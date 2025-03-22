Суд визнав протиправним і скасував рішення про відмову Порошенку у перетині кордону, - адвокат Головань
Суд визнав протиправним рішення про відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону.
Про це повідомив адвокат пʼятого президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Він також зазначив: під час судового процесу зʼясувалось, що перетин кордону Порошенком контролюється на рівні голови ДПСУ.
"Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби "Амбуків" 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу", - зазначив Головань.
"Але ж ми знаємо, що рішення про заборону Петру Порошенку виїздити за кордон для захисту інтересів нашої держави приймали не прикордонники. Про те, хто і як у ручному режимі керує пропускними пунктами на кордоні, повідомив суду заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю полковник Ігор Кагляк", - повідомляє адвокат.
"Виявляється, всім-всім українським прикордонникам було суворо наказано при появі на кордоні Порошенка у будь-який час дня і ночі негайно телефонувати безпосередньо Голові ДПСУ. А якщо не додзвоняться - то полковнику Простакову Андрію. А вже той вирішуватиме, що робити далі", - констатує Головань.
"Навряд чи навіть керівник Державної прикордонної служби України наважиться самостійно прийняти якесь рішення, яке стосувалося б Петра Порошенка. А оскільки контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється президентом України, можемо не сумніватися, що саме Зеленський є особистим прикордонником Порошенка", - вважає адвокат.
Раніше лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.
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що навіть заборонив йому возити військову допомогу
яка сьогодні , вкрай , потрібна нашим хлопцям на передовій
І не пояснив чому!!
А чому тільки йому? Потрібно й усім українцям таке дозволити. А то виходить у нас є рівні, а є рівніше.
Порошенко - народний депутат України, його не мають права обмежувати у виїзді за кордон.
к пете это не относится. как минимум он диабетик. может ездить.
Але ж правильно назвав його диктатором Трамп.
це взагалі як, хто кому більше заплатить?
Закон України "Про правовий режим воєнного стану" не забороняє народним депутатам виїзд за кордон.
Є закон про статус народного депутата, є права нардепа. Закон про військовий стан їх не обмежує.
Нардеп має повідомити голову ВР про те що він буде десь їхати та мету поїздки, й не більше.
Якщо нардеп їде за кордон у відрядження за державний кошт - він має відчитатися.
Якщо моношапито не випускає своїх нардепів - це їхні внутрішньополітичні справи.
"встановлювати у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1455-2021-%D0%BF#n8 порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян..."
Переходиш за цим посиланням... Там багато цікавого, як наприклад про блокпост (немає ніяких "мобільних блокпостів", це люта маячня) і де він повинен розміщуватися. Але про депутатів лише одна згадка, і теж не в контексті перетину кордону.
Відрядження чи відпочинок - це питання депутатської етики та політичної відповідальності перед виборцями (мажоритарники), чи партійна дисципліна в "списочників", й не більше.
Саме це є основою.
Саме цей закон запускає механізми в інших законах що регламентують виїзд військовозобов'язаних.
Наприклад:
"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України",
"про мобілізацію та мобілізаційну підготовку
"Про загальну мобілізацію",
тощо.
Але ніхто не забув, як блазень на концерті перед кацапнею кукурікав на радість *****, що Україна приймає з всіх сторін, і все що цей задрот і його коМанда дзявкотіли зі сцени проти України.
Ньінешняя власть против.
Кто по твоему прав?
ЗІ: відповідно до Закону України про правовий режим воєного стану народним депутатам також заборонено покидати межі України; як виключення може виїхати лише у відрядження.