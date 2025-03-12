Зустріч у Джидді розбиває плани Росії щодо ескалації відносин між США та Україною, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) сприяє деескалації у відносинах між США та Україною, протидіючи планам Росії.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни роблять усе, щоб посварити Україну з Америкою. Можна бачити різні результати у Саудівській Аравії (результати переговорів між Україною та США - ред.). Хтось побачив головний результат у відновленні допомоги, хтось - перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між США та Україною. Навпаки, йде деескалація, і так і повинно бути між партнерами", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що такі перемовини є правильними, оскільки допомагають підтримувати спільне бачення ситуації.

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"Я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитися в одному контексті. І на мою думку, саме тому є відповідний результат цієї зустрічі. Нам знадобився деякий час бути більше в контакті, але цього ще не вистачить, треба ще зустрічі, і якщо вони будуть з таким позитивом, то у нас може бути бажаний результат", - додав президент.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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