США відправили людей до РФ, тепер перемир’я залежить від росіян, - Трамп (доповнено)
Люди з команди президент США Дональда Трампа їдуть до Росії, щоб говорити про припинення вогню.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є люди, які їдуть до РФ прямо зараз. Тепер це все залежить від Росії", - сказав Трамп.
Також він додав, що отримав "деякі позитивні повідомлення про припинення вогню".
Крім того, як пише видання Clash Reports, президент США заявив, що є речі, які він "міг би зробити у фінансовому сенсі, що було б дуже погано для Росії".
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
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Гадаю вони ТАКОГО забажають, що стане погано навіть піндосам.
зеля йому і так добре служить, без війни ще краще Україну зацапати
як сказала Вікторія Спартц, якщо українцям забракне розуму і вони знову виберуть Зе, то вже на 100 % втратять державу.
А ти від цього у захваті