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Стармер після переговорів України та США: Тепер варто подвоїти зусилля для досягнення миру

Старме прокоментував переговори України та США

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітає "прогрес у переговорах між Україною та США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб досягти міцного, безпечного миру. У суботу я збираю міжнародних лідерів, щоб обговорити, як ми можемо досягти подальшого прогресу", - сказав він.

За словами Стармера, угода про мир має включати повернення викрадених дітей.

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте: Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Автор: 

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«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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12.03.2025 14:21 Відповісти
Підказую - потрібно подвоіти віиськову допомогу - шоб в рашки и думок не було лізти в Украіну
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12.03.2025 14:21 Відповісти
Ще подвоїти зусилля?!!! то ви мало знущаєтесь над нами, ви хочете подвоїти зусилля?!!! може вже до ращки прикладете ці подвоєні зусилля, "миротворці" грьобані
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12.03.2025 14:21 Відповісти
Перепрошую...Миру з ким???
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12.03.2025 14:24 Відповісти
таке враження. що рашка навіть не підозрює, що хтось там подвоює, або навіть потроює зусилля для досягнення миру.... її це не стосується, вона просто й надалі продовжує нас вбивати, а ми вже взяли на себе якісь зобов'язання, за недотримання яких нас будуть суворо карати...
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12.03.2025 14:29 Відповісти
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12.03.2025 14:55 Відповісти
Тепер варто подвоїти зусилля для досягнення миру

А раніше що заважало?
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12.03.2025 15:23 Відповісти
 
 