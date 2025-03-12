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Новини Фото Ракетна атака на Кривий Ріг
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Наслідки балістичного удару РФ по Кривому Рогу (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторного удару по рятувальниках - пошкоджено 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали.

Загалом у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 кв.м. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Попередньо, поранені 5 людей, 1 особа загинула.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 5 березня: Кількість загиблих зросла до шести

наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі.

наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару РФ по Кривому Рогу 12 березня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів: ворог атакував місто ракетами, влучання в інфраструктурний об’єкт, поранено людину, є постраждалі. Згодом стало відомо, що через удар РФ по Кривому Рогу загинула жінка, 5 людей поранені.

Автор: 

Кривий Ріг (1328) обстріл (28212) Дніпропетровська область (3651) Криворізький район (101)


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можна приймати ставки на те, через яку кількість часу рашка порушить те перемір'я, якщо воно, звичайно, буде..., через 1 хвилину, через годину або протягом дня...
показати весь коментар
12.03.2025 09:28 Відповісти
Зло насолоджується своєю безкарністю...
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12.03.2025 10:49 Відповісти
 
 