Готуємо нові завдання для нашої дипломатії, потрібно рухатися до миру, - Зеленський

Україна продовжує роботу на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що очікує доповідь української делегації, яка напередодні провела перемовини з американською делегацією в Саудівській Аравії. І одночасно, за словами Зеленського, для української дипломатії готуються нові завдання.

"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

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