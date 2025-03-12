Уряд Фінляндії не буде направляти миротворців в Україну

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд його країни проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Орпо, миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи. Саме тому Фінляндія запропонувала низку кроків для мирного процесу.

"Наш президент (Александр Стубб - ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", - наголосив він.

Прем'єр Фінляндії заявив, що його країна не може зробити це, через те, що межує з РФ.

"Було б ризиковано, якби фінські солдати опинились перед ризиком конфлікту з військовими сусідньої з нами країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", - зазначив Орпо.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макронобговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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