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Волц провів переговори з російською стороною, - Білий дім
У середу, 12 березня, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц провів переговори з російською стороною.
Про це в ефірі Fox News заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується Росії, команда президента (Трампа, - ред.) продовжує спілкування з росіянами. Наш радник президента Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою", - сказала речниця Білого дому.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.
Топ коментарі
+8 Саша Романіщенко #596423
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+5 Погрібний Олександр
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+5 Redcar Ukraine
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Світовий поліцейський, який протягом 3 років ставив крапельницю стікаючій кров'ю заручниці, не виконував вимог терориста, але й не починав антитерористичну операцію по звільненню заручниці.
І ось нарешті після того, як новий поліцейський заступив на чергування, він не тільки виконав всі вимоги терориста стосовно НАТО та територіальної цілісності України, але й пристав на переговори з терористом, щоб визнати та легітимізувати його і скасувати ймовірну антитерористичну операцію назавжди.
https://www.youtube.com/watch?v=JGCgqZ_zf0k
Європейський парламент під час пленарного засідання у середу, 12 березня, ухвалив резолюцію, в якій йдеться, що ЄС зараз є головним https://zn.ua/ukr/europe/sili-bezpeki-dlja-ukrajini-ponad-30-krajin-doluchatsja-do-zustrichi-u-parizhi.html стратегічним союзником України і повинен допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне припинення вогню та очікують, що Росія припинить всі атаки на цивільних, інфраструктуру і територію України, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/2025031*********/the-eu-must-contribute-to-robust-security-guarantees-for-ukraine йдеться на сайті Європарламенту.
- принизити жертву і забрати в неї всі карти
- подзвонити до агресора і сором'язливо запитати, чи не проти він на 30 днів припинити вбивати
Вони спочатку подзвонили до агресора, взнали що він хоче, потім забрали всі карти в жертви і примусили її піти на всі хотєлки агресора.
А тепер грають варьята - "а вдрук кацапи не погодяться"....
НАТОСША.
Тепер ведуть між собою переговори при припинення війни...
П.С.
Репарації платити повинні і рф, і сша !!!
Волтц ковтнув чи сплюнув? 🤔