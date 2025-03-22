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Новини Зеленський на фронті
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Зеленський прибув на Донеччину та заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас", - заявив він.

Також читайте: Від початку вторгнення Україна повернула з полону РФ вже 4306 людей, - Зеленський

Згодом Зеленський додав, що відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустріч із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", - зауважив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23659) Донецька область (8302) війна в Україні (3470)


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Топ коментарі
+46
Як завжди зморщене чоло, "переймається" типу🤦‍♂️
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22.03.2025 12:01
+42
Масовка якась спицифічна не щира .
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22.03.2025 12:07
+32
А за скільки кілометрів від лінії фронту ? черговий піар "найвеличнішого" і жодних позитивних результатів.
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22.03.2025 12:06
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Як завжди зморщене чоло, "переймається" типу🤦‍♂️
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22.03.2025 12:01 Відповісти
таки переймаеться- трамп заставил идти на выборы
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22.03.2025 12:35 Відповісти
Та зашле хабаря рудому ,-ЗАЕС і українські копалини,чи ще пів царства в долачу- , Путін вже свою частку отримав і виборів не буде, а є втрата теріторый і 500 тис вбитих і поранених найкращих людей в Україні. Він що за нарід так переймається чи за себе коханого?
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22.03.2025 13:29 Відповісти
Таке зєля ЗАЕС просрав ще на початку березня 2022 ,так що нічим давати хабаря .
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22.03.2025 16:14 Відповісти
Час знімати історичний бойовик "Той , що про.рало усе, з йому дозволеного."
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22.03.2025 17:36 Відповісти
Йому пох#й на людей ще зі шкільного віку.
Однакові "військові" довкола гаранта на різних локаціях фронту від 2019 року.
Він вже як ху#ло з фсбешниками.
Маєте щось проти, читайте новий законопроєкт №10311, там все для людей: газ, електрошокери, кулі, дрони.
Це відповідь на запитання: "Чому поліція не на фронті?"
Ми вам: піднімали зарплати, поновили автопарк, на фронт силою не посилали.
Тепер ви прикривайте наші дупи персони від тих кого ми в х#й не ставили всі роки свого правління народу України.
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22.03.2025 16:02 Відповісти
Те чоло на лобі пора зеленкою мазать вже. Тому і зморщене. Час розплати все ближче.
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23.03.2025 08:36 Відповісти
ЗМІ розганяли хвилю чого генерали кацапії не ліквідують свого *****. А наші крєпко злякались .... Сажають, а вони плачуть, і знову лякаються.
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22.03.2025 12:01 Відповісти
Ось так, в "окоп" приїхав.
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22.03.2025 12:03 Відповісти
А за скільки кілометрів від лінії фронту ? черговий піар "найвеличнішого" і жодних позитивних результатів.
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22.03.2025 12:06 Відповісти
За скільки десятків кілометрів?
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22.03.2025 14:03 Відповісти
там до нуля 5 км
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22.03.2025 15:48 Відповісти
А твій диван за скільки километрів від лінії фронту?
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22.03.2025 22:19 Відповісти
На УБД натягивает своим "прибытием", от которого смысла никакого.
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22.03.2025 12:06 Відповісти
Масовка якась спицифічна не щира .
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22.03.2025 12:07 Відповісти
Стоїть зепадло, перед пам'ятником , руки у кишенях і яйця чухає, тьху гидота.
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22.03.2025 12:08 Відповісти
З 2014-15 років, зеленський, ховався і ухилявся від Захисту України, разом з приблудами квартальними!! А тепер, під таким прикриттям цілої роти, і це тільки з УДО…
Непотужний прострочений, мабуть, привіз оті міни покоцані, від умєрова…
Оманщину з убивцями-вагнерівцями, йому та оточенню, Україна не простить!
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22.03.2025 12:12 Відповісти
Від ракети рота б не захистила. Взагалі, з часом підльоту 2 хвилини, в місці де нема захисту від касети, дуже небезпечно знаходитись...
Тим більше таким значним обсягом людей.
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22.03.2025 12:30 Відповісти
Не хвилюйся за гундосіка! Кацапи в нього стріляти не будуть! Крім нього ніхто їм капітуляцію не підпише!
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23.03.2025 10:21 Відповісти
Жінка шаоава Лєнка дружина президента здавала позиції ЗСУ в 2014р,а дурбецел ЗЕ веселив кацапів
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22.03.2025 14:50 Відповісти
ІБД...
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22.03.2025 12:20 Відповісти
Погана прикмета. Гравець пісюном на роялі приїхав попрощатися з Донеччиною..
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22.03.2025 12:21 Відповісти
Дуже погана прикмета 😪
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22.03.2025 12:24 Відповісти
Гідна відповідь бункерному щуру на курщині.
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22.03.2025 12:32 Відповісти
Не смішить людей,гідність та зеленській це несумісні поняття.
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22.03.2025 13:11 Відповісти
ЗЕлене лайно
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22.03.2025 12:33 Відповісти
На відео, начальники даруночки дарують іуді, за те що здає частину України пуйлу.
Зеля тішиться, посміхатися, радіє. Йому весело.

