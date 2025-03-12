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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Уряд Фінляндії не буде направляти миротворців в Україну

фінляндія

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд його країни проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Орпо, миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи. Саме тому Фінляндія запропонувала низку кроків для мирного процесу.

"Наш президент (Александр Стубб - ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", - наголосив він.

Прем'єр Фінляндії заявив, що його країна не може зробити це, через те, що межує з РФ.

"Було б ризиковано, якби фінські солдати опинились перед ризиком конфлікту з військовими сусідньої з нами країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", - зазначив Орпо.

Також читайте: Фінляндія готується сама захищатися від потенційного нападу РФ: Готовності Трампа протистояти Путіну більше не можна довіряти, - ЗМІ

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макронобговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Також читайте: Данія готова направити миротворчі війська в Україну, - глава МЗС Расмуссен

Автор: 

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etot ogon pridet u v vashu stranu finni
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13.03.2025 00:46 Відповісти
Після того, як померла мати залишився старий батько на самоті. Зібралися три сина і давай вирішувати, хто забере батька до себе. Кожний наводить причину, через яку не може забрати батька до себе жити. Довго вирішували поки один із синів не придумав: "Давайте підкинем батька до гори, хто зловить, той його і забере до себе жити". Так і зробили. Розгойдали батька і на рахунок "Один, два, три", розбіглися у різні боки. Гепнувся старий і помер. Ось так і наші "союзники"... Поки перспектива припинення вогню була далекою, стільки хоробрих вояків були готові на миротворчий контингент, а як на горизонті замаярило щось схоже (тільки схоже), всі у різні боки.
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13.03.2025 01:04 Відповісти
Європейці говорять про "миротворців ООН". Так вони вбивають двох зайців. Знову залишаються осторонь, а кацапи постріляють якихось дурних чурок, які погодяться пограти в миротворців і налаштують їх проти себе.
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13.03.2025 02:35 Відповісти
Потужно(це згідно безпекової угоди?(((
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13.03.2025 05:49 Відповісти
Ніхто не буде. Може це добре. Бо буде це таке собі велике смердючє ОБСЕ (генсекс якого на днях у Москві оглядав смішні руйнації).
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13.03.2025 06:19 Відповісти
комусь пофортунило із виборцями, а виборцям із владою? Вірно ж зебіли, що із 37 претендентів, так вас замаринувати на шашлик, зміг би тільки ссанич потужності, а тому ржемо дебільні.
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13.03.2025 10:04 Відповісти
 
 