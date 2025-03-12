Туреччина може відіграти важливу роль у завершенні війни в Україні, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Роль Туреччини (у питанні завершення війни Росії проти України. - Ред.) надзвичайно важлива, враховуючи і потенціал цієї країни, і роль, яку вона відіграє в регіоні, особливо в регіоні Чорного моря… Туреччина має одну з найбільших армій на Європейському континенті. І, безумовно, в контексті майбутніх домовленостей щодо досягнення справедливого й всеосяжного миру в Україні ця роль обов’язково буде", - сказав він.

Міністр нагадав, що саме за ініціативи Ердогана у 2022 році було створено "зерновий коридор" у Чорному морі.

"Туреччина також активно долучалася до процесів звільнення військовополонених, за що ми їй вдячні", - додав глава МЗС України.

Нагадаємо, у Міноборони Туреччини заявили, що турецьких миротворців можуть відправити до України в разі потреби.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує припинення вогню в Україні.

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