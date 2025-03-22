УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9268 відвідувачів онлайн
Новини Відмова Порошенку у перетині кордону
7 265 72

Суд визнав протиправним і скасував рішення про відмову Порошенку у перетині кордону, - адвокат Головань

Виїзд Порошенка за кордон

Суд визнав протиправним рішення про відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону.

Про це повідомив адвокат пʼятого президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Він також зазначив: під час судового процесу зʼясувалось, що перетин кордону Порошенком контролюється на рівні голови ДПСУ.

Також читайте: Влада бере офіцерів УДО в заручники, щоб ті обмовили Порошенка, - адвокат Головань

"Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби "Амбуків" 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу", - зазначив Головань.

"Але ж ми знаємо, що рішення про заборону Петру Порошенку виїздити за кордон для захисту інтересів нашої держави приймали не прикордонники. Про те, хто і як у ручному режимі керує пропускними пунктами на кордоні, повідомив суду заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю полковник Ігор Кагляк", - повідомляє адвокат.

перетин кордону Порошенком скрін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії влади гальмують нашу допомогу для фронту, - Порошенко

"Виявляється, всім-всім українським прикордонникам було суворо наказано при появі на кордоні Порошенка у будь-який час дня і ночі негайно телефонувати безпосередньо Голові ДПСУ. А якщо не додзвоняться - то полковнику Простакову Андрію. А вже той вирішуватиме, що робити далі", - констатує Головань.

"Навряд чи навіть керівник Державної прикордонної служби України наважиться самостійно прийняти якесь рішення, яке стосувалося б Петра Порошенка. А оскільки контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється президентом України, можемо не сумніватися, що саме Зеленський є особистим прикордонником Порошенка", - вважає адвокат.

