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Туреччина може відіграти важливу роль у завершенні війни в Україні, - Сибіга

Роль Туреччини в завершенні війни РФ проти України

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Роль Туреччини (у питанні завершення війни Росії проти України. - Ред.) надзвичайно важлива, враховуючи і потенціал цієї країни, і роль, яку вона відіграє в регіоні, особливо в регіоні Чорного моря… Туреччина має одну з найбільших армій на Європейському континенті. І, безумовно, в контексті майбутніх домовленостей щодо досягнення справедливого й всеосяжного миру в Україні ця роль обов’язково буде", - сказав він.

Міністр нагадав, що саме за ініціативи Ердогана у 2022 році було створено "зерновий коридор" у Чорному морі.

"Туреччина також активно долучалася до процесів звільнення військовополонених, за що ми їй вдячні", - додав глава МЗС України.

Нагадаємо, у Міноборони Туреччини заявили, що турецьких миротворців можуть відправити до України в разі потреби.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує припинення вогню в Україні.

Читайте: Туреччина розраховує, що шлях до миру в Україні розпочнеться з негайного припинення вогню, - МЗС

Автор: 

Туреччина (3491) Сибіга Андрій (372)


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А Потужну роль?
Піськаграй вже стерся? Кіна не буде
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12.03.2025 13:39 Відповісти
Турки зараз сильно підкормлені рашкою - газ - нафта - зерно - міндобрива
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12.03.2025 13:40 Відповісти
Коли вони б**дь навчаться думати, перед тим як язиком теліпати! Цей сивий мерін зеленої дипломатії вже записав у союзники сирійську Аль-Каїду!
Дебіли розуміють все лише після добрячих стусанів по їх зелених головах. І тоді ті, хто не хоче костюм вдягати сидить у туалеті і дивиться новини у смартфоні.
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12.03.2025 13:47 Відповісти
Навчить як триматись курсу одноосібного правління і 20ти річної не вступу до ЄС.
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12.03.2025 13:51 Відповісти
Как утомляют эти болтуны и пустословы, все такие пушистые, хорошие, все за мир, только все гниды ждут, когда можно будет урвать и себе кусок от Украины.
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12.03.2025 13:58 Відповісти
Сивохо воскрес!
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12.03.2025 14:04 Відповісти
 
 