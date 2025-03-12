Польські експерти приїхали до Києва для консультування України щодо вступу до ЄС

До Києва прибула команда польських експертів, які допомагатимуть Україні у переговорах щодо членства в Європейському Союзі.

Про це повідомили на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, команда польських експертів прибула до Києва, щоб посилити українську команду у переговорах з ЄС. Делегація була створена Міністерством закордонних справ Польщі для консультування України в процесі вступу до Європейського Союзу.

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До складу групи увійшли висококваліфіковані фахівці з досвідом роботи у євроінтеграційних питаннях, серед яких:

Ян Станіслав Трущинський, дипломат і урядовий переговорник щодо членства Польщі в ЄС;

Ярослав П’єтрас, колишній міністр у справах Європи;

Єжи Богдан Плева, колишній заступник міністра сільського господарства;

Марцін Свєнціцький, колишній міністр економічного співробітництва, міський голова Варшави.

Під час зустрічі в Єврохабі, польські експерти отримали інформацію про прогрес двосторонніх переговорів з Єврокомісією та завдання у сфері європейської інтеграції. Вони підтвердили готовність до регулярної співпраці з українським урядом та надання експертної підтримки в своїх спеціалізаціях.

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