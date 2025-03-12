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Новини Засідання Ставки США відновили обмін розвідданими з Україною
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Зеленський провів технічну Ставку: У фокусі - дрони та робота ППО

Зеленський провів засідання технічної Ставки

Президент Володимир Зеленський провів засідання технічної Ставки.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"В мене зараз, наприклад, була довга Ставка. Технічна Ставка щодо дронів, щодо роботи протиповітряної оборони України, наших спроможностей, далекобійності і вчасної реакції на той чи інший вид ракет, балістику ворога тощо", - зазначив він.

В цьому контексті президент відзначив, що відновлення обміну розвідданими зі Сполученими Штатами для України є позитивним результатом.

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було заблоковано Білим домом разом з іншою військовою допомогою Україні.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд заявив, що Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні. Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

Читайте: Зеленський щодо можливої зустрічі із Трампом: Я не чув запрошення

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Ставка (134)


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Топ коментарі
+6
😿 Ви мазохист?))
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12.03.2025 16:04
+5
Які епітети! "Технічна" ставка! По суті, як було @єм по роялю, так і залишається.
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12.03.2025 16:04
+3
Він звичайний збоченець!
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12.03.2025 16:06
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"у фокусі"....
А що там обговорювати?!
Дрони та ППО - ЄДИНЕ, що в нас хоч скільки, більш-менш добре!
Коли ВСЕ ІНШЕ - У ПОВНІЙ ДУПІ!
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12.03.2025 15:45 Відповісти
Хтось вже ставив на телефон як мелодію дзвінка голос Зеленського? як враження?
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12.03.2025 15:50 Відповісти
😿 Ви мазохист?))
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12.03.2025 16:04 Відповісти
Він звичайний збоченець!
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12.03.2025 16:06 Відповісти
Які епітети! "Технічна" ставка! По суті, як було @єм по роялю, так і залишається.
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12.03.2025 16:04 Відповісти
як не купували ідеї в простих винахідників так і не купують.
так не виграти навіть в лотерею а не те що в війну.
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12.03.2025 16:05 Відповісти
Вилізло
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12.03.2025 16:07 Відповісти
Зміг сфокусуватись тільки на окремих двох речах. Решта проблем у фокус не потрапила.
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12.03.2025 16:10 Відповісти
Вирішували, скільки грошей в "ШвидкоГроші" взяти на потреби ЗСУ?
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12.03.2025 16:15 Відповісти
Щоб не анонсував,тільки одні обіцянки.Один раз за всю війну 300 з гаком дронів рашу полоскотали.Де обіцяний "рій" дронів.Така кількість,а то і більше кожен день...Раша до Урала повинна палати.
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12.03.2025 16:21 Відповісти
Фокусы с дронами?
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12.03.2025 17:08 Відповісти
Краще б ставив би ставки десь у Монако!
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12.03.2025 17:21 Відповісти
Фокусник.
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12.03.2025 17:30 Відповісти
 
 