Здохни зелена потвора.
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22.03.2025 12:35 Відповісти
Цирк на дроті зрежисований квартальними жуликами. Квентін Тарантіно відпочиває і нервово курить збоку...
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22.03.2025 12:35 Відповісти
Ну, вазьмітє мєня, вазьмітє, в прєзідєнти !
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22.03.2025 13:18 Відповісти
Пиарист.
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22.03.2025 12:50 Відповісти
Підмазується до військових бо знає знає що скоро з його вини буде злочинний мир - капітуляція України з знищенням її Конституції територіальної цілісності і частково суверенітету держави. Ганебна капітуляція яку він зрадник притінює до Великої Перемоги.
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22.03.2025 12:55 Відповісти
Та успокойся ты не будет никакой капитуляции,будут нас и дальше расстреливать как в тире до последнего.
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23.03.2025 10:10 Відповісти
Херово,значить Покровськ все 😡
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22.03.2025 12:57 Відповісти
як показушно не крутися, а зеленому МАНКУРТУ каццапії, до президента України НІКОЛИ не доросли.
Отвратно-ватний "патріот".
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22.03.2025 13:09 Відповісти
Йшло б ВОНО або в грунт або на гілляку((
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22.03.2025 13:09 Відповісти
Зеленський прибув на Донеччину та заслухав доповідь

Аж заслухався...
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22.03.2025 13:10 Відповісти
Чого воно приперлося,поганий знак.На Бахмуті був,під Авдієвкою був.І шо? В нього дуже хрінова карма.Цікаво чи Єрмак був?Я переглянув - був.Смотрящий був,я к без нього?
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22.03.2025 13:10 Відповісти
Важка у Єрмака робота ,завжди тримати це гавкливе собача на короткому повідку, і вчасно давати
потрібну команду.
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22.03.2025 14:17 Відповісти
"Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери". Бессмертные слова великих полководцев, Том ІІ, страница 302, фельдмаршал Зеленский, с.Золотое-4, 26.101.2019р.
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22.03.2025 13:11 Відповісти
Щоб ти здох пАдла! Ось тут Правда про тебе. https://www.facebook.com/share/r/1GmTsj2dNk/ А селфі з військовими десь у полях далеко від ... окопа - це кривляння в патріотизм. Лицемір !
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22.03.2025 13:16 Відповісти
Гидко дивитись,після всього що воно зробило з Україною,і не один не задав питання "що ти наробило,чому не готувалось до вторгнення,чому крадуть міліарди у військових,чому браковані міни,снаряди" тьфу.
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22.03.2025 13:17 Відповісти
куди не приїде зеленський, то там біда.

