Зустріч у Джидді розбиває плани Росії щодо ескалації відносин між США та Україною, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) сприяє деескалації у відносинах між США та Україною, протидіючи планам Росії.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни роблять усе, щоб посварити Україну з Америкою. Можна бачити різні результати у Саудівській Аравії (результати переговорів між Україною та США - ред.). Хтось побачив головний результат у відновленні допомоги, хтось - перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між США та Україною. Навпаки, йде деескалація, і так і повинно бути між партнерами", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що такі перемовини є правильними, оскільки допомагають підтримувати спільне бачення ситуації.
"Я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитися в одному контексті. І на мою думку, саме тому є відповідний результат цієї зустрічі. Нам знадобився деякий час бути більше в контакті, але цього ще не вистачить, треба ще зустрічі, і якщо вони будуть з таким позитивом, то у нас може бути бажаний результат", - додав президент.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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те, що нами активно цікавиться китай
вже навіть вперше за всю історію війни відзнімкували сюжет про те, як ЗСУ їпашить кацапів
аудиторія того китайського каналу понад 300 млн.
https://www.youtube.com/watch?v=90F9-g7thp4
Тому буде і далі вставляти свої репліки к місцю чи не к місцю.
На чорне каже біле.
Він реально всіх громадян України рахує за безмозглих тварин, раз таке говорить.
Зустріч у Джиді 11.03.2025 виправила те, що просрав особисто ЗЄ 28.02.2025.
І не більше.
Якщо б ЗЄ тоді не стартував, ЗСУ не сиділи б 2 тиждня без розвідки, а всі нинішні заяви були б зроблені ще тоді у Білому домі.
Вле ж ЗЄ їхав отримати підтримку особисто собі на виборах... Ну і отримав ***** замість цього.
Він-ноль у своїх можливостях,а спеціально збурує ситуацію.
Рано чи пізно,а сидіння на банковій все одно закінчиться.
Адже, він не хоче, щоб люди рано чи пізно спитали в нього, де твоя перемога?
Втрата 20% території України, повна втрата виходу до Азовського моря, великі людські та економічні втрати, зняття санкцій з рашки, ніяких репарацій від рашки, заборона на вступ до НАТО, обмеження суверенітету, ітд... це перемога?
Ні.
Тому йому прийдеться за це все відповідати, як він накерував армією та державою та до чого довів. До поразки він довів, особисто він.
І то страшно стає, бо ж воно такого зараз набалакає... Особливо, коли текст на папірці закінчиться.
Идиот или прикидываешься