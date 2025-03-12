Туреччина сподівається, що РФ конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню, - Ердоган
Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на 30 днів і сподівається, що Москва відповість конструктивно.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише газета Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно",- сказав турецький лідер.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
Топ коментарі
+3 Валерій Кваша
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вони готові на будь-який мир за наш рахунок
за великим рахунком всім начхати
так що вони вимагатимуть по максимуму
Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на 30 днів і сподівається, що Москва відповість конструктивно. Джерело: https://censor.net/ua/n3540808
пітун не може прямо відмовити трампу-краснову.
пітун скаже, що згодний, але припинення вогню почнеться в ту ж секунду, коли Україна добровільно покине свої 4 області (і Крим).