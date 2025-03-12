Польські експерти приїхали до Києва для консультування України щодо вступу до ЄС
До Києва прибула команда польських експертів, які допомагатимуть Україні у переговорах щодо членства в Європейському Союзі.
Про це повідомили на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, команда польських експертів прибула до Києва, щоб посилити українську команду у переговорах з ЄС. Делегація була створена Міністерством закордонних справ Польщі для консультування України в процесі вступу до Європейського Союзу.
До складу групи увійшли висококваліфіковані фахівці з досвідом роботи у євроінтеграційних питаннях, серед яких:
- Ян Станіслав Трущинський, дипломат і урядовий переговорник щодо членства Польщі в ЄС;
- Ярослав П’єтрас, колишній міністр у справах Європи;
- Єжи Богдан Плева, колишній заступник міністра сільського господарства;
- Марцін Свєнціцький, колишній міністр економічного співробітництва, міський голова Варшави.
Під час зустрічі в Єврохабі, польські експерти отримали інформацію про прогрес двосторонніх переговорів з Єврокомісією та завдання у сфері європейської інтеграції. Вони підтвердили готовність до регулярної співпраці з українським урядом та надання експертної підтримки в своїх спеціалізаціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль