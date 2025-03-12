5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських атак на Донецьку область 12 березня загинуло 4 людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ - там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю.
Приблизно водночас під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.
Пізніше, близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.
Також ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.
"Вкотре закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Будь ласка, зачекайте...
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