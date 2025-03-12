Наслідки балістичного удару РФ по Кривому Рогу (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторного удару по рятувальниках - пошкоджено 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали.

Загалом у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 кв.м. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Попередньо, поранені 5 людей, 1 особа загинула.

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За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі.















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів: ворог атакував місто ракетами, влучання в інфраструктурний об’єкт, поранено людину, є постраждалі. Згодом стало відомо, що через удар РФ по Кривому Рогу загинула жінка, 5 людей поранені.