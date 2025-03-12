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Новини Позиція РФ щодо припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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Путін може вимагати припинення поставок зброї Україні як умову припинення вогню, - Bloomberg

Путін може піти на перемир’я, але за певних умов

Диктатор РФ Володимир Путін може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову для припинення вогню у війні проти України.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, Путін спробує тягнути час, оскільки хоче добитися вигідніших для себе умов.

Інше джерело розповіло Bloomberg, що російські посадовці не обговорювали з американською стороною конкретну угоду, яку українська делегація погодила 11 березня у Саудівській Аравії. Крель вважає запропоновані умови неприйнятними, йдеться у статті.

Окрім цього, за словами одного із джерел, Кремль також може вимагати припинення постачання зброї Україні як умову для припинення вогню.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Читайте також: Рубіо про контроль за режимом припинення вогню в Україні: є багато "очей", буде важко приховати удари дронами та ракетами

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923)


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Топ коментарі
+26
Відповідаємо дзеркально - ніяких поставок з Ірану, п.кореї та інших китаїв
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12.03.2025 18:10
+15
За два місяці Трамп не зробив жодного кроку проти росії. Жодного навіть нейтрального - всі його дії тільки їй в плюс.
Навіть ідіот, чисто статистично, зробив щось негативне для русні, але ж ні...
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12.03.2025 18:29
+11
а тоді чим ми будемо припиняти ?
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12.03.2025 18:09
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а тоді чим ми будемо припиняти ?
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12.03.2025 18:09 Відповісти
"Она будет сопротивляться, биться ногами, кусаться, угрожать пожаловаться в милицию.
Но вы не обращайте внимание.
Это такой обычай "
Кавказская пленница
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12.03.2025 19:39 Відповісти
Впевнений, ви задоволите геть усі хотєлкі *****!
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12.03.2025 18:09 Відповісти
За два місяці Трамп не зробив жодного кроку проти росії. Жодного навіть нейтрального - всі його дії тільки їй в плюс.
Навіть ідіот, чисто статистично, зробив щось негативне для русні, але ж ні...
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12.03.2025 18:29 Відповісти
ну торги не сильная сторона России взять на понт и обман да но все до поры до времени-- всегда все обманки России выходили им же боком... требовать он может и многое...и это для нас не секрет и не неожиданность.. просить не вредно.. Украина много чего получала в качестве обещаний шантажа и прямой войны пока пошел 4 год взятия Киева за три дня вы сравнивайте хотелки и реальность на линии фронта.. они не столь радужные для России также у нас проблемы-- а в РФ это не проблема-- это катастрофа потому как надо решать несколько несовместимых задач вести войну-- денег нет ---а хочется --но колется--- а если взять мир на 24 часа то хватит и 12 часов смести россиянам самим же власть путина и его банды просто по причине ---дай другим доступ к корыту и достал ты придурок за 25 лет правления....
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12.03.2025 18:37 Відповісти
Відповідаємо дзеркально - ніяких поставок з Ірану, п.кореї та інших китаїв
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12.03.2025 18:10 Відповісти
ви даєте не реальні плани , це як його волюнтаризмь
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12.03.2025 18:12 Відповісти
))) наче хтось буде контролювати кацапів. Хіба що у фантазіях.
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12.03.2025 18:52 Відповісти
Даже без Ирана и С. Кореи рф сможет произвести гораздо больше вооружений чем Украина, да и после преклонения колена Зе, мы уже в игре Трампа, где наше мнение теперь весит немного, как его королевская милость решит так и будет.
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12.03.2025 18:55 Відповісти
Этого недостаточно. Нужно выдвинуть встречное условие - уход путлера до границ 2014 года.
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12.03.2025 19:18 Відповісти
без цього немає сенсу, ще відведення від лінії зіткнення кілометрів на 50
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12.03.2025 18:10 Відповісти
ви проти поставок зброї Україні ?
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12.03.2025 18:27 Відповісти
Диктатор РФ Володимир Путін

Джерело: https://censor.net/ua/n3540794
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12.03.2025 18:58 Відповісти
не для того відновлювали США шоб припиняти
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12.03.2025 18:10 Відповісти
Воно забагато хоче!!! Ще нічого не відповіло, а мрій у цього довбодятла вище криши!!!
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12.03.2025 18:11 Відповісти
Взагалі то, це хоче Блумберг, поки що🤣
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12.03.2025 18:22 Відповісти
А ху-йло не хоче?
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12.03.2025 18:30 Відповісти
Йому постачати можна, а Україні зась? А ху-ху не хо-хо!!
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12.03.2025 18:11 Відповісти
Так він тільки і бажає ху- ху, сам то вже не хо- хо
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12.03.2025 18:28 Відповісти
Путін надурить всіх. Він це вміє.
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12.03.2025 18:11 Відповісти
ну так гроссмейстер в чапая же ж

з шашками наголо на танках поперти проти ТРО Києва

хто надо умєть !

.
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12.03.2025 20:05 Відповісти
НЕ МОЖЕ!

