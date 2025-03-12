15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України, - Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що вже 15 країн обговорюють можливість долучитись до створення нової архітектури безпеки для України. За словами міністра, "наша мета – сформувати довгострокові гарантії безпеки для України, спираючись передусім на її власні оборонні спроможності".

Про це Лекрню сказав на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн Європи щодо підтримки України і європейської оборони, передають "Суспільне" та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі прагнемо вивчити уроки минулого і не хочемо повторення Ялти, тобто поділу Європи на зони впливу між великими державами, ані Будапешта, де були взяті зобов’язання відмовитися від сили та імперіалізму, результати яких нам добре відомі, ані Мінських угод, які передбачали припинення вогню без реальних гарантій безпеки. Те, що ми переживаємо вже три роки, неминуче змушує нас ставити правильні запитання, адже за Україною стоїть питання безпеки всього європейського континенту", – сказав Лекорню.

Він заявив, що у разі, якщо Росія погодиться на припинення вогню – потрібно буде визначити, як ефективно використати наступні 30 днів для побудови надійної архітектури безпеки. Лекорню повторив, що "найкраща гарантія безпеки для України – це її власна армія".

Французький міністр сказав, що наразі 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

Читайте також: Франція відмовляється від демілітаризації України, - Лекорню

"Наші начальники генеральних штабів уже почали розробляти варіанти, які будуть представлені політичним лідерам для визначення архітектури безпеки, що забезпечить стале припинення вогню та мир. Держсекретар оборони Великої Британії розкаже про це детальніше, але наразі близько 15 країн висловили зацікавленість у продовженні цього процесу. Цей процес складний, і я вже неодноразово заявляв французьким ЗМІ, що він не обмежується лише питанням присутності військ на території України. Є інші нагальні питання, зокрема безпека в Чорному морі, захист українських ядерних станцій. Це теми, що потребують глибокого військового обговорення під керівництвом начальників генеральних штабів Великої Британії та Франції", – сказав очільник французького оборонного відомства.

Лекорню додав, що на зустрічі також обговорювалося питання заморожених російських активів та розміщення миротворчих сил в Україні.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Великої Британії Джон Гілі в кулуарах Паризького форуму з питань оборони та стратегії обговорили гарантії безпеки для України.

Читайте також: Міністри оборони Франції та Британії обговорили продовження підтримки ЗСУ