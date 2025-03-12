Рубіо про контроль за режимом припинення вогню в Україні: є багато "очей", буде важко приховати удари дронами та ракетами
Державний секретар США Марко Рубіо висловив переконання, що моніторити припинення вогню між Україною та Росією за згодою обох сторін буде нескладно.
Про це він сказав журналістам у середу під час перельоту до Канади, де має відбутися міністерська зустріч G7, передає Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Рубіо, існує багато можливостей для фіксації потенційних випадків порушення вогню є на місцях, а також із повітря та космосу.
"Цікава річ щодо сучасної війни в тому, що моніторити її легше, ніж колись раніше. Є дуже багато "очей" на землі та зверху, комерційні супутники. Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це можна буде моніторити", - сказав очільник американської дипломатії.
Він зауважив, що для встановлення режиму припинення вогню потрібна ще згода РФ, і США, за його словами, сподіваються на це. Якщо РФ не відхилить припинення вогню, буде погоджено, хто і як перебуватиме на місцях, щоб спостерігати за дотриманням режиму тиші. Рубіо зазначив, що в цьому питанні існують усталені практики.
"Я не думаю, що це буде важко встановити",- сказав очільник Держдепу.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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досвід вже є, а ресурсу для каналізаційних труб у @уйла доста
без гарантій безпеки це як жити біля барлогу ведмедя і не замикати двері.
Ви тут на фоні всіх "наблюдєній" заявляєте що це Україна напала на бідненьку росію. Маючи мільярд доказів - все одно називаєте біле чорним.
Що заважатиме вам, виродкам, робити те саме далі?
Згідно інформації видання, ***** може вимагати припинення поставок зброї в Україну і тоді погодитись на умову припинення вогню.
пятилєткою за 4 года аж смердить.
Бо хто винуватий в нинішніх реаліях у Трампа?
Завжди слабший.
Ракета, якою Росія атакувала Одеський порт, мала касетну бойову частину.