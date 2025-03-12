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Новини Членство України в ЄС
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Польські експерти приїхали до Києва для консультування України щодо вступу до ЄС

польща

До Києва прибула команда польських експертів, які допомагатимуть Україні у переговорах щодо членства в Європейському Союзі.

Про це повідомили на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, команда польських експертів прибула до Києва, щоб посилити українську команду у переговорах з ЄС. Делегація була створена Міністерством закордонних справ Польщі для консультування України в процесі вступу до Європейського Союзу.

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До складу групи увійшли висококваліфіковані фахівці з досвідом роботи у євроінтеграційних питаннях, серед яких:

  • Ян Станіслав Трущинський, дипломат і урядовий переговорник щодо членства Польщі в ЄС;
  • Ярослав П’єтрас, колишній міністр у справах Європи;
  • Єжи Богдан Плева, колишній заступник міністра сільського господарства;
  • Марцін Свєнціцький, колишній міністр економічного співробітництва, міський голова Варшави.

Під час зустрічі в Єврохабі, польські експерти отримали інформацію про прогрес двосторонніх переговорів з Єврокомісією та завдання у сфері європейської інтеграції. Вони підтвердили готовність до регулярної співпраці з українським урядом та надання експертної підтримки в своїх спеціалізаціях. 

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Автор: 

Польща (8478) членство в ЄС (1231)


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І, шоб два рази не бігати, покопати трохи кісток на Волині?
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12.03.2025 14:24 Відповісти
А в ЄС вже приймають країну без свободи слова, з утисками опозиції, із слідкуванням за журналістами, з парламентом, який перетворений в підрозділ ОП, зі знищеною реформою самоврядування?
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12.03.2025 14:32 Відповісти
Без ЄС буде ще гірше. Ми самі не переможемо ні корупцію , ні цензуру. Мені інше не зрозуміло поки що. От змінимо ми зелене гвно , на якогось демократичного президента. Зникне цензура , зелений марафон і тд. Так зеленожпі регіонали його заклюють , користуючись демократичними механізмами . Як Хрущова Брєжнєв .
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12.03.2025 15:18 Відповісти
На тракторах,,?😸
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12.03.2025 14:52 Відповісти
 
 