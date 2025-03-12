На околицях Суджі тривають бої, Сили оборони повністю не виходили з міста, - DeepState

Сили оборони України проводять бої на околицях Суджі в Курській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.

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Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

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