скептично ставляться до того, чи дійсно путін зацікавлений у довгостроковому мирі, навіть якщо він погодиться на 30-денне припинення вогню. росія завойовує позиції на полі бою за допомогою інших країн, включаючи північну корею, китай та іран.
путін також висунув вимоги щодо тривалої угоди, які, здається, неможливі для України, включаючи заборону європейських миротворців і міжнародне визнання територій, окупованих росією. Чи піде він на компроміс із цими умовами лише тому, що того хоче Трамп?

3. США знову діляться розвідданими з Україною

Після радикального кроку, пов'язаного з припиненням постачання Києву військової техніки та розвідданих, США тепер погодилися відновити передачу своєї секретної інформації. Це також перезапустить «допомогу безпеки».

4. Це не мирна угода

Умови пропозиції передбачають тимчасове перемир'я, яке можна продовжити, якщо обидві сторони погодяться. Після призупинення бойових дій негайно розпочнуться переговори щодо умов постійного миру. І США, і Україна пообіцяли назвати свої переговорні групи якнайшвидше.

5. Це не угода про корисні копалини

Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче отримати доступ до українських запасів критичних мінералів, таких як літій, уран і титан. Очікувалося, що Зеленський підпише якусь угоду щодо прав на розробку корисних копалин для американських компаній, коли він відвідав Білий дім два тижні тому, але ця угода розвалилася під час гострої публічної суперечки з Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом.
Після оголошення плану припинення вогню у вівторок Трамп сказав журналістам, що запросить Зеленського повернутися до Білого дому.

6. Україна не віддала жодної території - поки що

Напередодні переговорів Рубіо попередив Київ, що йому доведеться піти на поступки, в тому числі територіальні. Але за вісім годин дискусій у Джидді у вівторок тема поступки території навіть не піднімалася, за словами українського чиновника. Однак це питання, безперечно, буде піднято, якщо почнуться предметні переговори щодо остаточного врегулювання.

7. Трамп не погодився надати гарантії безпеки

Президент США чітко дав зрозуміти, що він не схильний гарантувати «дуже багато» щодо майбутньої безпеки України, вважаючи це завданням Європи, а не Америки. Ніщо в спільній заяві від вівторка не свідчить про те, що змінилося.

8. Європа повинна «брати участь»

У заяві йдеться, що українці хочуть залучення до мирного процесу «європейських партнерів». Однак було незрозуміло, чи американська сторона погодилася на це. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і британський прем'єр-міністр Кейр Стармер поспішили привітати прогрес до миру на переговорах.

9. Що далі?

Стармер скличе зустріч європейських та інших лідерів у суботу. Він працював із президентом Франції Еммануелем Макроном над створенням «коаліції бажаючих» - країн, які готові надіслати війська як миротворців або надати іншу підтримку міжнародній місії для підтримки постійного перемир'я.
США не беруть участь у цих дискусіях, оскільки уряд Трампа дав зрозуміти, що американських чобіт на українській землі не буде. Багато залежить від того, чи буде коаліція Стармера і Макрона достатньо сильною, щоб переконати українців, що вона зупинить напад росії, і достатньо нейтральною, щоб переконати путіна, що вона не становить загрози."
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12.03.2025 11:44 Відповісти
відкидаючи будь-які компромісні формати на кшталт "Мінськ-3" чи "Ялта-2".

