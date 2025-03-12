Українське питання буде серед тем зустрічі G7 у Канаді, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що під час міністерської зустрічі G7 цього тижня у Канаді американська делегація обговорюватиме, зокрема, останні події, пов’язані з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox.
Під час спілкування з журналістами в аеропорту Шаннон (Ірландія) Марко Рубіо зазначив, що питання співпраці між США та Канадою залишаються пріоритетними, зокрема щодо безпеки Північної Америки.
"Ми маємо багато речей, над якими працюємо разом (з Канадою - ред.)", - сказав Рубіо, відповідаючи на запитання про можливість обговорення ініціативи Дональда Трампа щодо приєднання Канади до США як 51-го штату.
Він підкреслив, що це питання не стоятиме на порядку денному, натомість увага буде зосереджена на актуальних темах.
"Ми разом захищаємо Північну Америку через NORAD, як і повітряний простір нашого континенту, я вже не кажу про питання України та інші спільні моменти. Тож на зустрічі G7 ми зосередимося на всіх цих речах. Зустріч буде саме про це", - додав держсекретар США.
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Пушиліну напрягтися 🤣
І́гор Все́володович Гі́ркін (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Игорь Всеволодович Гиркин, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC псевдо. І́гор (Іва́нович) Стрєлко́в, «Стрєло́к», також Сергі́й Ві́кторович Руно́вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 17 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський терористhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 [⇨], військовий, воєнний злочинець, блогер, ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Білого руху, письменник, відставний офіцер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗС РФ, колишній полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ.
Як тобі така пропозиція, трампобот?
Свєту із Іванова кинули в міжнародний отдєл...
Але у нас зараз є достойні конкурентки, навіть у ВР України.
для чого @уйлу терор та масові вбивства Українців?
а шо там згаданий тобто Стамбул, бо коли @уйло ним розмахував, то літери дрібні, не розгледів, нагадай, шо там за ваші кацапські прпозиції згідно Стамбулу? Які умови для України?
ото ж тією конституцією @уйлостану хіба підтертися
НАТО ви кацапи боїтеся, розумію, буде ще гірше
а за умови зараз вам кацапам Штати будуть розповідати, а вони для кацапів не найкращі
як думаєш Китай вас-кацапів за дружбу із Штатами загасить?
тіко з якого дива ти топиш за трампа? ви ж начеб то йому не довіряєте?
ти мені краще от шо скажи
які у вас-кацапів плани стосовно РДК та ЛСР? щось плануєте, у т.ч. із розвідками іноземних країн?
от за шо скажи
які у вас-кацапів плани стосовно РДК та ЛСР? які заходи проти них плануєте, у т.ч. із іноземними розвідками?!
дивись, тіко не звизди
це чистий кацап, який топить за рудого донні
перевірено
Хотя, есть масса американцев в Канаде...
бог им суддья...
Гарантії безпеки, кажите? Ха-ха! Вже маємо, у Будапешті підписані...