На околицях Суджі тривають бої, Сили оборони повністю не виходили з міста, - DeepState
Сили оборони України проводять бої на околицях Суджі в Курській області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі", - йдеться в повідомленні.
Там наголосили, що ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.
Ситуація на Курщині
Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.
Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.
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