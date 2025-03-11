Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів: це у жодному разі не про заморожений конфлікт

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні не означає "заморожений конфлікт".

Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спільній заяві (за підсумками зустрічі делегацій України та США, - ред.) йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну. Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", - пояснив міністр.

Сибіга також додав, що у спільній заяві "прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні".

"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", - наголосив глава МЗС.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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