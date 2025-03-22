Суд визнав протиправним і скасував рішення про відмову Порошенку у перетині кордону, - адвокат Головань

Суд визнав протиправним рішення про відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону.

Про це повідомив адвокат пʼятого президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Він також зазначив: під час судового процесу зʼясувалось, що перетин кордону Порошенком контролюється на рівні голови ДПСУ.

Також читайте: Влада бере офіцерів УДО в заручники, щоб ті обмовили Порошенка, - адвокат Головань

"Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби "Амбуків" 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу", - зазначив Головань.

"Але ж ми знаємо, що рішення про заборону Петру Порошенку виїздити за кордон для захисту інтересів нашої держави приймали не прикордонники. Про те, хто і як у ручному режимі керує пропускними пунктами на кордоні, повідомив суду заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю полковник Ігор Кагляк", - повідомляє адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії влади гальмують нашу допомогу для фронту, - Порошенко

"Виявляється, всім-всім українським прикордонникам було суворо наказано при появі на кордоні Порошенка у будь-який час дня і ночі негайно телефонувати безпосередньо Голові ДПСУ. А якщо не додзвоняться - то полковнику Простакову Андрію. А вже той вирішуватиме, що робити далі", - констатує Головань.

"Навряд чи навіть керівник Державної прикордонної служби України наважиться самостійно прийняти якесь рішення, яке стосувалося б Петра Порошенка. А оскільки контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється президентом України, можемо не сумніватися, що саме Зеленський є особистим прикордонником Порошенка", - вважає адвокат.

Раніше лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.