Зеленський провів технічну Ставку: У фокусі - дрони та робота ППО

Президент Володимир Зеленський провів засідання технічної Ставки.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"В мене зараз, наприклад, була довга Ставка. Технічна Ставка щодо дронів, щодо роботи протиповітряної оборони України, наших спроможностей, далекобійності і вчасної реакції на той чи інший вид ракет, балістику ворога тощо", - зазначив він.

В цьому контексті президент відзначив, що відновлення обміну розвідданими зі Сполученими Штатами для України є позитивним результатом.

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було заблоковано Білим домом разом з іншою військовою допомогою Україні.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд заявив, що Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні. Це питання обговорювалося під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

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