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Новини Зустріч міністрів оборони країн Європи
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15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України, - Лекорню

Лекорню розповів про підсумки зустрічі міністрів оборони країн Європи

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що вже 15 країн обговорюють можливість долучитись до створення нової архітектури безпеки для України. За словами міністра, "наша мета – сформувати довгострокові гарантії безпеки для України, спираючись передусім на її власні оборонні спроможності".

Про це Лекрню сказав на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн Європи щодо підтримки України і європейської оборони, передають "Суспільне" та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі прагнемо вивчити уроки минулого і не хочемо повторення Ялти, тобто поділу Європи на зони впливу між великими державами, ані Будапешта, де були взяті зобов’язання відмовитися від сили та імперіалізму, результати яких нам добре відомі, ані Мінських угод, які передбачали припинення вогню без реальних гарантій безпеки. Те, що ми переживаємо вже три роки, неминуче змушує нас ставити правильні запитання, адже за Україною стоїть питання безпеки всього європейського континенту", – сказав Лекорню.

Він заявив, що у разі, якщо Росія погодиться на припинення вогню – потрібно буде визначити, як ефективно використати наступні 30 днів для побудови надійної архітектури безпеки. Лекорню повторив, що "найкраща гарантія безпеки для України – це її власна армія".

Французький міністр сказав, що наразі 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

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"Наші начальники генеральних штабів уже почали розробляти варіанти, які будуть представлені політичним лідерам для визначення архітектури безпеки, що забезпечить стале припинення вогню та мир. Держсекретар оборони Великої Британії розкаже про це детальніше, але наразі близько 15 країн висловили зацікавленість у продовженні цього процесу. Цей процес складний, і я вже неодноразово заявляв французьким ЗМІ, що він не обмежується лише питанням присутності військ на території України. Є інші нагальні питання, зокрема безпека в Чорному морі, захист українських ядерних станцій. Це теми, що потребують глибокого військового обговорення під керівництвом начальників генеральних штабів Великої Британії та Франції", – сказав очільник французького оборонного відомства.

Лекорню додав, що на зустрічі також обговорювалося питання заморожених російських активів та розміщення миротворчих сил в Україні.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Великої Британії Джон Гілі в кулуарах Паризького форуму з питань оборони та стратегії обговорили гарантії безпеки для України.

Читайте також: Міністри оборони Франції та Британії обговорили продовження підтримки ЗСУ

Автор: 

Франція (3044) Лекорню Себастьєн (76) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+6
Мене все ще цікавлять ті 100500 "Безпекових угод" Зеленського, які він увесь минулий рік підписував:
ДЕ ВОНИ?!
ЩО ВОНИ?!
ЯК ВОНИ?!
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12.03.2025 22:02
+3
Єдина можлива безпека--- це зброя, готовність вбивати і вмирати вбиваючи.
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12.03.2025 21:52
+3
Merci la France !!!
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12.03.2025 21:57
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Єдина можлива безпека--- це зброя, готовність вбивати і вмирати вбиваючи.
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12.03.2025 21:52 Відповісти
за Україною стоїть питання безпеки всього європейського континенту Джерело: https://censor.net/ua/n3540836
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12.03.2025 22:11 Відповісти
ПОВІЛЬНО // Процишин Офіційний- ютуб
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12.03.2025 22:17 Відповісти
Merci la France !!!
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12.03.2025 21:57 Відповісти
А 27 "потужных" договоров с гарантиями присовокупят к новой архитектуре или как?

Единственная гарантия безопасности Украины - это вооруженные до зубов ЗСУ. И все.
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12.03.2025 22:00 Відповісти
Мене все ще цікавлять ті 100500 "Безпекових угод" Зеленського, які він увесь минулий рік підписував:
ДЕ ВОНИ?!
ЩО ВОНИ?!
ЯК ВОНИ?!
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12.03.2025 22:02 Відповісти
ну, що ви починаєте?
трамп всьо паламал.
тепер нові подорожі планетою.
де зе!чмо, ще не був?
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12.03.2025 22:04 Відповісти
От жеж бляха, і план перемоги теж паламал...
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12.03.2025 22:23 Відповісти
Спасіння потопаючих - діло рук потопаючих - по Лекорню - нам зараз потрібна дуже сильна допомога - Украіна не вистоіть 1 на 1 проти орди
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12.03.2025 22:02 Відповісти
нагадаю!
україна не просто вистояла, ай ще спромоглася відкинути орду, з більшої частини україни!
а, вже потім пішла дозована допомога від буржуїв!
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12.03.2025 22:06 Відповісти
а інші, з котрими, зе!гандон подорожував планетою, з якоюсь гарантованою ******?
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12.03.2025 22:03 Відповісти
Merci la France!
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12.03.2025 22:07 Відповісти
зацікавленість
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12.03.2025 22:07 Відповісти
за Україною стоїть питання безпеки всього європейського континенту
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12.03.2025 22:13 Відповісти
Ваван Сидорович

Реєстрація: 26.02.2025

.
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12.03.2025 23:05 Відповісти
Не існує ніякої "нової архітектури безпеки". Деокупація і репарації. Всі розмови про "нову архітектуру" це для виграти час на переозброєння, а старим політикам на "дожити без війни". "- А нам? - *** вам! Нарада закінчена. Всі по домам!"
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12.03.2025 22:52 Відповісти
якось всі зникли - і червона калина і крейцер...
і навіть два куми з лопатою не на разі...
як і не було їх.
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12.03.2025 23:06 Відповісти
напасти на Україну? - ета була чюдовіщная ашипка!
так і передайте всім своїм чотирьом ******!
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12.03.2025 23:43 Відповісти
Логічно. Одними дронами балістичні ракети не перемогти.
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13.03.2025 04:25 Відповісти
 
 