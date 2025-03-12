5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Донецьку область 12 березня загинуло 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ - там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю.

Приблизно водночас під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.

Читайте: Удар РФ по порту в Одесі показує наскільки ця війна близько до Сирії та інших країн, - Сибіга

Пізніше, близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Також ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів Покровська і Мирнограда загинуло 3 людей, ще 2 - травмовано

"Вкотре закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки балістичного удару РФ по Кривому Рогу (оновлено). ФОТОрепортаж