5:27, 28 липня 2020 р.
https://www.6262.com.ua/#comments-2832939 1

Клеймо бідоносця. Зеленського просять більше не їздити по країні

Нагадаємо, після візиту Зеленського до Франції, сталася пожежа в Соборі Паризької Богоматері, після візиту до США почали обговорювати і починати імпічмент діючого президента Трампа. Після відвідин Оману помер султан. І це ще не все. Приписують також затоплення західної України, терориста в Луцьку і багато іншого.
https://www.6262.com.ua/news/2832939/klejmo-bidonosca-zelenskogo-prosat-bilse-ne-izditi-po-kraini
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22.03.2025 13:29 Відповісти
А що там з Папою Римським ? Я ж казав, не пускайте лидора в Ватікан,побалакайте по телефону
і все, нє не послухались кажуть ми під захистом господа, ну що допомогло? це ж Зеленський!!!
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22.03.2025 14:27 Відповісти
Краще би він сидів на срасії і носа свого сюди нео тикав. Спасітєль цей во
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22.03.2025 13:30 Відповісти
как далеко бункер Покровск находиться от Банковой ?
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22.03.2025 13:44 Відповісти
Вєлікій та потужний сторчиль!
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22.03.2025 13:53 Відповісти
Тільки за останні тижні: 1. Підняття зарплат мусорам 2. Закупівля сльозогінного газу на 18 млн грн 3. Закон про дозвіл розганяти акції протесту вогнепальною зброєю А так в нас демократія і народнолюбимий президент.
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22.03.2025 13:54 Відповісти
Уявіть які (чесні) будуть вибори ,як що будуть.
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22.03.2025 14:32 Відповісти
Капаць Покровську !
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22.03.2025 14:08 Відповісти
Скільки сраколизників !!!
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22.03.2025 14:17 Відповісти
Покровськ будуть здавати, туди куди приїзджає найвеличніший лідер ********** так трапляється.
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22.03.2025 14:43 Відповісти
Поганий знак. Зазвичай
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22.03.2025 15:03 Відповісти
Всі тут на сайті дуже коротко беруть: зелений клоун в 2019 році прийшов вже на протоптану до війни колію. Ключовий період - 1991- 1999 рр.: саме тоді був шанс вирватися.
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22.03.2025 15:06 Відповісти
Щось, ніхто не згадує про праграссивную сациалистку вітренко, яка що мочи вопила, що не буле америк.чобіт на її кримській землі... і совмісні навчання з НАТО були відмінені...
і а вже в 2014 результат такої свободи слова по повной отримали в Криму расєйский чобіт, хоч він і раніше був там за угодою про флот...

Любая революция чего- либо стоит, если умеет себя защитить!... не має значення хто це сказав, значення має суть: ці танці і вашим і нашим після Акту проголошення незалежності далі час пу мускули підкачати і...вдертися...
Йому ж у 2014 ніхто не пручався, навіть з квітами зустрічали...
По суті в Криму тоді капітулювали... завдяки турчинову і пісням той, що з косой, "тільки не нада стрелять.. выйдем из Крыма стройным маршем..
Але: чому ющ призначив янук. премьєром і хто обрав януковича потім президентом?
Мабудь хтось пам'ятає слова-погрозу ющ про те, що якщо його не переоберуть, то нехай потім подивляться що буде з Україною... і він -ющ зробив все для перемоги янук... якій був повністю під пу як мишь під вініком...адже інакше війна.

Мене вражають зараз численні матюки на адресу преза і ін.
Це ж тільки підживлює тезу пу про нелегетимну владу ...
Замисліться хоч на міг на чий вітряк воду ллєтє і чого в решті решт зараз бажаєте цим бла бла бла досягти?

Зараз на часі збирати каміння, а не розкидати і вижати мах можливого у цих перемовинах з тр: адже сумні тривожні дзвіночки про те, начебто на реххферендумі під дулом автомата на аккупированных территориях руцкоязычных !? більшість начебто хатела в радную говень...
І каже цю несунітницю вже не пу, а тр

Тому, зараз Зе потрібна підтримка наша! Адже він наш легітимний през! І його заперечення капітуляції і продажу країни зараз наше УСЕ!
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23.03.2025 11:59 Відповісти
А про свое окружение ФСБ-ное, про Ермака, Татарова, Портнова, Бужанского и т.п. ублюдков, которые работали и работают на РФ, он ничего не хочет сказать? Они уже готовят для этих хлопцев слезоточивый газ, кайданки та зброю с беспилотниками разгонять митинги.
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22.03.2025 15:22 Відповісти
Мабуть, почне міняти бойових офіцерів вже на весільних фотографів, бо ніяк пуйло Донбас "звільнити" не може.
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22.03.2025 15:32 Відповісти
Якщо приїхав...то будуть здавати. Zeомвеський завжди перед здачої приїздить з мясником сирським.
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22.03.2025 15:59 Відповісти
Секретарка Єрмак слухає доповіді військових
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22.03.2025 16:05 Відповісти
Как мило, Зеленский и Ермак рассматривают карту. В которой не чего не понимают. И выражение лица Мадьяра, говорит о многом.
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22.03.2025 16:26 Відповісти
Та ви що, це ж наші стратехи, генії наступально відступальних ігор
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22.03.2025 16:45 Відповісти
Це добре, що військових відвідав.
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22.03.2025 17:06 Відповісти
Когда Украину массово обстреливают он потом всегда прется на фронт, типо у него всё под контролем у куколда Ермака...
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22.03.2025 17:40 Відповісти
Макрон не дзвонив в той час?🤣
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22.03.2025 17:43 Відповісти
Что вы за люди?