- Вы арестованы!
- У тя пистолетик-то есть?
- Тогда задержаны.
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12.03.2025 11:44 Відповісти
загалом, для рф нічого не змінилося, а україну розвели на кабальний договір тк там не тільки ресурси а й доходи з інфраструктури
у чому й була справа, а зовсім не у миру
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12.03.2025 11:48 Відповісти
Для дуже тупоголового.
Мова поки-що про тимчасове ПЕРЕМИР`Я, зупинку вогню. І все! Той "кабальний договір" НЕ ПІДПИСАНИЙ, план мирного врегулювання ще лише в планах!
От чому вам дебілам так тяжко осягнути хоч би кілька речень тексту?
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12.03.2025 12:56 Відповісти
Увесь світ признав Мінські угоди як вигідні для України ,щоб виграти час для перегрупування,озброєння,мобілізації,і тільки сросіяки та ригозелені рахують Мінські домовленності як обман та невигідні.
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12.03.2025 11:48 Відповісти
А те що віддали Українські теріторіїї, без надії на їх повернення. І ті теріторіїї були використані як плацдарм для війни.
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12.03.2025 11:56 Відповісти
Хто кому віддав?
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12.03.2025 12:06 Відповісти
Україна кацапії
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12.03.2025 12:35 Відповісти
Які саме?
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12.03.2025 12:58 Відповісти
От взяла і віддала. От "патрійоти" рвались її захищати, декого аж 4 рази повісткою запрошували, а Україна віддала.
Слухай, а таким іпанутим бути то навіть не смішно, тобі б полікуватись...
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Повістка
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12.03.2025 13:00 Відповісти
зелених падл аж корчить від упоминання Мінських домовленностей, бо нічого кращого вони не здатні зробити ... чи при Мінську Україну бомбардували шахедами щодня ??
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12.03.2025 11:53 Відповісти
ооо...
сибіга врубив окуня,і почав марити гаслами.
сибіга, ти ж сидів за столом перемовин!
все в пусту? підписали копалини, а в замін дуля без мака?
що ж ти так палиш єрмачину?
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12.03.2025 11:53 Відповісти
Скажіть цьому дегенерату що справедливий мир це деокупація українських територій
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12.03.2025 11:55 Відповісти
Позавчора балабол Арєстовіч сказав правильні слова:
"Найбільший зрадник України - це РЕАЛЬНІСТЬ. Вона зраджує наші сподівання ,мрії та очікування... І пробачити її неможливо..."
Тому українці в масі оголосили війну Реальності і ведуть з нею нещадний бій ...
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12.03.2025 11:55 Відповісти
Ах, який розумний арєстовічь, які правильні слова сказав! А не сказав, що ця реальність, то зелені гниди? Не треба тут піарити те чмо.
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12.03.2025 12:51 Відповісти
Яким потрібно бовдуром бути щоб люсю слухати?
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12.03.2025 13:30 Відповісти
Слухати можна - щоб побачити ,як маніпулюють охлосом та елєхторатом. А от вірити не варто
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12.03.2025 13:35 Відповісти
... І тому, через 3 роки страшної, кровопролитної війни повернулися до Стамбулу? Бо Мінськ, який врятував від такої війни у свій час Україну, вам поганий? Накралися вже на крові, гнидози зелені?
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12.03.2025 12:46 Відповісти
Головне в його промові ввернути мінськ, про оман ніхто ні разу не згадав, єтадругоє ві ні панімаітє.
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12.03.2025 12:48 Відповісти
Бляха.
Так ви ж якраз і погодилися у Джиді на Мінськ-3.
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12.03.2025 12:56 Відповісти
Мінськ-3 зє погодив у 2019,заради глянути тет-а-тет в "глаз" уйлу в Парижі!
У 2020 Єрмак йгог підписав у Мінську з ордло!
До речі - єдиний держслужбовець України,який підписав угоду з терористами!
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12.03.2025 14:21 Відповісти
Найвеличнішому недоумку всесвіту слід було не матляти своїм квартальним брудним язиком про Мінськ, який на той час врятував Україну і військових, які були в котлі!
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12.03.2025 13:16 Відповісти
Во баран то...а 30денне перемиря чи це вже не мінські?Хоча щоб узгодити мінські та заманити ними рашку в капкан у вас бонально мізків не вистарчить
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12.03.2025 13:29 Відповісти
Працюючий Мінск2 зє спотворив Минськом 3 у 2019!
А Єрмак його ратифікував у 2020!
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12.03.2025 14:10 Відповісти
Працюючий Мінск2 зє спотворив Минськом 3 у 2019!
А Єрмак його ратифікував у 2020!
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12.03.2025 14:10 Відповісти
Що таке «позиція російської сторони»?
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12.03.2025 14:35 Відповісти
Ви для початку людям розкажіть ,що ви там наобіцяли на дЖижі-1?
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12.03.2025 15:22 Відповісти
Наклали кучу гімна,а підносять,як кучу ЗОЛОТА!!! Нафіга оце очкозамилення,буцімто Україна щось вирішує,вирішує СИЛЬНІШИЙ,закон джунглів,вже попробували в овальному щось заперичувати і що з цього вийшло,прийшлось вибачатись,але Зе-бобіку не вперше,в кадиркіна просив пробачення ,а в Трампапа--без проблем. Питання, скільки Україна ще заплатить, за підготовку до **шашликів**
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12.03.2025 15:40 Відповісти
Ну нарешті! А то я вже не сплю другу добу через те, що давно не чув що "мінська 3" не буде... Дякую, заспокоїли
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12.03.2025 17:02 Відповісти
 
 