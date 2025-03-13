Росіяни вбили щонайменше 183 цивільних в лютому 2025 року, - звіт ООН

Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 отримали поранення в Україні в лютому 2025 року.

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН), передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 дістали поранення в Україні у лютому 2025. Хоча ці цифри на 24% менші січня 2025 року (148 загиблих; 761 поранений), вони на 35% більші порівняно з лютим 2024 року (153 загиблих; 359 поранених)", - зазначається в звіті.

Найбільшу кількість жертв, як і в грудні 2024 року та січні 2025 року, спричинили безпілотники малого радіусу дії, в тому числі FPV-дрони. Зокрема, на підконтрольній Україні частині Херсонської області на цю зброю припадає 63% жертв.

Читайте: 5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

77% жертв зафіксовано поблизу лінії зіткнення, насамперед у Донецькій та Херсонській областях, лише в Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 18 цивільних осіб і 45 отримали поранення.

За підтвердженими даними ООН, загалом з часу повномасштабної агресії РФ загинули 6 286 чоловіків, 3 905 жінок, 354 хлопчики і 291 дівчинка, тоді як стать 28 дітей і 1873 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 29 768 поранених 916 хлопчиків і 681 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що загальна кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена в містах, де на початку збройного нападу у 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії - наприклад, Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк (Луганська обл.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив балістикою по порту в Одесі: четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру. ФОТО