США не розглядатимуть угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що угода про корисні копалини не буде гарантією безпеки для України.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він підкреслив, що така угода дасть США зацікавленість у захисті України через економічний інтерес.

Рубіо зазначив, що Україні потрібні достатні засоби для стримування майбутніх атак, і що європейські країни повинні бути залучені до цієї справи. Він додав, що угода щодо корисних копалин вигідна для обох сторін, оскільки сприяє довготерміновому процвітанню та економічному зростанню України, що дозволить їй фінансувати свою оборону.

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"Я би не зараховував це (угоду щодо копалин, - ред.) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", - зазначив Рубіо.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США хочуть бачити в угоді про корисні копалини конкретні цифри, то згідно з українським законодавством необхідна буде ратифікація Верховною Радою.

25 лютого видання Financisl Times повідомило, що Україна та США узгодили умови угоди щодо корисних копалин, у Києві готові підписати документ.

26 лютого Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США.

Підписання угоди мало відбутися 28 лютого в Білому домі, втім через суперечку Трампа із Зеленським, цього не відбулося.

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