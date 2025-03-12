Українське питання буде серед тем зустрічі G7 у Канаді, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що під час міністерської зустрічі G7 цього тижня у Канаді американська делегація обговорюватиме, зокрема, останні події, пов’язані з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox.

Під час спілкування з журналістами в аеропорту Шаннон (Ірландія) Марко Рубіо зазначив, що питання співпраці між США та Канадою залишаються пріоритетними, зокрема щодо безпеки Північної Америки.

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"Ми маємо багато речей, над якими працюємо разом (з Канадою - ред.)", - сказав Рубіо, відповідаючи на запитання про можливість обговорення ініціативи Дональда Трампа щодо приєднання Канади до США як 51-го штату.

Він підкреслив, що це питання не стоятиме на порядку денному, натомість увага буде зосереджена на актуальних темах.

"Ми разом захищаємо Північну Америку через NORAD, як і повітряний простір нашого континенту, я вже не кажу про питання України та інші спільні моменти. Тож на зустрічі G7 ми зосередимося на всіх цих речах. Зустріч буде саме про це", - додав держсекретар США.

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