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Новини Заяви про мир Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Готуємо нові завдання для нашої дипломатії, потрібно рухатися до миру, - Зеленський

Зеленський анонсував нові завдання для української дипломатії

Україна продовжує роботу на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що очікує доповідь української делегації, яка напередодні провела перемовини з американською делегацією в Саудівській Аравії. І одночасно, за словами Зеленського, для української дипломатії готуються нові завдання.

"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Читайте також: Зустріч у Джидді розбиває плани Росії щодо ескалації відносин між США та Україною, - Зеленський

Автор: 

дипломатія (710) Зеленський Володимир (23683)


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Топ коментарі
+19
та заглони вже,
всі бачили твою дімпломатію у Вашингтоні - ледь відмахалися...
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12.03.2025 20:46
+13
Цуко знатні дипломати...

Єрмака викинули з США і сказали, щоб не повертався.
ЗЄ взагалі побив всі рекорди - перша людина, яку взаший викинули з Білого дома.
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12.03.2025 20:49
+12
1. ЗЄ з дитинства можна тільки дресирувати, а не навчати.
2. У його віці людину простіше вбити ніж змінити.
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12.03.2025 20:51
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Невже американці таки вставили мізки нашому сонцесяйному?)
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12.03.2025 20:44 Відповісти
1. ЗЄ з дитинства можна тільки дресирувати, а не навчати.
2. У його віці людину простіше вбити ніж змінити.
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12.03.2025 20:51 Відповісти
НАША ДИПЛОМАТІЯ - це Стармер (+Залужний) перед Джидою консультували вовку
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12.03.2025 20:54 Відповісти
пам'ятаєте братів шиферів?
отой, ****, голуб миру, зе!гніда поки не виконає оманське завдання не зіскоче.
україна в повній сраці і виходу нема!
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12.03.2025 20:45 Відповісти
В повній сраці, вибачте, ми опинимося, якщо не вдасться зупинити війну. Кацапи тоді нас просто додушать...
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12.03.2025 21:41 Відповісти
яким чином?
поховають під покровськом ще 30 к доходяг?
знову втомився від війни?
мір в очкє?
півас попріколу?
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12.03.2025 21:47 Відповісти
Є таке поняття, як "вичерпання ресурсів". США ясно дали зрозуміти, що вони у будь-якому випадку налаштовані на вихід з гри. Європа - не помічник. На фронт все більше відправляють бусифікованих потенційних СЗЧшників, а вмотивованих добровольців там все менше.
При таких розклАдах, не буде вже кількамісячних фортець "Бахмут", "Покровськ", "Торецьк"... Фронт може в один момент просто посипатись - і тоді вже висувати будь-які свої умови буде пізно.
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13.03.2025 03:08 Відповісти
та заглони вже,
всі бачили твою дімпломатію у Вашингтоні - ледь відмахалися...
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12.03.2025 20:46 Відповісти
ну, що ж ви знову, за рибу гроші?
марафон створив думку, що зе!шмаркля все зробив правильно, то все кляті буржуї....
от у арабів, бачите, як все переможно?
і зе!чмо там ховався під ковдрою. все контролював!
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12.03.2025 21:50 Відповісти
з арабів був стіл, кресла, а далі їх нічого не чіпає - самі собі чюби рвіть...
вони не на перемовинах - вони посередині...
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12.03.2025 21:55 Відповісти
отакої...
а бухіч, білі дівки, автопром білих інженерів.
технології білих людей у стетсонах?
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12.03.2025 21:57 Відповісти
ну не знаю, хто би взяв собі бубу чи їрмака водієм?
обидві харі зашкварені, навіть не підходь...
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12.03.2025 22:01 Відповісти
Господи, піііііііііііі.......
Швидше б вже ті вибори, бо це недоробло вже годі терпіти.
73% від тих, що прийшли на вибори, е-гей? Хочете поржати ще чи вже наржалися? Чи дамо йому ще один Чонгар, Маріуполь... може ще одну Україну, щоб чогось навчилося? Нє?
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12.03.2025 20:48 Відповісти
Цікаво, скільки лишилися живими з тих 73%???
І чи вправилися мізки тим, хто вижив?
Колись буде така статистика, сподіваюся.
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Та стоять за кордоном і повертатися не збираються. Суки недорозвинені . Побачили какая разніца .
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12.03.2025 21:16 Відповісти
Сидять тобто .
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12.03.2025 21:18 Відповісти
Хай би там і залишалися, але без права вибору!
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13.03.2025 14:27 Відповісти
Вправитися може те, що є в наявності. А там проблема.
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13.03.2025 07:14 Відповісти
У російській в'язниці загинув Ігор Гіркін, - соцмережі--це правда?
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12.03.2025 20:48 Відповісти
Помєр Єфім да і хєр с нім .
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12.03.2025 21:20 Відповісти
Цуко знатні дипломати...

