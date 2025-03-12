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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Зустріч у Джидді розбиває плани Росії щодо ескалації відносин між США та Україною, - Зеленський

Переговори зі США у Джидді можуть стати останнім шансом для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) сприяє деескалації у відносинах між США та Україною, протидіючи планам Росії.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни роблять усе, щоб посварити Україну з Америкою. Можна бачити різні результати у Саудівській Аравії (результати переговорів між Україною та США - ред.). Хтось побачив головний результат у відновленні допомоги, хтось - перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між США та Україною. Навпаки, йде деескалація, і так і повинно бути між партнерами", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що такі перемовини є правильними, оскільки допомагають підтримувати спільне бачення ситуації.

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"Я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитися в одному контексті. І на мою думку, саме тому є відповідний результат цієї зустрічі. Нам знадобився деякий час бути більше в контакті, але цього ще не вистачить, треба ще зустрічі, і якщо вони будуть з таким позитивом, то у нас може бути бажаний результат", - додав президент.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемовини (2852) росія (64923)


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Топ коментарі
+9
Хоча б гнида вибачився для початку. І перед народом, і перед Порошенко, якого на стадіоні звинувачував у тому, що зараз робить сам. Навіть у тисячу раз ГІРШЕ. Порошенко втратив кілька територій. Крим не на його совісті, до речі. І теж не визнавав ЛНР та ДНР. І Крим за кацапами. Хоча б це, КУРВА, визнав ! А не свій поносний рейтинг.
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12.03.2025 15:53
+8
Ніт.

Зустріч у Джиді 11.03.2025 виправила те, що просрав особисто ЗЄ 28.02.2025.
І не більше.

Якщо б ЗЄ тоді не стартував, ЗСУ не сиділи б 2 тиждня без розвідки, а всі нинішні заяви були б зроблені ще тоді у Білому домі.
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12.03.2025 15:57
+4
Каже - йа, йа кемська волость...
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12.03.2025 15:56
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Трамп шо каже?
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12.03.2025 15:51 Відповісти
Каже - йа, йа кемська волость...
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12.03.2025 15:56 Відповісти
Каже, що ми 151 штат, але який йому нафіг не плтрібен.
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12.03.2025 17:15 Відповісти
цікаво інше
те, що нами активно цікавиться китай
вже навіть вперше за всю історію війни відзнімкували сюжет про те, як ЗСУ їпашить кацапів
аудиторія того китайського каналу понад 300 млн.
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12.03.2025 15:52 Відповісти
Хоча б гнида вибачився для початку. І перед народом, і перед Порошенко, якого на стадіоні звинувачував у тому, що зараз робить сам. Навіть у тисячу раз ГІРШЕ. Порошенко втратив кілька територій. Крим не на його совісті, до речі. І теж не визнавав ЛНР та ДНР. І Крим за кацапами. Хоча б це, КУРВА, визнав ! А не свій поносний рейтинг.
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12.03.2025 15:53 Відповісти
Влада хоче усунути Порошенка від участі у виборах. Є ганебне рішення суду! - адвокати

https://www.youtube.com/watch?v=90F9-g7thp4
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12.03.2025 16:04 Відповісти
А сенс?
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12.03.2025 17:16 Відповісти
Сенс у тому, щоб усунути Порошенка від участі у виборах. Можна ще спитати, а який сенс у виборах?...
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12.03.2025 17:24 Відповісти
Навіщо усувати того, за кого й так не будуть голосувати? Проблема у тому, що голосувати взагалі немає за кого.
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12.03.2025 21:07 Відповісти
А у 2010 та 2019 у другому турі за кого голосував?
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12.03.2025 21:10 Відповісти
Не за тебе.
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13.03.2025 06:56 Відповісти
липецкая фабрика,убил брата,баріга Абырвал
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12.03.2025 16:19 Відповісти
Займися справами і менше коментуй те на що не маєш впливу. Трамп очевидно знюхався з ху-йлом і це вже не зміниш...
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12.03.2025 15:55 Відповісти
Він ФІЗІОЛОГІЧНО не виносе, що фокус уваги змістився з нього, на когось іншого!
Тому буде і далі вставляти свої репліки к місцю чи не к місцю.
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12.03.2025 16:01 Відповісти
Надто оптимістично! Однак диво - дивне: "миротворець" Трамп розпочав тиск на жертву агресії, на президента України, до якого у нього алергія з невідомих причин, а не на Путіна, з яким у того Трампа дружні довірчі відносини? Дивна і риторика Трампа і його соратників суть якої в тому, що ніби Україна заохочена Європою, НАТО і Байденом напала на РФ. Могутній світовий шериф США під орудою головного шерифа Трампа нахиляється до жертви насильника і ніжно шепче "Нравится, не нравится, ТЕРПИ, моя красавица".
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12.03.2025 15:56 Відповісти
Зашевелився стратєг. Що зрада відміняється? Зелена ботва на поклон до США піде 😸😸😸. А як сраки то за потужного дерли.
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12.03.2025 15:56 Відповісти
Зеля пояснює людям, що капітуляція та втрата значної території України це перемога.
На чорне каже біле.
Він реально всіх громадян України рахує за безмозглих тварин, раз таке говорить.
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12.03.2025 15:56 Відповісти
А за кого він ще має рахувати громадян які самі його вибрали,тим самим зробивши суіцид Україні? Яких Українців зеленський усе життя грав та показував на сцені,такі його і вибрали.
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12.03.2025 16:05 Відповісти
Ніт.