Авжеж, для цього знадобиться залучати до переговорів УСІХ, хто напряму поставляє нам озброєння (чи хоча би тих, хто на ціх "усіх" має вплив).
Може ЄС, Британія, Австралія і тд і не так багато зброї нам поставляють, як США, але вони НАРОЩУЮТЬ виробництво та ціх поставок буде вистачати при зменшені інтенсивності боїв.
А Уйло не піде на залучення негативно налаштованих сторін до переговорів.
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12.03.2025 18:13 Відповісти
"Ми вважаємо, що перебуваємо в дуже вигідному становищі, коли українці погодилися на припинення вогню, і тепер ми побачимо, чи вдасться нам переконати росіян також погодитися на припинення вогню", - віце-президент Джей Ді Венс
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12.03.2025 18:13 Відповісти
Ну тепер почнеться- два старих маразматика через нашу голову будуть мірятися у кого зморщений слимак довший...
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12.03.2025 18:21 Відповісти
❗️Друге квітня буде дуже великим днем - Трамп
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12.03.2025 18:14 Відповісти
Трампу пересадят х... Маска
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12.03.2025 18:27 Відповісти
Ну тоді "великим" цей день точно не буде))))
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12.03.2025 18:54 Відповісти
Коли ***** вже здохне?
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12.03.2025 18:15 Відповісти
Він як Ленін, подихати буде вічно, клонів забагато наробили
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12.03.2025 18:16 Відповісти
Після Леніна, прийшло ше більше уклон, - сралін
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12.03.2025 18:33 Відповісти
Там їх декілька. про якого само ви? 🤔
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12.03.2025 18:45 Відповісти
Та він все може вимагати - карти в иого руках
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12.03.2025 18:15 Відповісти
Трамп сказав шо в путина нема карт
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12.03.2025 18:17 Відповісти
Це він Зелі а в путлєра дохера карт
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12.03.2025 18:20 Відповісти
Які в нього карти?Нахабство і іржавий ядерний кийок?Бігають перед ним ,замість вуха накрутити.
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12.03.2025 18:20 Відповісти
20% територіі Украіни це тільки одне
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12.03.2025 18:24 Відповісти
Не 20,а 18,з яких до лютого 2022 року,9 уже були окуповані.
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12.03.2025 18:49 Відповісти
Шо це міняє коли вони були окуповані?
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12.03.2025 18:52 Відповісти
Всією своєю військовою махіною,ціною життів сотен тисяч своїх вояк,будучи у десятки разів більше за територією,у шість разів за населенням,на четвертий рік повномасштабного вторгнення-9% без жодного обласного центру,багато про що говорить.
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12.03.2025 20:16 Відповісти
Давно пора це зробити, налаштувати виробництво в Україні і ні яких проблем
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12.03.2025 18:15 Відповісти
Він може, він хоче..... Мабуть таки лома в сраку захотів, чи як там казав Тромбон?
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12.03.2025 18:17 Відповісти
У нього давно старечий маразм, вот і займається ху....лятіной
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12.03.2025 18:27 Відповісти
не може, а буде + 4 області України "з урахуванням реалій на землі" це зараз обзивається....
рудий неадекват запросто може знову припинити допомогу.
припинення все одно ніякого не буде - а от чи буде після цього Україна?
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12.03.2025 18:19 Відповісти
+3. Цілком можливо що Херсон и Запора відстоять.
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12.03.2025 19:19 Відповісти
@уйло, за курсом хрейсера мацква!
тіко так
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12.03.2025 18:21 Відповісти
віддаємо Скумбрію по 8
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12.03.2025 18:23 Відповісти
яйця по пісят
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12.03.2025 18:25 Відповісти
❗️Трамп погрожує путіну: «Можна зробити кроки в фінансовому плані, які завдали б росії серйозної шкоди», - наводить слова президента США Reuters.
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12.03.2025 18:24 Відповісти
ОМГ, скільки довбнів, Блумберг запостив свою думку, а ці вже як собакі гризуться один з одним🤣🤣🤣
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12.03.2025 18:24 Відповісти
Тобто прямо в угоді про перемир'я закладає вигідні умови для відновлення війни?
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12.03.2025 18:25 Відповісти
Він може вимагати хіба що щоб їму чемодан меняли частіше
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12.03.2025 18:33 Відповісти
Идею подкидываете . доброжелатели ? Так сказать руководство к действию .
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12.03.2025 18:34 Відповісти
*** йому через усю морду
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12.03.2025 18:43 Відповісти
***** ! а ти чув як вибухає томагавк десь метрів 200 від тебе ?
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12.03.2025 18:46 Відповісти
рашистський пес забув,що три роки тому не було в Україну ніяких поставок зброї,чим цей пес скористався ,атакувавши Україну повномасштабним вторгненням війною .котра не закінчилася до сьогодні...
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12.03.2025 19:02 Відповісти
Ой треба скорше забирати оте все що іде до України і ховати в горах, поки у Трампа ремісія
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12.03.2025 19:09 Відповісти
А Україна повинна вимагати щоб Ху йло сів на швабру і ліг поруч з Членіном
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12.03.2025 19:10 Відповісти
Слово пу стоит меньше чем ноготь моего мизинца
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12.03.2025 19:25 Відповісти
Вот спросить, какого хрена эти засранцы начинают давать подсказки кремлёвскому упырю?
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12.03.2025 19:47 Відповісти
Пропоную йому як гарантію припинення вогню вдправити заручників: Сирського і його команду, весь офіс Цюцюркограя, весь кабінет міністрів Ує.анів, все склад "слуг народа корупції" і там ще додіків з ДБР, СБУ, поліції, Буданова і команду (нехай збирає інформацію дезінформацію.... А ще можна суддів з неКонституційного нині суду....
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12.03.2025 20:03 Відповісти
Є варіант, який спрацює на 100%: рф передає нам хутіна, а ми їм зеленського - война припиниться на наступний день!
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12.03.2025 21:03 Відповісти
Крнемлівський полуфюрер- полупоц може вимагати що завгодно. Кому цікава його бредятина.
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12.03.2025 22:14 Відповісти
 
 