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Новини Фото Атака РФ на порт в Одесі
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Удар РФ по порту в Одесі показує наскільки ця війна близько до Сирії та інших країн, - Сибіга

11 березня в Одеському порту Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру.

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн", - підкреслив глава МЗС.

Пост Сибіги про удар РФ по порту в Одесі

Нагадаємо 11 березня 2025 року, ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.

Читайте: Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) Одеська область (3186) Сибіга Андрій (372) Одеський район (127) війна в Україні (3518)


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якась тупа маячня.
ну, як що це для надування щік для оон та трампа, то нехай....
але ж плєшивая крємлядь класний парєнь і хоче міра.
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12.03.2025 19:31 Відповісти
Ну так про будь-що можна сказати.

Наприклад:
Некомпетентність Зеленського нагадує всьому Світу наскільки погано та небезпечно, коли обирають тупих популістів.
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12.03.2025 19:50 Відповісти
Что-то давно наши героические ребята не беспокоили Крым и остатки руцкага флота, пора бы уже пополнить на дне моря коллекцию рашистских корыт.
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12.03.2025 20:32 Відповісти
та нікуя вона не схожа на другі війни!!!
окрім кровожадності *****
ні маштабами ні втратами
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12.03.2025 21:02 Відповісти
Да їм пофіг . Вони і нашим і вашим
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12.03.2025 21:47 Відповісти
 
 