Зустріч у Джиді 11.03.2025 виправила те, що просрав особисто ЗЄ 28.02.2025.
І не більше.

Якщо б ЗЄ тоді не стартував, ЗСУ не сиділи б 2 тиждня без розвідки, а всі нинішні заяви були б зроблені ще тоді у Білому домі.
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12.03.2025 15:57 Відповісти
Нічого б там не було.
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12.03.2025 17:18 Відповісти
То ЗЄ туди пхався заради того, щоб Україні припинили військову допомогу та дані розвідки?
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12.03.2025 17:29 Відповісти
Не знаю, чого перся, але навряд, щоб там готовились якісь заяви.
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12.03.2025 21:10 Відповісти
Після таких зустрічей завжди проходить брифінг або прес-конференція. Трамп анонсував заяву про підписання угоди про копалини.

Вле ж ЗЄ їхав отримати підтримку особисто собі на виборах... Ну і отримав ***** замість цього.
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12.03.2025 21:46 Відповісти
цікаво сьогодні всі новини будуть "зеленський - сказав, заявив, відзначив, провів...?"
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12.03.2025 15:57 Відповісти
Навіщо він таке говорить?
Він-ноль у своїх можливостях,а спеціально збурує ситуацію.
Рано чи пізно,а сидіння на банковій все одно закінчиться.
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12.03.2025 15:58 Відповісти
Бо жити хоче.
Адже, він не хоче, щоб люди рано чи пізно спитали в нього, де твоя перемога?
Втрата 20% території України, повна втрата виходу до Азовського моря, великі людські та економічні втрати, зняття санкцій з рашки, ніяких репарацій від рашки, заборона на вступ до НАТО, обмеження суверенітету, ітд... це перемога?
Ні.
Тому йому прийдеться за це все відповідати, як він накерував армією та державою та до чого довів. До поразки він довів, особисто він.
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12.03.2025 16:07 Відповісти
Зеленський ЗІЗНАЄТЬСЯ, що у Вашингтоні він виконував "плани Росії щодо ескалації відносин між США та Україною"?!
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12.03.2025 15:58 Відповісти
І тут Володю понесло...
І то страшно стає, бо ж воно такого зараз набалакає... Особливо, коли текст на папірці закінчиться.
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12.03.2025 15:59 Відповісти
Ну-ну!
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12.03.2025 15:59 Відповісти
А хто створив розрив у цих відносинах? ҐТи ж і створив. З подачі Єрмачні та своїх наговорників-ражників.
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12.03.2025 16:09 Відповісти
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12.03.2025 16:13 Відповісти
ну таке собі..це той луценко під якого змінили закон про генпрокурора ? )
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12.03.2025 16:34 Відповісти
камсамольсккй председатель на заводе?
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12.03.2025 16:43 Відповісти
а женка круто через бизнес от луцека поднялась?
Идиот или прикидываешься
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12.03.2025 16:47 Відповісти
...а зустріч в "овальному" "зебезкостюмного" із костюмом "трамбона" суперклей ,котрий склеював відносини США І УКРАЇНИ ...
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12.03.2025 16:13 Відповісти
Агент Козир переграв агента Краснова?
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12.03.2025 16:14 Відповісти
Ти коли думаєш,хрестись.Хіба може нехрещений,або хворий.
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12.03.2025 16:15 Відповісти
Понос.
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12.03.2025 16:26 Відповісти
Як мале дитя... Плани перемоги та саміти миру вже руйнували кацапські наміри.
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12.03.2025 16:31 Відповісти
побикуй іще, ******** зелений, й буде "ескалація відносин" так, що кацапам й втручатися не доведеться...
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12.03.2025 16:43 Відповісти
 
 