Раніше лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5922) кордон (4748) Порошенко Петро (15159) Головань Ігор (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
Зелене чмо вкрай охрініло
показати весь коментар
22.03.2025 10:52
+42
показати весь коментар
22.03.2025 10:53
+38
Попри щетину, зелену піжаму і 47 років Віслюк досі поводиться, як жалюгідний прищавий дрочила.
показати весь коментар
22.03.2025 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелене чмо вкрай охрініло
показати весь коментар
22.03.2025 10:52 Відповісти
Такие действия бубочки только прибавляют плюсов оппозиции
показати весь коментар
22.03.2025 11:00 Відповісти
Бубочка та його прихвосні вже на кілька пожиттєвих "напрезидентили", але ж як це реалізувати?
показати весь коментар
22.03.2025 11:06 Відповісти
Просто забув за долю подружжя чаушеску.
показати весь коментар
22.03.2025 15:57 Відповісти
а що це за полковник простаков андрій ????? і як цього "рішала" будуть водить мордою по асфальту коли змінеться влада ........
показати весь коментар
22.03.2025 14:42 Відповісти
Зе зовсім очманів від зависті і злоби до Порошенка ,
що навіть заборонив йому возити військову допомогу
яка сьогодні , вкрай , потрібна нашим хлопцям на передовій
І не пояснив чому!!
показати весь коментар
22.03.2025 11:35 Відповісти
Чим воно нелегетимніше, тим більше охрініває
показати весь коментар
22.03.2025 17:55 Відповісти
Суд визнав протиправним рішення про відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону. Джерело: https://censor.net/ua/n3542622
А чому тільки йому? Потрібно й усім українцям таке дозволити. А то виходить у нас є рівні, а є рівніше.
показати весь коментар
22.03.2025 10:53 Відповісти
В лісі всі звірі мають одинакові права, але одні мають право їсти інших.
показати весь коментар
22.03.2025 11:01 Відповісти
Скільки років Петру? Яка у нього політична сила7 Хто він у житті України? А хто такий ти? Черговий іпсошник. Сьогодні зареєструвався, сьогодні і "помреш"
показати весь коментар
22.03.2025 11:07 Відповісти
Так суди неодноразово визнавали подібні рішення протиправними і проти звичайних людей, але у сумі це не міняло ситуацію - бо приїзд на кордон і чергова відмова.
показати весь коментар
22.03.2025 11:16 Відповісти
Ти депутат ВР якщо ні то сиди і не кукарікай
показати весь коментар
22.03.2025 11:23 Відповісти
Ти точно не рівніший. Бо не знаєш елементарного. Депутат ВР має служити тим, хто його обрав на виборах. Ти ж не вимагаєш у зєлєнського йти на фронт. Хоча підстави для цього вже є. Пересидів каденцію, гайда у народ ! А якщо він такий весь патріотичний, то краще з автоматом. Там і для нього знайдеться посада ... в окопі.
показати весь коментар
22.03.2025 11:32 Відповісти
Важко сидітиме поруч із ним у окопі, оскільки обсереться при першому пострілі, при другому буде тривалий пронос зі страшним сморідом.
показати весь коментар
22.03.2025 20:33 Відповісти
Нічого, як не кров'ю так лайном нехай платить за свої помилки.
показати весь коментар
22.03.2025 20:37 Відповісти
Іди до суду , можливо і тобі дозаолять
показати весь коментар
22.03.2025 11:36 Відповісти
якщо ти вважаєш, що твої права порушені - звертайся до суду. До набуття законної сили рішення суду - твої права не порушені.
показати весь коментар
22.03.2025 12:17 Відповісти
Шо, фуфан, забежал организовать майдан?
показати весь коментар
22.03.2025 14:54 Відповісти
Не вистачає сили Тису перепливти? То спробуйте себе у ЗСУ.
показати весь коментар
22.03.2025 16:02 Відповісти
З того берега написав чи з-запоребрика ?
показати весь коментар
22.03.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2025 10:53 Відповісти
Для чого ці заборони? - коли собаці нєхер робити - то він яиця лиже
показати весь коментар
22.03.2025 10:53 Відповісти
Попри щетину, зелену піжаму і 47 років Віслюк досі поводиться, як жалюгідний прищавий дрочила.
показати весь коментар
22.03.2025 10:55 Відповісти
Років то йому 47, але рівень IQ, та особливості менталітету( хронічна брехя, егоцентризм, відчуття меншовартості до " старших", злопам'яство), робить його рівним 14 - річному підлітку.
показати весь коментар
22.03.2025 11:13 Відповісти
янелог незалохінився. і це чудово!
показати весь коментар
22.03.2025 10:56 Відповісти
Арестович (правда он агент Буданова, Зеленского и подполковник ВСУ) спокойно катается по Америкам.
показати весь коментар
22.03.2025 10:56 Відповісти
Йон повний інвалід. З голови до язика.
показати весь коментар
22.03.2025 11:54 Відповісти
а що судові рішення хіба зелень виконує?-наплює і забуде
показати весь коментар
22.03.2025 10:59 Відповісти
