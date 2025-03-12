Унаслідок обстрілів Покровська і Мирнограда загинуло 3 людей, ще 2 - травмовано
Від ворожих атак 12 березня на Покровськ та Мирноград троє містян загинули, ще двох травмовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Покровськ
Зранку 12 березня 2025 року під приціл армії держави-агресора потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка. Згодом ворог повторив атаку на місто. В епіцентрі ураження опинився 38-річний чоловік, який дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Мирноград
Також зс рф завдали удару по Мирнограду. Там загинув 39-річний містянин. Внаслідок ще одного обстрілу на території домоволодіння смертельно травмовано 62-річного місцевого жителя. Його 61-річна дружина отримала забій спини.
Як додали в прокуратурі, тип озброєння встановлюється.
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