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Новини Зустріч глав МЗС G7 у Канаді
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Українське питання буде серед тем зустрічі G7 у Канаді, - Рубіо

g7,большая,семерка

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що під час міністерської зустрічі G7 цього тижня у Канаді американська делегація обговорюватиме, зокрема, останні події, пов’язані з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox.

Під час спілкування з журналістами в аеропорту Шаннон (Ірландія) Марко Рубіо зазначив, що питання співпраці між США та Канадою залишаються пріоритетними, зокрема щодо безпеки Північної Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не розглядатимуть угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України, - Рубіо

"Ми маємо багато речей, над якими працюємо разом (з Канадою - ред.)", - сказав Рубіо, відповідаючи на запитання про можливість обговорення ініціативи Дональда Трампа щодо приєднання Канади до США як 51-го штату.

Він підкреслив, що це питання не стоятиме на порядку денному, натомість увага буде зосереджена на актуальних темах.

"Ми разом захищаємо Північну Америку через NORAD, як і повітряний простір нашого континенту, я вже не кажу про питання України та інші спільні моменти. Тож на зустрічі G7 ми зосередимося на всіх цих речах. Зустріч буде саме про це", - додав держсекретар США.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Рубіо Марко (146)


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Топ коментарі
+4
А-ха-х.
Свєту із Іванова кинули в міжнародний отдєл...
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12.03.2025 17:17
+3
Санкції і ще раз санкції проти кривавого рашиського режиму і жодного загравання з найбільшим світовим терористом путіном.
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12.03.2025 16:53
+3
Основна мета трумпаків не називати рашку агресором, до цього він вже публічно закликав G7, решта вже мабуть не так важливо для них.
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12.03.2025 17:01
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Ватажок бойовиків "ДНР" гіркін покінчив життя самогубством в тюрмі, - повідомляють російські пабліки. За їхніми словами, він залишив записку. Наразі слідство та керівництво рф жодної інформації не надавало.

Пушиліну напрягтися 🤣
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12.03.2025 16:50 Відповісти
Це вже не вперше...
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12.03.2025 16:53 Відповісти
Ну непросто ватажок...
І́гор Все́володович Гі́ркін (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Игорь Всеволодович Гиркин, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC псевдо. І́гор (Іва́нович) Стрєлко́в, «Стрєло́к», також Сергі́й Ві́кторович Руно́вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 17 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський терористhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 [⇨], військовий, воєнний злочинець, блогер, ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Білого руху, письменник, відставний офіцер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗС РФ, колишній полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ.
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12.03.2025 16:54 Відповісти
Вже спростували. А по факту - пофігу що з тим покидьком.
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12.03.2025 17:46 Відповісти
Нажаль не пофіг, була б правда, то це стало би ще одним уроком до чого призводить " дружба" з росією 🤬
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12.03.2025 17:59 Відповісти
Санкції і ще раз санкції проти кривавого рашиського режиму і жодного загравання з найбільшим світовим терористом путіном.
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12.03.2025 16:53 Відповісти
Рубіо прокидається кожен ранок з думкою - що він ще може зробити для росії....
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12.03.2025 16:54 Відповісти
на кацапію робить доня, а рубік на доню - такий от ланцюжок.
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12.03.2025 16:58 Відповісти
Ну доня той уже як депутат госдуми...
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12.03.2025 17:06 Відповісти
А якщо америка не хоче мит, то може стати округом Канади?
Як тобі така пропозиція, трампобот?
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12.03.2025 17:04 Відповісти
А-ха-х.
Свєту із Іванова кинули в міжнародний отдєл...
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12.03.2025 17:17 Відповісти
О-о-о, свєта-із-іваново - лєгєнда!
Але у нас зараз є достойні конкурентки, навіть у ВР України.
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12.03.2025 17:48 Відповісти
Ще не вечір, трумп з муском сумлінно працюють над "мейк велику сраку для америки"
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12.03.2025 17:23 Відповісти
кацапе, я так і не дочекався відповіді, чого це @уйло у лютому 22-го розпочав повномасштабну війну та втопив Україну у крові, а не вирішив усі розбіжності мирним шляхом, як то йому пропонував Керівник ЦРУ Бьорнс?
для чого @уйлу терор та масові вбивства Українців?
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12.03.2025 17:25 Відповісти
Бьорнс пропонував особисто @уйлу не нападати на Україну та вирішувати усі розбіжності дипломатичним шляхом
а шо там згаданий тобто Стамбул, бо коли @уйло ним розмахував, то літери дрібні, не розгледів, нагадай, шо там за ваші кацапські прпозиції згідно Стамбулу? Які умови для України?
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12.03.2025 17:32 Відповісти
ти ж чудово розумієш, що Україна на визнання окупації ніколи не піде, Захід та Китай окупації ніколи не визнають
ото ж тією конституцією @уйлостану хіба підтертися
НАТО ви кацапи боїтеся, розумію, буде ще гірше
а за умови зараз вам кацапам Штати будуть розповідати, а вони для кацапів не найкращі
як думаєш Китай вас-кацапів за дружбу із Штатами загасить?
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12.03.2025 18:03 Відповісти
до речі, за фактом "севео" проти України @уйло розпочав ще у лютому 14-го, просто вам-кацапам забув за це сказати
тіко з якого дива ти топиш за трампа? ви ж начеб то йому не довіряєте?
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12.03.2025 17:34 Відповісти
а з Фінляндію та Швецією @уйла не надули? усе гуд, по кайфу на мацкві?
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12.03.2025 17:35 Відповісти
а шо @уйлу слабо війну на кілька фронтів вести? це ж як ніяк НАТО, одвічний ворог кацапів
ти мені краще от шо скажи
які у вас-кацапів плани стосовно РДК та ЛСР? щось плануєте, у т.ч. із розвідками іноземних країн?
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12.03.2025 18:06 Відповісти
млять, шкода адміни, вбили Svitlany, а ще стіки цікавого гівна можна було почути
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12.03.2025 18:08 Відповісти
поки тебе тут на сайті не вбили, нахіба ви вбили жеку пригожина, не питаю
от за шо скажи
які у вас-кацапів плани стосовно РДК та ЛСР? які заходи проти них плануєте, у т.ч. із іноземними розвідками?!
дивись, тіко не звизди
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12.03.2025 18:09 Відповісти
нічого дивного
це чистий кацап, який топить за рудого донні
перевірено
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12.03.2025 17:13 Відповісти
В кошмарном сне не могу этого представить...
Хотя, есть масса американцев в Канаде...
бог им суддья...
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12.03.2025 17:09 Відповісти
Кацапчику, даремно ти тут, на укр. сайті розповідаєш про американо-канадські відносини. Ти канадцям розкажи, що вони усі тупі та не оцінюють реально того подарунку, котрий їм трампон пропонує. От тоді й взнаєш усю правду про себе.
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12.03.2025 18:07 Відповісти
Основна мета трумпаків не називати рашку агресором, до цього він вже публічно закликав G7, решта вже мабуть не так важливо для них.
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12.03.2025 17:01 Відповісти
Это все уже было: прокладка Always - in between
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12.03.2025 17:04 Відповісти
Ну, найактуальніша тема зара у адміністрації трампона--зняття санкцій з московії. Виключно заради цього вони (скоріше, пуйло) затіяли усі оці перемовини "світового" масштабу, котрі нічого для безпеки ЄС та України не змінять реально, а тільки повністю перекроять порядок денний світової безпеки.
Гарантії безпеки, кажите? Ха-ха! Вже маємо, у Будапешті підписані...
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12.03.2025 17:52 Відповісти
 
 