Сидел бы в бункере - писали бы, что носа не высовывает, приехал на фронт- тоже недовольны, разве так можно?

Правильно делает, такие приезды поднимают дух наших ребят, а значит, это польза для нашего общего дела.

Нужно быть справедливым.
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22.03.2025 18:36 Відповісти
"Правильно делает, такие приезды поднимают дух наших ребят, а значит, это польза для нашего общего дела."
Афуєть как паднімают.
Ти взагалі коли небудь спілкувався у своїй Німеччині із ЗСУ-шниками, Мєссінг? Дуже сумнівюсь.
А шо там за "ваше общєє дєло", іще треба розібратися..
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22.03.2025 20:11 Відповісти
***-я-я..
Мєссінг, ти сьогодні мабуть русской ухі отвєдал, чума дойче-калоцапська?
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22.03.2025 21:03 Відповісти
Саме так !!! Справедливість і зільонський - блізнєци -братья ! Аллелуйя!!!
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22.03.2025 22:32 Відповісти
Когда уедет отсюда навсегда,тогда люди и скажут шо он сделал правильно.
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23.03.2025 10:14 Відповісти
Не уедет - а переедет в камеру на пожизненное!
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23.03.2025 10:26 Відповісти
Не возражаю, только пусть прихватит с собой те 15 миллионов граждан, которые за него голосовали.
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23.03.2025 16:58 Відповісти
Вова, будешь вместе с гундосиком и зеленой шоблой висеть на столбе на Хрещатике? Ну, за ваше общее дело!
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23.03.2025 10:27 Відповісти
Путлеровским засранцам никто слова не давал, закрой свою хлеборезку и не воняй, баклан.
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23.03.2025 16:42 Відповісти
він в тому розбирається я баран в зорях
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22.03.2025 18:45 Відповісти
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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22.03.2025 19:27 Відповісти
Бедоносец
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22.03.2025 19:31 Відповісти
Що, вирішив таки здавати Покровськ? Чи це просто передвиборна поїздка?
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22.03.2025 20:13 Відповісти
Приїхав розказувати дроноводам, як вони у майбутньому скидами будуть розганяти майданівців.
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22.03.2025 20:16 Відповісти
піздєц Покровську.
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22.03.2025 20:45 Відповісти
Смотрю Ермак благодаря своему партнеру фунту Колюбаеву, на которого перекинули некоторые активы Медведчука заместь казны, харю наел не хуже чем лысый с квартала на пиве
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22.03.2025 20:52 Відповісти
героям слава!
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22.03.2025 21:01 Відповісти
Show Must Go On .
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22.03.2025 22:54 Відповісти
После посещения Харьковского направления, туда легко зашли, буквально, рашисты. Стало очень беспокойно за Покровск и за генералов которые этому чму все показывали.
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23.03.2025 03:34 Відповісти
Москальні в коментарях ця новина не сподобалася, значить Президент все робить правильно
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23.03.2025 06:37 Відповісти
Будеш з ним разом "правильно" висіти на стовпі на Хрещатику, "Орест"?
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23.03.2025 10:29 Відповісти
Кацапська криворагульна мавпа намагається підлизатися до військових, але марно. Всім мародерам уже винесено вирок.
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23.03.2025 08:51 Відповісти
***** він туди приїхав - щоби послухати???
Воно щось змінило у голові *******???
І скільки людей та грошей було задіяно, щоби воно «послухало» на свіжому повітрі?
Воно ж всеодно чує лише те, що шепоче у вухо кацапський агент дєрьмак.
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23.03.2025 10:56 Відповісти
Театральні шоу зелених клоунів.

А насправді, іде щоденний підрив обороноздатності країни:

ситуація, коли на 4-й рік війни фронт тримають пару сотен тисяч військових професіоналів + бусифікованих цивілістів, а водночас в тилу на 4-й рік війни перебувають 5,5 - 6 млн. резервістів+(екс)працівників силових органів, інакше як спланованою диверсійною стратегією назвати неможливо.

Так не виглядає країна, яка хоче вистояти в екзистенційній війні на знищення.
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23.03.2025 11:37 Відповісти
 
 