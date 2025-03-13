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Новини Жертви серед цивільного населення України
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Росіяни вбили щонайменше 183 цивільних в лютому 2025 року, - звіт ООН

Впродовж жовтня у Харкові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 380 будинків

Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 отримали поранення в Україні в лютому 2025 року.

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН), передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 дістали поранення в Україні у лютому 2025. Хоча ці цифри на 24% менші січня 2025 року (148 загиблих; 761 поранений), вони на 35% більші порівняно з лютим 2024 року (153 загиблих; 359 поранених)", - зазначається в звіті.

Найбільшу кількість жертв, як і в грудні 2024 року та січні 2025 року,  спричинили безпілотники малого радіусу дії, в тому числі FPV-дрони. Зокрема, на підконтрольній Україні частині Херсонської області на цю зброю припадає 63% жертв.

Читайте: 5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

77% жертв зафіксовано поблизу лінії зіткнення, насамперед у Донецькій та Херсонській областях, лише в Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 18 цивільних осіб і 45 отримали поранення.

За підтвердженими даними ООН, загалом з часу повномасштабної агресії РФ загинули 6 286 чоловіків, 3 905 жінок, 354 хлопчики і 291 дівчинка, тоді як стать 28 дітей і 1873 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 29 768 поранених 916 хлопчиків і 681 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що загальна кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена в містах, де на початку збройного нападу у 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії - наприклад, Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк (Луганська обл.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив балістикою по порту в Одесі: четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру. ФОТО

Автор: 

жертви (1779) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+3
заголовок по дебільному написаний
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13.03.2025 01:29
+3
Ну на Цензорі ******* заголовки ліпити від балди.
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13.03.2025 01:38
+1
Спробуй прочитати статтю по-слогах трічі.
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13.03.2025 01:25
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Шось багато, такого не може бути за три роки війни.
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13.03.2025 01:24 Відповісти
Спробуй прочитати статтю по-слогах трічі.
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13.03.2025 01:25 Відповісти
заголовок по дебільному написаний
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13.03.2025 01:29 Відповісти
Ну на Цензорі ******* заголовки ліпити від балди.
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13.03.2025 01:38 Відповісти
Щонайменше 183 людини загинули та 567 поранені через російську війну в Україні, - звіт ООн
---
це формулювання для таких як ти, яким треба по три рази читати???
в одного осла зеленого загинуло 35000 військових, хоча тільки населених пунктів 29000+ і в кожному десятки прапорів загиблих солдат,
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13.03.2025 01:34 Відповісти
А ти спробуй по-логах читати статтю, а не заголовок.
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13.03.2025 01:37 Відповісти
Щонайменше 123 цивільні особи загинули і 567 отримали поранення в Україні в лютому 2025 року
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13.03.2025 01:38 Відповісти
За парєбрік , лапать
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13.03.2025 01:48 Відповісти
От і йди плести свої лапті, мокша! Ваша традіційне фіноугорське взуття. І залиш у спокої Україну, тобі тут немає чого робити.
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13.03.2025 03:30 Відповісти
ті які не війшли в цей список і зниклі - волають із могил,
суцільний стогін по Вкраїні йде...
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13.03.2025 05:50 Відповісти
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу і жодної реакції влади ,ніякої реакції світової спільноти, ні зібрання ген. асамблеї ООН що б засудити геноцид ,всі мовчать рашисти відчувають безкарність.
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13.03.2025 07:26 Відповісти
 
 