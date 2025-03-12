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Новини Угода про корисні копалини зі США Гарантії безпеки
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США не розглядатимуть угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України, - Рубіо

Рубо про суперечку між Зеленським та Венсом

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що угода про корисні копалини не буде гарантією безпеки для України.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він підкреслив, що така угода дасть США зацікавленість у захисті України через економічний інтерес.

Рубіо зазначив, що Україні потрібні достатні засоби для стримування майбутніх атак, і що європейські країни повинні бути залучені до цієї справи. Він додав, що угода щодо корисних копалин вигідна для обох сторін, оскільки сприяє довготерміновому процвітанню та економічному зростанню України, що дозволить їй фінансувати свою оборону.

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"Я би не зараховував це (угоду щодо копалин, - ред.) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", - зазначив Рубіо.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини під час перемовин у Саудівській Аравії, - AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США хочуть бачити в угоді про корисні копалини конкретні цифри, то згідно з українським законодавством необхідна буде ратифікація Верховною Радою.

25 лютого видання Financisl Times повідомило, що Україна та США узгодили умови угоди щодо корисних копалин, у Києві готові підписати документ.

26 лютого Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США.

Підписання угоди мало відбутися 28 лютого в Білому домі, втім через суперечку Трампа із Зеленським, цього не відбулося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США бачать "значний прогрес" у переговорах з Україною та сподіваються на підписання угоди щодо копалин, - Віткофф

Автор: 

Рубіо Марко (146) рідкісноземельні метали (131) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+8
десь там тихенько припадає пилом будапештський меморандум, згідно якого сша є одним з гарантів суверенітету та недоторканості України
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12.03.2025 14:40
+6
тобто?
давай гроші, почекай тут, я зараз?
віддавайте копалини і до побачення, а краще прощавайте?
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12.03.2025 14:39
+4
Та що будапештський?
Там вже встигли підтертися усіма "гарантіями безпеки" що неЛОХ понадписував за останній рік, у тому числі і з Байденом.
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12.03.2025 15:31
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тобто?
давай гроші, почекай тут, я зараз?
віддавайте копалини і до побачення, а краще прощавайте?
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12.03.2025 14:39 Відповісти
Бариги і кидали, що з них взяти?
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12.03.2025 14:40 Відповісти
Копають два хлопа яму дес ь за 150 км від міста. Тобто шукають золото. Тут на них нападає третій. Один хлоп каже другому - тит тут почекай, а я за допомогою до міста збігаю.
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12.03.2025 14:42 Відповісти
Вже ні?
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12.03.2025 14:40 Відповісти
десь там тихенько припадає пилом будапештський меморандум, згідно якого сша є одним з гарантів суверенітету та недоторканості України
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12.03.2025 14:40 Відповісти
Та що будапештський?
Там вже встигли підтертися усіма "гарантіями безпеки" що неЛОХ понадписував за останній рік, у тому числі і з Байденом.
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12.03.2025 15:31 Відповісти
Угода - це шоб гроші відбити а гарантіи безпеки ніяких - по трампівськи!
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12.03.2025 14:40 Відповісти
ну то й Україна не розглядає угоду як обов,язок не лупити по кацапії, якось так
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12.03.2025 14:41 Відповісти
Та немає ще угоди не лупити. То були тільки розмови про наміри.
Поки русня не припинить вогонь, наші теж його не припинять.
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12.03.2025 14:42 Відповісти
Це мабуть найкорисніший коментар по цій темі!!!
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12.03.2025 14:47 Відповісти
Немає такої новини, немає такої працівниці у Банку, н....я цей фейк розганяти?!
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12.03.2025 14:56 Відповісти
Та ви вже заїпали з ранку, то один бот всюди цю методичку постив- забанили, знову теж саме під другим ніком! Які ж ви кацапі кончені! Йди в спам! 😁
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12.03.2025 15:22 Відповісти
Кинути - святе діло!
Ге ж, амери?
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12.03.2025 14:47 Відповісти
Головне що потужненький отримав свої гарантії безпеки і від нього не вимагають виборів.
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12.03.2025 14:52 Відповісти
Отже, під час вже оплаченої мед.операції (оплачена в Будапешті) хірург каже пацієнту: "Я вирізаю почку у Вас як оплату мені, ось угода, підпишить, у Вас немає карт сперечатись. І, до речі, жодних гарантій, що я надалі буду Вас оперувати".
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12.03.2025 14:54 Відповісти
Сировинна колонія!
Дядя Сем: я вам ничего не должен
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12.03.2025 14:56 Відповісти
Сьогодні впали рожеві окуляри. США далі намагаються нас намахати. Нічого доброго. Якщо залізуть на нашу територію з контрактом на копалини- кінець України. Величезні проблеми і конфлікти через»ми тут гроші вклали, а ви ведете бойові дії. Загроза нашим працівникам. Ми маємо право…» і тд. Трамп далі працює на пу і затяг нас у нові перемовини. Все пуйово.Все їдно намахали.
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12.03.2025 14:57 Відповісти
Ніяких угод не потрібно підписувати і ніяких режимів тиші, нехай йдуть ***** підараси американські!
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12.03.2025 14:58 Відповісти
Наша влада на перше місце поставила не повернення територій півдня, а гарантії безпеки, знову селюковатий народ з синдромом неповноцінності не вірить в свою самодостатність, що ми самі все можемо, знове хоче халяви, знову ті самі граблі, не годувати свою армію, а чекати халяви, що хтось нам має помогти із Заходу, з таким мисленням 25 років деградували армію і країну.

Ми виробляємо зброї на 35 млрд в рік.
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12.03.2025 14:59 Відповісти
400 років назад Богдан Хмельницкий замість будівництва незалежної країни вирішив присягати зовнішнім державам, писав листи на Захід і Схід, чим це закінчилось...

Тепер два майдани, знову наш народ не повірив в нашу самодостатність, що ми самі можемо побудувати країну.

Тепер втрачаємо території, ресурси, людей.
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12.03.2025 15:08 Відповісти
як тільки дійсно починають будувати незалежну країну..
страшний крик ворогів починається - бандерівці, націоналісти..
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12.03.2025 15:35 Відповісти
"Я би не зараховував це (угоду щодо копалин, - ред.) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", - зазначив Рубіо.,що воно таке 3,14здить ,що одне,заперечує інше...???Курва,,,,крутить,світом.як рашистське куйло,мабуть його "слуга" при "трамбоні" ??/
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12.03.2025 15:20 Відповісти
Щось здається,що нашим салом та й по нашій шкірі.Зиск від копалин США,а європейські країни повинні безпекову угоду дбати.Чом не заявити,агресор несе матеріальну відповідальність за всі руйнування за смерті невинних українців.
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12.03.2025 15:31 Відповісти
чомусь гарант США не хоче відшкодування, репарацій від агресора рф..,
які б мала заплатити рф Україні..
сша не має бажання повністю перемогти рф..
та побудувати трамп тауер на москві..
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12.03.2025 15:42 Відповісти
Як можна чогось потребувати, у хазяїна, тім паче що ти його агент
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12.03.2025 16:16 Відповісти
Копалини це так, подарунок, а подарунки приймають, можуть подякувати, но не більш того
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12.03.2025 16:14 Відповісти
 
 