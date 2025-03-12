Стармер після переговорів України та США: Тепер варто подвоїти зусилля для досягнення миру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітає "прогрес у переговорах між Україною та США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб досягти міцного, безпечного миру. У суботу я збираю міжнародних лідерів, щоб обговорити, як ми можемо досягти подальшого прогресу", - сказав він.

За словами Стармера, угода про мир має включати повернення викрадених дітей.

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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