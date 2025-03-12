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Новини Позиція РФ щодо припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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США відправили людей до РФ, тепер перемир’я залежить від росіян, - Трамп (доповнено)

трамп

Люди з команди президент США Дональда Трампа їдуть до Росії, щоб говорити про припинення вогню.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є люди, які їдуть до РФ прямо зараз. Тепер це все залежить від Росії", - сказав Трамп.

Також він додав, що отримав "деякі позитивні повідомлення про припинення вогню".

Крім того, як пише видання Clash Reports, президент США заявив, що є речі, які він "міг би зробити у фінансовому сенсі, що було б дуже погано для Росії".

Заява Трампа про санкції щодо РФ

Читайте: Путін може вимагати припинення поставок зброї Україні як умову припинення вогню, - Bloomberg

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Автор: 

Трамп Дональд (5471) переговори з Росією (1059) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+18
Ви не уявляєте рівень нахабства кацапів.
Гадаю вони ТАКОГО забажають, що стане погано навіть піндосам.
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12.03.2025 18:32
+11
він не такий дурний
зеля йому і так добре служить, без війни ще краще Україну зацапати
як сказала Вікторія Спартц, якщо українцям забракне розуму і вони знову виберуть Зе, то вже на 100 % втратять державу.
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12.03.2025 18:38
+11
Твій улюблений Зе саботує оборону держави
А ти від цього у захваті
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12.03.2025 19:03
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Медовый месяц стремительно приходит к концу. А там и до разочарования недалеко.
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12.03.2025 23:32 Відповісти
Та ні дядя,усю цю кашу заварив ти,закінченя війни ти брав саме на себе,тому хлібати цю кашу маєш саме ти.
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13.03.2025 00:07 Відповісти
тупа зелень втратив час ..через свою недолугість а нашим військовим це коштувало життів
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13.03.2025 03:57 Відповісти
Не пройшло і "пів дня", як Трампампусь Поважний спихує відповідальність..
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13.03.2025 09:40 Відповісти
в заложники?
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13.03.2025 14:05 Відповісти
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