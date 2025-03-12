Волц провів переговори з російською стороною, - Білий дім

У середу, 12 березня, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц провів переговори з російською стороною.

Про це в ефірі Fox News заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується Росії, команда президента (Трампа, - ред.) продовжує спілкування з росіянами. Наш радник президента Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою", - сказала речниця Білого дому.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.

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