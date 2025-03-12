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Удар РФ по порту в Одесі показує наскільки ця війна близько до Сирії та інших країн, - Сибіга
11 березня в Одеському порту Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру.
Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо 11 березня 2025 року, ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.
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ну, як що це для надування щік для оон та трампа, то нехай....
але ж плєшивая крємлядь класний парєнь і хоче міра.
Наприклад:
Некомпетентність Зеленського нагадує всьому Світу наскільки погано та небезпечно, коли обирають тупих популістів.
окрім кровожадності *****
ні маштабами ні втратами