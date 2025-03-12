Путін може вимагати припинення поставок зброї Україні як умову припинення вогню, - Bloomberg

Диктатор РФ Володимир Путін може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову для припинення вогню у війні проти України.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, Путін спробує тягнути час, оскільки хоче добитися вигідніших для себе умов.

Інше джерело розповіло Bloomberg, що російські посадовці не обговорювали з американською стороною конкретну угоду, яку українська делегація погодила 11 березня у Саудівській Аравії. Крель вважає запропоновані умови неприйнятними, йдеться у статті.

Окрім цього, за словами одного із джерел, Кремль також може вимагати припинення постачання зброї Україні як умову для припинення вогню.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

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