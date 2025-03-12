Готуємо нові завдання для нашої дипломатії, потрібно рухатися до миру, - Зеленський
Україна продовжує роботу на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію.
Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави сказав, що очікує доповідь української делегації, яка напередодні провела перемовини з американською делегацією в Саудівській Аравії. І одночасно, за словами Зеленського, для української дипломатії готуються нові завдання.
"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
Будь ласка, зачекайте...
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2. У його віці людину простіше вбити ніж змінити.
отой, ****, голуб миру, зе!гніда поки не виконає оманське завдання не зіскоче.
україна в повній сраці і виходу нема!
поховають під покровськом ще 30 к доходяг?
знову втомився від війни?
мір в очкє?
півас попріколу?
При таких розклАдах, не буде вже кількамісячних фортець "Бахмут", "Покровськ", "Торецьк"... Фронт може в один момент просто посипатись - і тоді вже висувати будь-які свої умови буде пізно.
всі бачили твою дімпломатію у Вашингтоні - ледь відмахалися...
марафон створив думку, що зе!шмаркля все зробив правильно, то все кляті буржуї....
от у арабів, бачите, як все переможно?
і зе!чмо там ховався під ковдрою. все контролював!
вони не на перемовинах - вони посередині...
а бухіч, білі дівки, автопром білих інженерів.
технології білих людей у стетсонах?
обидві харі зашкварені, навіть не підходь...
Швидше б вже ті вибори, бо це недоробло вже годі терпіти.
73% від тих, що прийшли на вибори, е-гей? Хочете поржати ще чи вже наржалися? Чи дамо йому ще один Чонгар, Маріуполь... може ще одну Україну, щоб чогось навчилося? Нє?
І чи вправилися мізки тим, хто вижив?
Колись буде така статистика, сподіваюся.
Єрмака викинули з США і сказали, щоб не повертався.
ЗЄ взагалі побив всі рекорди - перша людина, яку взаший викинули з Білого дома.
Тобто ми ще й тиснемо на Росію щоб вона забрала 5 українських областей? Красотіща...
а переможець!
просто насрато пустопорожніми словами членограя - суцільний зельоний понос
Хто з вас бреше придурки?
Тобі що, голову поміняли? Ти ж в ній закінчив війну ще у 2019-му!
А ті майже 3 десятки "безпекових угод", які ти підписало минулого року? "І де, і що? А нічого немає" (с) одне найвеличніше 5 років тому.
Ну а про полонених - то взагалі треш! Ти хоч пам'ятаєш, що віддав наказ здатися в полон захисникам "Азовсталі" під особисті гарантії? Скільки з них повернулись в Україну? Скільки вбито в Оленівці? Скільки й досі в катівнях московії?
Ти хоч щось пам'ятаєш з того, що колись казало?
Падло! Щоб тобі сторицею повернулося все те, що ти накоїв, коли отримав владу!
Д п З- дипломатія по
Зеленськомуза***і. нашоїйого дипломатії".
По Конституції України: Президент обирається на 5 років, після цього обов'язки Президента України має виконувати або новообраний Президент або ВО Президента - що призначений Верховною Радою України.
Замість цього: "Конституція на паузі" (що є явна зрада Україні), узурпатор царює по прикладу моськовького царя: замість "Республіки Україна" маємо царство Єрмака (у якого у штаті офісу на ляльковій посаді "Президент України" є В.Зеленський).
Новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов сьогодні вирішив зупинити закупівлю РЕБів «Ай-Петрі», які виготовляються за фінансової підтримки п'ятого Президента Петро Порошенко.
Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина/ Sofiya Fedyna з трибуни парламенту.
Я дуже прошу всіх українців запам'ятати це ім'я і прізвище, тому що від сьогодні ви можете йому особисто адресувати усі претензії, запитання щодо поранених і загиблих бійців внаслідок атак дронів - «Ланцетів», «Орланів»і «Суперкамів». Саме РЕБи «Ай-Петрі» закривають територію в 20 км і не дають пролетіти FPV, «Мавікам», «Ланцетам», «Орланам» і навіть «Супекамам». Саме Арсен Жумаділов сьогодні робить все можливе, щоб 200 «Ай-Петрі» не були поставлені в різні підрозділи сил оборони.
Якщо ви на фронті запитаєте про «Ай - Петрі», то кожен підрозділ хотів би мати цей засіб РЕБ, вони вважаються чудодійним, вони захищають життя наших захисників, але Арсен Жумаділов вирішив вислужитися перед Єрмаком і зупинити закупівлю РЕБів «Ай-Петрі» тільки тому, що вони були виготовлені за фінансової підтримки Петра Порошенка. Це називається аби не Порошенко, хай наші військові гинуть? Аби не Порошенко ми залишимося без РЕБів? Це яку клепку потрібно мати, а точніше не мати в голові, щоб в політичних іграх розплачуватися життями наших військовослужбовців?
Якщо хтось відкриє вуха, відкриє очі і перестане читати телеграм - канали Банкової, а подивиться реальні новини і поспілкується з бійцями на фронті, той знатиме, яка зараз катастрофічна ситуація. У багатьох підрозділах втрати до 90%, але керівництво держави і зокрема таким «служкам» як Арсен Жумаділов, на це абсолютно начхати.Він готовий сприяти вбивству українських військових аби вислужитися перед Єрмаком, Татаровим і ще вище. Сьогодні РЕБи «Ай-Петрі» як ніколи потрібні на передовій, так само як і «Мавіки», як і інша техніка, але цього немає.
Софія
ну так - для повного *******...
коло зімкнулося...
а ви ж, кацапняві, знайшли на свого, срущего в валізу,
свою терешкову?
не раби - не ви...
я зрозумію помагалово - поки ні...