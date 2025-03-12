Путін може вимагати припинення поставок зброї Україні як умову припинення вогню, - Bloomberg
Диктатор РФ Володимир Путін може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову для припинення вогню у війні проти України.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників агентства, Путін спробує тягнути час, оскільки хоче добитися вигідніших для себе умов.
Інше джерело розповіло Bloomberg, що російські посадовці не обговорювали з американською стороною конкретну угоду, яку українська делегація погодила 11 березня у Саудівській Аравії. Крель вважає запропоновані умови неприйнятними, йдеться у статті.
Окрім цього, за словами одного із джерел, Кремль також може вимагати припинення постачання зброї Україні як умову для припинення вогню.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
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Это такой обычай "
Кавказская пленница
Навіть ідіот, чисто статистично, зробив щось негативне для русні, але ж ні...
Джерело: https://censor.net/ua/n3540794
з шашками наголо на танках поперти проти ТРО Києва
хто надо умєть !
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Авжеж, для цього знадобиться залучати до переговорів УСІХ, хто напряму поставляє нам озброєння (чи хоча би тих, хто на ціх "усіх" має вплив).
Може ЄС, Британія, Австралія і тд і не так багато зброї нам поставляють, як США, але вони НАРОЩУЮТЬ виробництво та ціх поставок буде вистачати при зменшені інтенсивності боїв.
А Уйло не піде на залучення негативно налаштованих сторін до переговорів.
рудий неадекват запросто може знову припинити допомогу.
припинення все одно ніякого не буде - а от чи буде після цього Україна?
тіко так
міністрівУє.анів, все склад "слуг народакорупції" і там ще додіків з ДБР, СБУ, поліції, Буданова і команду (нехай збирає інформаціюдезінформацію.... А ще можна суддів з неКонституційного нині суду....