Зенарк отримає довічне позбавлення волі!
показати весь коментар
22.03.2025 11:06 Відповісти
Він сподівається на грузинський сценарій !
показати весь коментар
22.03.2025 11:53 Відповісти
Вертить вся шобла Пісеграя рішення суду не на їхню користь на одному органі.
показати весь коментар
22.03.2025 11:07 Відповісти
Загони СС(дбр) вже виїхали з обшуками до судді.
показати весь коментар
22.03.2025 11:07 Відповісти
І чого ти розверещалося?
Порошенко - народний депутат України, його не мають права обмежувати у виїзді за кордон.
показати весь коментар
22.03.2025 11:15 Відповісти
Нікого не мають права обмежувати у виїзді
показати весь коментар
22.03.2025 13:06 Відповісти
имеют право. если должен служить - сиди в украине и жди повестку.
к пете это не относится. как минимум он диабетик. может ездить.
показати весь коментар
22.03.2025 13:12 Відповісти
Як тепер слуга буде дивитись в очі Трампу? Який же він гарант з диктаторськими замашками,а як мило читає вечірню казку з монітора?
Але ж правильно назвав його диктатором Трамп.
показати весь коментар
22.03.2025 11:14 Відповісти
Віднині так і буде - заборона виїзду на черговий захід, а через 3 роки - скасування заборони.
показати весь коментар
22.03.2025 11:15 Відповісти
Що за грьобаний цирк, один суд вважає треба заоронити, іший суд вважає треба дозволити,
це взагалі як, хто кому більше заплатить?
показати весь коментар
22.03.2025 11:26 Відповісти
Який саме суд "вважає що треба заборонити", а який "вважає треба дозволити"?
Закон України "Про правовий режим воєнного стану" не забороняє народним депутатам виїзд за кордон.
показати весь коментар
22.03.2025 11:33 Відповісти
А можете більш конкретно вказати, де саме про це написано? Тому що у вказаному вами ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" депутати згадуються тричі, але про виїзд за кордон немає жодного слова.
показати весь коментар
22.03.2025 16:44 Відповісти
А що саме вказати - в законі має прописуватися якійсь дозволи?
Є закон про статус народного депутата, є права нардепа. Закон про військовий стан їх не обмежує.
Нардеп має повідомити голову ВР про те що він буде десь їхати та мету поїздки, й не більше.
Якщо нардеп їде за кордон у відрядження за державний кошт - він має відчитатися.
Якщо моношапито не випускає своїх нардепів - це їхні внутрішньополітичні справи.
показати весь коментар
22.03.2025 19:18 Відповісти
Так, згоден щодо того, що робочі (!) поїздки депутатів не повинні обмежуватися. Справа в тому що починаєш читати ці закони, і починається...
"встановлювати у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1455-2021-%D0%BF#n8 порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян..."
Переходиш за цим посиланням... Там багато цікавого, як наприклад про блокпост (немає ніяких "мобільних блокпостів", це люта маячня) і де він повинен розміщуватися. Але про депутатів лише одна згадка, і теж не в контексті перетину кордону.
показати весь коментар
23.03.2025 09:02 Відповісти
ВР вища за Кабмін, тож депутатів ВР ніякі "порядки визначенні Кабміном" не можуть обмежувати (лише Конституція та закон про статус нардепа). Саме ВР є законодавчою владою.
Відрядження чи відпочинок - це питання депутатської етики та політичної відповідальності перед виборцями (мажоритарники), чи партійна дисципліна в "списочників", й не більше.
показати весь коментар
23.03.2025 13:17 Відповісти
Я так і не зрозумів, навіщо ви взагалі згадували той ЗУ "Про правовий режим воєнного стану". Він нікому не забороняє виїзд за кордон, депутат ви чи сантехнік.
показати весь коментар
23.03.2025 14:48 Відповісти
І що незрозуміло?
Саме це є основою.
Саме цей закон запускає механізми в інших законах що регламентують виїзд військовозобов'язаних.
Наприклад:
"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України",
"про мобілізацію та мобілізаційну підготовку
"Про загальну мобілізацію",
тощо.
показати весь коментар
23.03.2025 16:41 Відповісти
Це не цирк! Це наш Лідор використовує державні органи, щоб залишитись генсеком назавжди до смерті, щоб на виборах вийти на пустий стадіон. І поставити за себе 100%.
показати весь коментар
22.03.2025 11:36 Відповісти
Вся ця ЗЕбанута срань, починаючи від буби криворогого і закінчуючи всією драбинкою дурнів, вибудувану блазнем бояться Порошенка як вогня. Причина дуже проста. Вся ЗЕбанута шелупонь, від блазня до полковників, призначених цим блазнем яка вміє тільки красти люто ненавидить Пороха за то, що він донатить на ЗСУ зароблені в бізнесі свої мільярди, а зграя ЗЕбанутих вміє тільки красти. Добре хоч Борис Джонсон попередив блазня, якщо він здасть в Стамбулі Україну ***** то його просто порвуть патріоти і він був вимушено стати на сторону України