Єрмака викинули з США і сказали, щоб не повертався.
ЗЄ взагалі побив всі рекорди - перша людина, яку взаший викинули з Білого дома.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Так, це єдине, на що він спромігся зробити вперше в світі)))
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12.03.2025 20:51 Відповісти
забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію...

Тобто ми ще й тиснемо на Росію щоб вона забрала 5 українських областей? Красотіща...
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Вона вже їх забрала взагалі-то. Три з них - не повністю, зараз команда Трампа працює над тим, щоб зберегти за Україною частину Запорізької, Донецької та Херсонською областей.
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12.03.2025 21:44 Відповісти
Зрадник. Потім підеш с посади
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Він може піти в тюрму , або на 2 метри. Других варіантів не буде.
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12.03.2025 20:54 Відповісти
буба треуголку поправив і знову він не та **** яка накосячила,
а переможець!
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Що ще запланували про***ти? Пшеницю? Бо щось америка почала наші врожаї рахувати.
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Е,е! А якже "план перемоги"?, у слід за мільйонами дронів і мільярдами дерев...
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12.03.2025 20:52 Відповісти
"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне - це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну"

просто насрато пустопорожніми словами членограя - суцільний зельоний понос
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12.03.2025 20:52 Відповісти
Ех, якби ж...
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13.03.2025 07:16 Відповісти
Твій сраколиз тихий, цілу поему написав як ти геніально і потужно провів і все вирішив через відеозв'язок на переговорах. А тепер ти кажеш ,що очікуєш доповідь?
Хто з вас бреше придурки?
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12.03.2025 20:53 Відповісти
Коли нарізав всім світовим лідерам задач і спокійно записуєш свій черговий відосик.
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12.03.2025 20:53 Відповісти
"Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3540826

Тобі що, голову поміняли? Ти ж в ній закінчив війну ще у 2019-му!
А ті майже 3 десятки "безпекових угод", які ти підписало минулого року? "І де, і що? А нічого немає" (с) одне найвеличніше 5 років тому.

Ну а про полонених - то взагалі треш! Ти хоч пам'ятаєш, що віддав наказ здатися в полон захисникам "Азовсталі" під особисті гарантії? Скільки з них повернулись в Україну? Скільки вбито в Оленівці? Скільки й досі в катівнях московії?
Ти хоч щось пам'ятаєш з того, що колись казало?
Падло! Щоб тобі сторицею повернулося все те, що ти накоїв, коли отримав владу!
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12.03.2025 20:54 Відповісти
не тільки йому ..всій його сім'ї ..всім потомкам
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12.03.2025 20:56 Відповісти
І усім родичам зараз. І негайно.
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13.03.2025 07:17 Відповісти
Жах ……..
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12.03.2025 21:22 Відповісти
«Готуємо нові завдання для нашої дипломатії,» - невже й собі костюм купить
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12.03.2025 20:56 Відповісти
Головний миротворець

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12.03.2025 20:58 Відповісти
Ішака пристромили компроматом. І це чмо зразу ж погодилось на припинення бойових дій на суші. Наступним кроком буде примушення ішака провести вибори, звичайно, якщо вдасться домовитись про перемиря. В перемирі не зацікавлений ні ішак, ні *****, і скоріш за все з цього ніц не буде.
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12.03.2025 21:03 Відповісти
Але зацікавлений Трамп, і я впевнений, що він знайде управу на ішака і пуйла.
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12.03.2025 21:45 Відповісти
З суджи вже вийшли в сумську область. Що далі?
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13.03.2025 07:06 Відповісти
Протягом останніх років, скільки було підписано угод з усіма партнерами і як співав,що ці угоди дієві, якісні і важливі, але чомусь, тепер про них і не згадує.
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Недавно один дипломат при вилизуванні потужних від невтіклості яєць, казав що зеленський координував перемовини,зеленський каже що чекає доповіді від переговорщиків.Зовсім без палива блд.А Україна чекає від ригозеленої мразоти оприлюднення ,що та скільки ви продали на тих переговорах!!!!
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Як же розцвірінькався горобчик миру!
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12.03.2025 21:09 Відповісти
В травні збираємось на шашличкі? А поки Зелупенсткі депутати проголосують за будівництво нових доріг, так би мовити: знову постелять червоні доріжки Ху.йлу до Києва.
Д п З- дипломатія по Зеленському за***і.
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12.03.2025 21:16 Відповісти
З такою дипломатією краще б ви мовчки дома сиділи.
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12.03.2025 21:16 Відповісти
Папочку прказали скільки намародерив зі своїми менеджерами як заговорив
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12.03.2025 21:17 Відповісти
Узурпатор влади "готує нові завдання для нашої його дипломатії".
По Конституції України: Президент обирається на 5 років, після цього обов'язки Президента України має виконувати або новообраний Президент або ВО Президента - що призначений Верховною Радою України.
Замість цього: "Конституція на паузі" (що є явна зрада Україні), узурпатор царює по прикладу моськовького царя: замість "Республіки Україна" маємо царство Єрмака (у якого у штаті офісу на ляльковій посаді "Президент України" є В.Зеленський).
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12.03.2025 21:18 Відповісти
як завжди черговий пафосний піз*дьож ні про що. хлібальник вже в телевізор з діагональю 75 дюймів не влазить(як і у всіх його зелених друзів, тіпу кошивова)
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12.03.2025 21:18 Відповісти
Зеля записує відосик, де оголошує, що він починає підготовку до подачі завдання готувати нові завдання для дипломатії. Це він так собі уявляє роботу президента?
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12.03.2025 21:47 Відповісти
Це він про завхоза в катар послав цого кошти намародерені ховати
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12.03.2025 21:51 Відповісти
посмишка ЗЭ наше всЭ... улыбайся, клован
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12.03.2025 22:04 Відповісти
Так, вони дійсно готуються...: ❗Влада вирішила зупинити закупівлю комплексів Ай-Петрі

Новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов сьогодні вирішив зупинити закупівлю РЕБів «Ай-Петрі», які виготовляються за фінансової підтримки п'ятого Президента Петро Порошенко.

Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина/ Sofiya Fedyna з трибуни парламенту.

Я дуже прошу всіх українців запам'ятати це ім'я і прізвище, тому що від сьогодні ви можете йому особисто адресувати усі претензії, запитання щодо поранених і загиблих бійців внаслідок атак дронів - «Ланцетів», «Орланів»і «Суперкамів». Саме РЕБи «Ай-Петрі» закривають територію в 20 км і не дають пролетіти FPV, «Мавікам», «Ланцетам», «Орланам» і навіть «Супекамам». Саме Арсен Жумаділов сьогодні робить все можливе, щоб 200 «Ай-Петрі» не були поставлені в різні підрозділи сил оборони.

Якщо ви на фронті запитаєте про «Ай - Петрі», то кожен підрозділ хотів би мати цей засіб РЕБ, вони вважаються чудодійним, вони захищають життя наших захисників, але Арсен Жумаділов вирішив вислужитися перед Єрмаком і зупинити закупівлю РЕБів «Ай-Петрі» тільки тому, що вони були виготовлені за фінансової підтримки Петра Порошенка. Це називається аби не Порошенко, хай наші військові гинуть? Аби не Порошенко ми залишимося без РЕБів? Це яку клепку потрібно мати, а точніше не мати в голові, щоб в політичних іграх розплачуватися життями наших військовослужбовців?

Якщо хтось відкриє вуха, відкриє очі і перестане читати телеграм - канали Банкової, а подивиться реальні новини і поспілкується з бійцями на фронті, той знатиме, яка зараз катастрофічна ситуація. У багатьох підрозділах втрати до 90%, але керівництво держави і зокрема таким «служкам» як Арсен Жумаділов, на це абсолютно начхати.Він готовий сприяти вбивству українських військових аби вислужитися перед Єрмаком, Татаровим і ще вище. Сьогодні РЕБи «Ай-Петрі» як ніколи потрібні на передовій, так само як і «Мавіки», як і інша техніка, але цього немає.

Софія
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12.03.2025 22:27 Відповісти
ну не знаю хто як, а я би щє змінив маркарову на безуглу,
ну так - для повного *******...
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12.03.2025 22:30 Відповісти
і ресторан би їй віддав!...
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13.03.2025 10:21 Відповісти
а для рухів до миру потрібні шо? - дороги!
коло зімкнулося...
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12.03.2025 22:33 Відповісти
А хто готує,поіменно?. Хто стратег,з кого спитаємо?
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12.03.2025 22:53 Відповісти
терешкової на цього зелененого казла нема!
а ви ж, кацапняві, знайшли на свого, срущего в валізу,
свою терешкову?
не раби - не ви...
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12.03.2025 23:37 Відповісти
Засунься!
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12.03.2025 23:59 Відповісти
Шоубизнес и его дипломаты должны начинать двигаться в закат,шашлычники - это вы все просрали.
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13.03.2025 07:30 Відповісти
якшо завтра по Україні прилетить не 120 дронів, а 25?
я зрозумію помагалово - поки ні...
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13.03.2025 10:28 Відповісти
 
 