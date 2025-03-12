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Новини Росіяни прорвалися біля Суджі
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На околицях Суджі тривають бої, Сили оборони повністю не виходили з міста, - DeepState

Тривають бої на околицях Суджі

Сили оборони України проводять бої на околицях Суджі в Курській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.

Тривають бої на околицях Суджі

Також читайте: Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський

Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Також читайте: РФ захопила Махновку, Замостя та Козачу Локню на Курщині. Є просування рашистів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

бойові дії (3689) Курськ (1085) DeepState (72) Суджа (45)


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Топ коментарі
+14
Отже , не сьогодні - завтра вийдуть ... якщо встигнуть
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12.03.2025 15:36
+11
Здача Суджі та швидка втрата частини Курської області, яку нещодавно контролювали ЗСУ зроблено по прямому наказу Зелі , по вимозі пуйла, як передумова для згоди пуйла на перемир'я .
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12.03.2025 15:44
+9
Цілком можливо що так ... головне - не допустит оточення там
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12.03.2025 15:46
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Отже , не сьогодні - завтра вийдуть ... якщо встигнуть
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12.03.2025 15:36 Відповісти
Ще тільки на "півшишечки"?
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12.03.2025 15:43 Відповісти
НАФІГА триматися?
Чи дехто РАПТОВО з'ясував, що за рік у тилу НЕ ПОБУДОВАНО жодних фортифікацій?!
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12.03.2025 15:43 Відповісти
Треба тікати без опору, дозволяючи русні влаштовувати бої вже на нашій території, а у них повинна знову воцаріться тішь да гладь да імпєрская благодать.
Щоб всі знали: росія може воювати де завгодно, але ніхто не має права насмілитись воювати з росією - на росії. Земля росії священна і недоторкана, на відміну від усіх інших земель.
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12.03.2025 16:08 Відповісти
Здача Суджі та швидка втрата частини Курської області, яку нещодавно контролювали ЗСУ зроблено по прямому наказу Зелі , по вимозі пуйла, як передумова для згоди пуйла на перемир'я .
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12.03.2025 15:44 Відповісти
Цілком можливо що так ... головне - не допустит оточення там
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12.03.2025 15:46 Відповісти
У Криму, Донецьку, Луганську вже настав...
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12.03.2025 16:08 Відповісти
Очевидно це одна з поступок до яких примусили Україну - виведення військ з території росії - тепер можна і "припинення вогню" на пару днів...
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12.03.2025 15:46 Відповісти
От власне цього і домагався Трамп (кацапи), коли при(-зу-)пинялася американська допомога. І таке тепер буде часто, особливо еоли Зєлєн кій буде впиратись хотєлкам Трампа (каіапів). Тому розраховувати на цю допомогу можуть лише дурні (зебіли), а розумним треба готуватись до того, що відсіч потрібно буде давати власними силами і ресурсами.
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12.03.2025 16:01 Відповісти
А ось і територіальні поступки України
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12.03.2025 16:01 Відповісти
Походу здача Курщини була одним із пунктів вчорашніх договорняків
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12.03.2025 16:08 Відповісти
Оборона Курщины началась рушиться ещё 2 недели назад. Это итог. Для этого кацапы тормознули біля "Бальшой Новоселки"
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12.03.2025 16:20 Відповісти
Проти миру твоє Ху йло. Про мир туд даже не йдеться. Йдуть перемовини про тимчасове перемир'я. І тут потрібно ще посперечатись кому це тимчасове перемир'я швидше піде на користь і дасть час підготуватись до нової війни. І щось мені підказує що Сосія від цього перемир'я виграє більше ніж ми
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12.03.2025 17:51 Відповісти
плевать на Суджу, самое главное - спасти солдат
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12.03.2025 16:26 Відповісти
Русня вже заявила про створення "Музея української окупації в Суджи".
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12.03.2025 16:30 Відповісти
Вони це вміють ...
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12.03.2025 16:32 Відповісти
Договорняки чи там щось іще... Цікаво, а хтось подумав, що тепер буде з Сумами та областю?
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12.03.2025 16:36 Відповісти
Тобто позавчора рашистам потрібно було 15 км по трубі лізти, щоб десь біля Суджі вилізти, а сьогодні вони вже більшу частину Суджі контролюють...
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12.03.2025 17:04 Відповісти
По цей час, Суджа майже повністю за росіянами, на відео вони спокійно ходять не боячись, показують прапори РФ, своїх ВДВ, "Вагнера" біля адміністрації міста (західна частина Суджи). Ніяких укр.БЛА над містом не має, арт.і міном.вогню. Але ще є бійці ВСУ, які знаходяться в деяких підвалах і відстрелюються. Яка кількість невідома, як кажуть вояки рос.армії, йде "зачистка" міста. МО Росії про взяття Суджи офіційно не повідомляло. Можливо завтра-після завтра.Я вже писав, що Красільнікова знято з посади командувача ОТУ "Північ".
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12.03.2025 17:58 Відповісти
Forbes: Наиболее боеспособные бригады ВСУ вышли из Курской области

https://www.youtube.com/watch?v=-uFZ0hVzs3E
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12.03.2025 18:25 Відповісти
То шо от них осталось, техника потеряна..кто ее там чинил...
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12.03.2025 18:34 Відповісти
А чого мовчить мохнате чмо, яке іменує себе верховним головкомом. Де поділись відосіки про "потужну операцію" сплановану особисто ішаком та такі ж "потужні успіхи".
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12.03.2025 20:35 Відповісти
Сирок знову повторив трюк зі здачею Дебальцево через перекриття руснею горловини виступу (тоді- с.Логвінова)
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13.03.2025 05:27 Відповісти
Атаку слід розпочати в іншому місці, щоб відволікти Курську російську армію.
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13.03.2025 07:57 Відповісти
 
 