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Новини переговори США та Росії
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Волц провів переговори з російською стороною, - Білий дім

Волц провів розмову із представником РФ

У середу, 12 березня, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц провів переговори з російською стороною.

Про це в ефірі Fox News заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується Росії, команда президента (Трампа, - ред.) продовжує спілкування з росіянами. Наш радник президента Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою", - сказала речниця Білого дому.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що контакти між США та Росією відбуватимуться найближчими днями очно та телефоном.

Читайте також: Ми обговорили, які гарантії матиме Україна для своєї довгострокової безпеки, - Волц

Автор: 

перемовини (2852) росія (64923) США (22497) Волц Майк (74) Левітт Керолайн (11)


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Топ коментарі
+8
Терорист путін, який взяв в заручники Україну, ще раніше відмовлявся від переговорів з "київськими маріонетками", як висловлювався він, та вимагав високої переговорної сторони в якості США.

Світовий поліцейський, який протягом 3 років ставив крапельницю стікаючій кров'ю заручниці, не виконував вимог терориста, але й не починав антитерористичну операцію по звільненню заручниці.

І ось нарешті після того, як новий поліцейський заступив на чергування, він не тільки виконав всі вимоги терориста стосовно НАТО та територіальної цілісності України, але й пристав на переговори з терористом, щоб визнати та легітимізувати його і скасувати ймовірну антитерористичну операцію назавжди.
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12.03.2025 21:10
+5
І шо?
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12.03.2025 21:10
+5
У додіків все задом наперед:

- принизити жертву і забрати в неї всі карти

- подзвонити до агресора і сором'язливо запитати, чи не проти він на 30 днів припинити вбивати
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12.03.2025 21:12
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Интересно, у их телефонного оператора тоже 28 дней или 4 недели в месяце, как у киевстара, или они платят сразу за год вперёд, переплатой...
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12.03.2025 21:09 Відповісти
І шо?
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12.03.2025 21:10 Відповісти
извечный вопрос
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12.03.2025 21:10 Відповісти
Терорист путін, який взяв в заручники Україну, ще раніше відмовлявся від переговорів з "київськими маріонетками", як висловлювався він, та вимагав високої переговорної сторони в якості США.

Світовий поліцейський, який протягом 3 років ставив крапельницю стікаючій кров'ю заручниці, не виконував вимог терориста, але й не починав антитерористичну операцію по звільненню заручниці.

І ось нарешті після того, як новий поліцейський заступив на чергування, він не тільки виконав всі вимоги терориста стосовно НАТО та територіальної цілісності України, але й пристав на переговори з терористом, щоб визнати та легітимізувати його і скасувати ймовірну антитерористичну операцію назавжди.
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12.03.2025 21:10 Відповісти
Было так
https://www.youtube.com/watch?v=JGCgqZ_zf0k
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12.03.2025 21:12 Відповісти
Також депутати вважають, що Україна повинна мати можливість відмовитися від поспішних мирних угод.

Європейський парламент під час пленарного засідання у середу, 12 березня, ухвалив резолюцію, в якій йдеться, що ЄС зараз є головним https://zn.ua/ukr/europe/sili-bezpeki-dlja-ukrajini-ponad-30-krajin-doluchatsja-do-zustrichi-u-parizhi.html стратегічним союзником України і повинен допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне припинення вогню та очікують, що Росія припинить всі атаки на цивільних, інфраструктуру і територію України, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/2025031*********/the-eu-must-contribute-to-robust-security-guarantees-for-ukraine йдеться на сайті Європарламенту.
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12.03.2025 21:14 Відповісти
сподіваюсь його послали чи хоча б намахали...
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12.03.2025 21:11 Відповісти
У додіків все задом наперед:

- принизити жертву і забрати в неї всі карти

- подзвонити до агресора і сором'язливо запитати, чи не проти він на 30 днів припинити вбивати
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12.03.2025 21:12 Відповісти
Хто платить - той і замовляє музику !
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12.03.2025 21:13 Відповісти
але ти дрєвній. з всіх ботів, зебілів, каструль, скрепанутих я поважаю тебе найбільше! распєкт карочє
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12.03.2025 22:07 Відповісти
Насправді було трошки не так.
Вони спочатку подзвонили до агресора, взнали що він хоче, потім забрали всі карти в жертви і примусили її піти на всі хотєлки агресора.
А тепер грають варьята - "а вдрук кацапи не погодяться"....
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12.03.2025 21:16 Відповісти
Через деякий час, путляра знов буде казати, що його :"Надули".
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12.03.2025 21:14 Відповісти
Тепер він цього не казатиме, бо тепер чукча-нє дурак.
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12.03.2025 21:22 Відповісти
Як не крути, але кацапи булі "праві" коли казали, що воюють з НАТО США.
Тепер ведуть між собою переговори при припинення війни...
П.С.
Репарації платити повинні і рф, і сша !!!
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12.03.2025 21:15 Відповісти
Але в реалії платити буде Україна трампу і х*йлу. Зелебоба вже все підписати готовий
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12.03.2025 21:19 Відповісти
вони ще до 22.02.2022 все підписали
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12.03.2025 22:09 Відповісти
хто буде платити 500 мільярдів вже відомо, і це тільки одній зацікавленій стороні, інша візьме натурою, хоча... хороші дипломати можуть і краще умови мирного договору вибити
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12.03.2025 21:30 Відповісти
а з боку )(уйла балакала захарова, а може і соловєй.
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12.03.2025 21:16 Відповісти
Вибачаюсь за "жарт нижще поясу", але...
Волтц ковтнув чи сплюнув? 🤔
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12.03.2025 21:21 Відповісти
гілтікус, ти?
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12.03.2025 22:10 Відповісти
Ти ж зі своїм шефом весь час кричали що Ху_йло хоче миру аж їсти не може. А тепер ніяк його вговорити не можете. Піzдуни смердячі
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12.03.2025 21:27 Відповісти
Волц розмовляв з представниками Росії Вованом і "Лексусом", які йому сказали, що війна закінчилась ще вчора, і щоб вони більше не звонили.
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12.03.2025 21:28 Відповісти
це яка скабєєва\мосійчук таке де напатякала?
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12.03.2025 22:14 Відповісти
🤣👍
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13.03.2025 07:00 Відповісти
 
 