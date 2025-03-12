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Новини Фото Обстріли Донеччини
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5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Донецьку область 12 березня загинуло 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ - там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю.

Приблизно водночас під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.

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Наслідки російських обстрілів Донеччини 12 березня

Пізніше, близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Також ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

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Росіяни вбили 5 людей на Донеччині протягом дня

"Вкотре закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Зруйновані російськими ударами будинки на Донеччині

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Автор: 

обстріл (28212) жертви (1779) Донецька область (8317) Покровськ (603) Мирноград (49) Краматорський район (190) Покровський район (513) Дружківка (11) Костянтинівка (19) війна в Україні (3518)


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12.03.2025 20:27 Відповісти
І так кожен день, ворог свідомо творить геноцид щоденно гинуть мирні жителі серед яких і діти і жодної реакції влади, ні зібрання ген . асамблеї ООН ,ніякої інформаційної політики яка мала розповідати про злочини рашизму, всі мовчать їх це не стосуєтся.
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12.03.2025 21:25 Відповісти
 
 