Але ніхто не забув, як блазень на концерті перед кацапнею кукурікав на радість *****, що Україна приймає з всіх сторін, і все що цей задрот і його коМанда дзявкотіли зі сцени проти України.
показати весь коментар
22.03.2025 11:33 Відповісти
Уточнюю. Якщо вони крадуть у наших захисників, то це вже ОЧЕВИДНО. Вони не ******* ту країну, яку вони грабують. А корчити блаженні обличчя та читати красиві "проповіді" їх навчили ті, хто спонсорував їх на виборах. Їх патріотизм для наївних віслючків ! Про це більше свідчать їх справи !
показати весь коментар
22.03.2025 11:51 Відповісти
Справа шановний не в ЛЮБИШ-НЕ-ЛЮБИШ. Закон має бути для всіх ОДНАКОВИМ. І для Лідора всіх часів найважливішим. Бо він приймає рішення, а не я чи ви. Хотів бути президентом, то дій у рамках закону та Конституції. А не своїм все, а інші - якось переб'ються через суди та адвокатів. Не у всіх є гроші, щоб перебитись якось. А у вас як ? Чи краще не висовуватись, якось буря стихне.
показати весь коментар
22.03.2025 11:42 Відповісти
Бо тоді на стадіоні ти теж не зрозумів ГОЛОВНОГО. Порох переймався і зараз переймається долею України, а той з "навійшою мордою" рвався до корита ! Ось він в це корито вліз з ногами, і тепер "штовхається", щоб його годували ... всі.
показати весь коментар
22.03.2025 11:45 Відповісти
Які сумніви,що це робота ЗЕльоних,Єрмак Татаров,та і сам Голобородько рулять.Ще раз наголошую вони готовляться до виборів ЗЕбілу край потрібен другий срок.В крайньому випадку приємника,який забезпечить безпеку і недоторканість років на 10.В противному, срок вони повинні " мотати",бо накоїли вони лиха...
показати весь коментар
22.03.2025 12:06 Відповісти
полковник Простаков Андрій..наср* в на всю свою родину( яка мабудь живе за поребником ) на багато вперед ,заробивши своїми діями імідж ворога, українського народу ...був слуга простаков ,а став слуга дермаков ...
показати весь коментар
22.03.2025 12:21 Відповісти
та і українським судам ,вже на часі поміняти приоритети , треба вже захищати не тількі народ ,а і про себе подумати ...як шо хочуть жити, та працювати в Україні ...
показати весь коментар
22.03.2025 12:24 Відповісти
Ніхто так не думає про себе,як українські судді.
показати весь коментар
22.03.2025 13:00 Відповісти
Недолідор усіх Українців держе в концтаборі під обстрілами ,а саме зі своєю шоблою риговською через лень на гастролі 95 кварталу виїжає
показати весь коментар
22.03.2025 12:28 Відповісти
А що на рахунок інших громадян?
показати весь коментар
22.03.2025 12:45 Відповісти
Сейчас Украине нужно Единство. Все должны биться за победу! Не враждовать за трон и кресла. Если враг победит не будет ни трона и ни кресла. Украина Едина! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
22.03.2025 13:08 Відповісти
Бауржан, Порошенко требует от ньінешней власти создания правительства национального спасения, куда должньі войти представители всех проукраинских партий.
Ньінешняя власть против.
Кто по твоему прав?
показати весь коментар
22.03.2025 13:20 Відповісти
Але ж скільки важливих зустрічей було зірвано, скільки школи було нанесено Україні?
показати весь коментар
22.03.2025 13:41 Відповісти
А вот интересно, будут ли наказаны виновные? Не стрелочники-погранцы, которым приказали не пропускать, а их начальство.
показати весь коментар
22.03.2025 14:04 Відповісти
Адвокат забув наголосити, що на ту поїздку Пороха за кордон було виписане відповідне відрядження, підписане Стефанчуком, і яке Корнієнко не встиг скасувати. І тільки тому йому вдалося в суді довести, що заборона погранцями перетину кордону Пороху була незаконою.

ЗІ: відповідно до Закону України про правовий режим воєного стану народним депутатам також заборонено покидати межі України; як виключення може виїхати лише у відрядження.
показати весь коментар
22.03.2025 15:03 Відповісти
А вам відомо хто з депутатів покинув межі України під час введення режиму воєнного стану?
показати весь коментар
22.03.2025 16:00 Відповісти
та є десь списки отих всіх, хто нелегально. Є й такі, які отримали відрядження, і навмисне не повернулись. Я ті списки вже десь бачив, увагу не закцентував, але в гуглі мають зберегтися
показати весь коментар
22.03.2025 16:06 Відповісти
Ну і от як після цього рішення,дивитись в очі тим зелебобікам,на кшальт Лещенка,Скрипіна,Іванова,Петрова і ще багатьох,як без зневаги,скільки розпинались і все даремно,не даремно тільки одне,при всіх здібностях Петрухи,скільки на перемовинах міг-би принести користі.
показати весь коментар
22.03.2025 19:07 Відповісти
 
 