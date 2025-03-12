США відправили людей до РФ, тепер перемир’я залежить від росіян, - Трамп (доповнено)

Люди з команди президент США Дональда Трампа їдуть до Росії, щоб говорити про припинення вогню.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є люди, які їдуть до РФ прямо зараз. Тепер це все залежить від Росії", - сказав Трамп.

Також він додав, що отримав "деякі позитивні повідомлення про припинення вогню".

Крім того, як пише видання Clash Reports, президент США заявив, що є речі, які він "міг би зробити у фінансовому сенсі, що було б дуже погано для Росії".

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Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.