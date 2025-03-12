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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Туреччина сподівається, що РФ конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню, - Ердоган

Ердоган сподівається, що РФ не відкине припинення вогню з Україною

Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на 30 днів і сподівається, що Москва відповість конструктивно.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише газета Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно",- сказав турецький лідер.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

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Автор: 

Туреччина (3491) Ердоган Реджеп Таїп (927) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+3
Ага, від *уйла ''мирний конструктив'' прилітає постійно і регулярно
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12.03.2025 19:30
+2
маразм разіян перевищує велич нашого найяєшнішого
так що вони вимагатимуть по максимуму
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12.03.2025 19:15
+1
Вони сьогодні по турецькому кораблю з зерном х*ярнули в Одеському порту а ці дебіли сподіваються на конструктивність млдь
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12.03.2025 19:17
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12.03.2025 19:14 Відповісти
мир высоких политиков наполнен наивностью
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12.03.2025 19:15 Відповісти
не зовсім
вони готові на будь-який мир за наш рахунок
за великим рахунком всім начхати
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12.03.2025 19:16 Відповісти
Може "зовні наївними упирями" і "клоунами-вбивцями"?
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12.03.2025 19:18 Відповісти
маразм разіян перевищує велич нашого найяєшнішого
так що вони вимагатимуть по максимуму
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12.03.2025 19:15 Відповісти
Вони сьогодні по турецькому кораблю з зерном х*ярнули в Одеському порту а ці дебіли сподіваються на конструктивність млдь
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12.03.2025 19:17 Відповісти
Відреагувало! Знову повітряна тривога!!
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12.03.2025 19:21 Відповісти
Даремні сподівання. Танці з бубнами навколо кацапні ні до чого не приведуть.
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12.03.2025 19:21 Відповісти
Росі́йсько-туре́цькі ві́йни, Московсько-турецькі війни, Російсько-османські війни - одинадцять військових конфліктів між Московським Царством, а згодом Російською імперією , та Османською імперією в XVI-XIX століттях. Воєнні дії в Закавказзі в ході Першої світової війни можна вважати 12-ю російсько-турецькою війною.
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12.03.2025 19:22 Відповісти
а тем временем НА расеи тишина, ни слова про условия не стрелять 30 дней ...
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12.03.2025 19:24 Відповісти
Ага, ****** по порту и мы должны слушать османские бредни
Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на 30 днів і сподівається, що Москва відповість конструктивно. Джерело: https://censor.net/ua/n3540808
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12.03.2025 19:26 Відповісти
Прогноз, скріньте:

пітун не може прямо відмовити трампу-краснову.

пітун скаже, що згодний, але припинення вогню почнеться в ту ж секунду, коли Україна добровільно покине свої 4 області (і Крим).
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12.03.2025 19:28 Відповісти
Не знаю як РФ, в ВР вже відреагувала. Готуються до заворушень.
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12.03.2025 19:30 Відповісти
Эрдоган-Эрдоган---доставай скорей наган! Постарел хлопец, романтиком становится. Это когда та орда за всю свою грязную историю заслуживала слово ,,конструктивно,,?
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12.03.2025 19:30 Відповісти
Ага, від *уйла ''мирний конструктив'' прилітає постійно і регулярно
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12.03.2025 19:30 Відповісти
The dog is Turkish. Suck on the Russian dick.
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12.03.2025 19:37 Відповісти
***** согласится, но соблюдать не будет, обвиняя как обычно Украину...
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12.03.2025 19:40 Відповісти
авжеж погодиться. Зеленський віддав окуповані території. "Будемо повертати політичним шляхом" Не просто так засекретили частину домовленостей і не просто так сьогодні мусорам підняли зарплатню від 45000 (30 000 оклад з надбавками) перший день служби
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12.03.2025 19:51 Відповісти
В Турции был только один раз. В принципе единственный раз где я был заграницей 2 раза в одном месте - это Шарм. Из-за дайвинга.
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12.03.2025 19:50 Відповісти
це тому ти Мандрівник? А я один раз горілку бачив.
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12.03.2025 19:52 Відповісти
Ти бачив горілку??? я тобі не вірю 🤔
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12.03.2025 20:27 Відповісти
по телевізору
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12.03.2025 20:34 Відповісти
Как надоели эти шестёрочные лицемеры и лжецы, теперь всю эту гадость они называют мастерством дипломатии.
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12.03.2025 19:55 Відповісти
ну потрібно же щось казати на фоні розгрому у Суджі. Да і про відмову від окупованих територій засекретили. Зараз вони думають, як Херсон і Запоріжжя москалям віддати.
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12.03.2025 20:38 Відповісти
Вы тоже спешите с выводами, во-первых никакого разгрома в Судже нет, а во-вторых, никто и ничего отдавать не будет, сейчас главным будет время, нужно ждать, чтобы понять на кого оно будет играть.
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12.03.2025 21:14 Відповісти
Ви багато дивитеся Марафону.
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13.03.2025 00:02 Відповісти
Вже відреагувала. Балістикою по селу неподалік Сум
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12.03.2025 20:19 Відповісти
та мабуть *** там
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12.03.2025 20:22 Відповісти
 
 