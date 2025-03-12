УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5279 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
2 522 17

Рубіо про контроль за режимом припинення вогню в Україні: є багато "очей", буде важко приховати удари дронами та ракетами

Рубо про контроль за припиненням вогню в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо висловив переконання, що моніторити припинення вогню між Україною та Росією за згодою обох сторін буде нескладно.

Про це він сказав журналістам у середу під час перельоту до Канади, де має відбутися міністерська зустріч G7, передає Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, існує багато можливостей для фіксації потенційних випадків порушення вогню є на місцях, а також із повітря та космосу.

"Цікава річ щодо сучасної війни в тому, що моніторити її легше, ніж колись раніше. Є дуже багато "очей" на землі та зверху, комерційні супутники. Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це можна буде моніторити", - сказав очільник американської дипломатії.

Він зауважив, що для встановлення режиму припинення вогню потрібна ще згода РФ, і США, за його словами, сподіваються на це. Якщо РФ не відхилить припинення вогню, буде погоджено, хто і як перебуватиме на місцях, щоб спостерігати за дотриманням режиму тиші. Рубіо зазначив, що в цьому питанні існують усталені практики.

Читайте також: Українське питання буде серед тем зустрічі G7 у Канаді, - Рубіо

"Я не думаю, що це буде важко встановити",- сказав очільник Держдепу.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Читайте також: Мелоні привітала результати переговорів України та США: Рішення тепер за РФ

Автор: 

США (22497) Рубіо Марко (146) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Що "приховати" є'бланоід?
Ви тут на фоні всіх "наблюдєній" заявляєте що це Україна напала на бідненьку росію. Маючи мільярд доказів - все одно називаєте біле чорним.
Що заважатиме вам, виродкам, робити те саме далі?
показати весь коментар
12.03.2025 17:11
+5
Это уже было ещё во времена Меркель
показати весь коментар
12.03.2025 17:08
+4
кацапи по трубах каналізаційних полізуть
досвід вже є, а ресурсу для каналізаційних труб у @уйла доста
показати весь коментар
12.03.2025 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже было ещё во времена Меркель
показати весь коментар
12.03.2025 17:08 Відповісти
кацапи по трубах каналізаційних полізуть
досвід вже є, а ресурсу для каналізаційних труб у @уйла доста
показати весь коментар
12.03.2025 17:09 Відповісти
за часів порошенка зі слів зеленського було 25 порушень режиму зупинки вогню з боку росії.
без гарантій безпеки це як жити біля барлогу ведмедя і не замикати двері.
показати весь коментар
12.03.2025 17:09 Відповісти
Що "приховати" є'бланоід?
Ви тут на фоні всіх "наблюдєній" заявляєте що це Україна напала на бідненьку росію. Маючи мільярд доказів - все одно називаєте біле чорним.
Що заважатиме вам, виродкам, робити те саме далі?
показати весь коментар
12.03.2025 17:11 Відповісти
⚡️путін може дати згоду на перемирʼя, але є нюанс, - Bloomberg з посиланням на джерела

Згідно інформації видання, ***** може вимагати припинення поставок зброї в Україну і тоді погодитись на умову припинення вогню.
показати весь коментар
12.03.2025 17:12 Відповісти
тоді чим ми будемо припиняти ?
показати весь коментар
12.03.2025 17:13 Відповісти
Ліком Трампа.
показати весь коментар
12.03.2025 17:41 Відповісти
" ..моніторити припинення вогню між Україною та )(уйлостаном за згодою обох сторін буде нескладно.", тобто галочку трампонози вже можуть собі поставити і відзвітувати виборцям про успіхи мирононосця ген всіх часів.
пятилєткою за 4 года аж смердить.
показати весь коментар
12.03.2025 17:13 Відповісти
" за згодою обох сторін", а хто сказав що )(уйло погодиться ?
показати весь коментар
12.03.2025 17:33 Відповісти
Пуйло порушить перемир'я і разом з трампом звинуватять Україну.
Бо хто винуватий в нинішніх реаліях у Трампа?
Завжди слабший.
показати весь коментар
12.03.2025 17:14 Відповісти
рудий пішов на відновлення допомоги тому шо він боїться республіканців
показати весь коментар
12.03.2025 17:15 Відповісти
Коротше кажучи, побачать коли потрібно буди виразити чергове занепокоєння!
показати весь коментар
12.03.2025 17:25 Відповісти
Обратись к окулисту. походу пора
показати весь коментар
12.03.2025 17:40 Відповісти
Коли нас будуть атакувати чуть-чуть, на це заплющать очі. А от нам дати відсіч на власній землі- ні ні
показати весь коментар
12.03.2025 17:42 Відповісти
У відношеннях України і США я бачу порівняння у транспортній пригоді коли зіткнулися якийсь опельок та мерс брабус. Там з закритими очами українська дорожня поліція бачить винуваться. І Україна в нашому прикладі не брабус.
показати весь коментар
12.03.2025 17:44 Відповісти
Трамп зробив заяву про готовність Росії до миру
Ракета, якою Росія атакувала Одеський порт, мала касетну бойову частину.
показати весь коментар
12.03.2025 18:10 Відповісти
А що підаруси щось приховують? Вам можна відверто возити по іпалу, і казати, що то вам здається. І чим Хйло і займається.
показати весь коментар
12.03.2025 18:28 Відповісти
 
 