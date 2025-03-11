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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів: це у жодному разі не про заморожений конфлікт

Сибіга каже, що 30-денне припинення вогню не є замороженням конфлікту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні не означає "заморожений конфлікт".

Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спільній заяві (за підсумками зустрічі делегацій України та США, - ред.) йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну. Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", - пояснив міністр.

Сибіга також додав, що у спільній заяві "прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні".

"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", - наголосив глава МЗС.

Читайте також: Сибіга відвідає у середу Польщу: поінформує Сікорського про переговори у Джидді

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Сибіга про зустріч США та України в Джидді: Розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру

Автор: 

Сибіга Андрій (372) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+16
Тобто Сибіга вірить в те, що кацапи припинять вогонь, а потім ще заберуться з окупованої території для справедливого миру? Кому він це впарює?
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11.03.2025 21:36
+11
А далі що? А *уйло за цей час поки тут буде балаканина наклепає спокійно зброї і порушить оте ''перемир'я''.
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11.03.2025 21:37
+10
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11.03.2025 21:36
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ну костюм тобі розуму не прибавив.
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11.03.2025 21:33 Відповісти
Угу. Це про мир в очах *****.
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11.03.2025 21:34 Відповісти
Тобто Сибіга вірить в те, що кацапи припинять вогонь, а потім ще заберуться з окупованої території для справедливого миру? Кому він це впарює?
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11.03.2025 21:36 Відповісти
То есть, это как незаконное продление военного положения, которое уже давно должно было стать объявлением войны, так как оно не продлевается.
Теперь у нас будет продление прекращения огня на 30 дней.
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11.03.2025 21:36 Відповісти
нехай роблять що хотять , аби не гинули люди
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11.03.2025 21:37 Відповісти
Учитывая как завернули с будапешским. Учитывая как козломордые завернули про ущемление расейскоговорящих, про исторические земли и прочую херню. Как завернули про костюм президента, про козыря, про извинения, я почему-то думаю, что козломордые прекращение огня будут цитировать буквально - "НЕ РОЗЖИГАТЬ КОСТРЫ".
Ну или не атаковать стрелковым и ракетным оружием, а вот дронами типа можно.
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11.03.2025 21:41 Відповісти
будем посмотреть
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11.03.2025 21:43 Відповісти
Так тут и смотреть далеко не надо.
Вот он говорит, что это не заморозка. Но стоит продлить эти тридцать дней и это автоматически становится заморозкой с продлением.
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11.03.2025 22:14 Відповісти
та означає.
тих, хто проти ще менше аніж тих хто був проти віддавання ядерки.
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11.03.2025 21:36 Відповісти
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11.03.2025 21:36 Відповісти
Пробна куля?
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11.03.2025 21:37 Відповісти
А далі що? А *уйло за цей час поки тут буде балаканина наклепає спокійно зброї і порушить оте ''перемир'я''.
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11.03.2025 21:37 Відповісти
А ще сконцентрує сили там, де йому потрібно!
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11.03.2025 21:40 Відповісти
він , путін хоч з пермирьям хоч без перемиря кліпає зброї в рази більше чім здатні виділити нам західні партнери .так що чіплятися потрібно хоч за цю соломинку
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11.03.2025 21:46 Відповісти
Нужно ему помочь еще. Чтобы смог накопить оружия достаточно.
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11.03.2025 21:49 Відповісти
"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона" Джерело: https://censor.net/ua/n3540607
АГА И ЦЕ ТЕ ЧОГО ПРАГНЕ Х-ЛО - ну конечно счаз он раскорячиться.
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11.03.2025 21:50 Відповісти
А про тимчасово окуповані Українські землі випадково не балакали ? Видно що це
не на часі. Адже прокремлівський Трамп прислав своїх баскаків тільки настирливо
нав'язувати нам нездійсненні мрії-хотілки фашиста )(уйла про мир - капітуляцію
для України, з знищенням її територіальної цілісності та суверенітету.А заразом
і з цим ще і злочинно видурити якомога більше природних багатств з України.
Виходить що це якесь порочне коло - безвихідь, фашист )(уйло постійно злочинно
захоплює природні багатства України, а тепер ще і Трампу це дуже сподобалось.
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Наша власть все готова отдать сама. Больше никто в мире под Трампа не прогнулся.
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11.03.2025 21:56 Відповісти
За ці тридцять днів Україна раптом взнає, що вибрала в "Дії" Зеленского на черговий термін. Сюрпрайз!!!
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11.03.2025 22:00 Відповісти
***, ну чому ці блазні вважають усіх *********? У нас ******** всього 73%.
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11.03.2025 22:01 Відповісти
Це де-факто повна здача окупованих москалями Українських земель.

Зеленський сам став проституткою і робить усе для перетворення України і Українців на проституток.
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11.03.2025 22:34 Відповісти
Зеленский не случайно продлил военное положение четко до 9 мая. Возможно, все эти движения - просто подготовка публики к капитуляции, уже согласованной раньше. Уверен, что к 9 мая подпишут соглашение о капитуляции (пардон, мире), Зеленский объявит о выборах, а потом благополучно свалит с награбленным под личные гарантии Америки. Вот и вся история с плохим финалом дя украины, малята
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11.03.2025 23:26 Відповісти
ета другое
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12.03.2025 10:29 Відповісти
 
 