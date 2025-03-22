Зеленський прибув на Донеччину та заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку (оновлено). ВIДЕО
Сьогодні, 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас", - заявив він.
Згодом Зеленський додав, що відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустріч із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.
"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами.
Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", - зауважив глава держави.
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Однакові "військові" довкола гаранта на різних локаціях фронту від 2019 року.
Він вже як ху#ло з фсбешниками.
Маєте щось проти, читайте новий законопроєкт №10311, там все для людей: газ, електрошокери, кулі, дрони.
Це відповідь на запитання: "Чому поліція не на фронті?"
Ми вам: піднімали зарплати, поновили автопарк, на фронт силою не посилали.
Тепер ви прикривайте наші
дупиперсони від тих кого ми в х#й не ставили всі роки свого правліннянароду України.
Непотужний прострочений, мабуть, привіз оті міни покоцані, від умєрова…
Оманщину з убивцями-вагнерівцями, йому та оточенню, Україна не простить!
Тим більше таким значним обсягом людей.
Зеля тішиться, посміхатися, радіє. Йому весело.
Здохни зелена потвора.
Отвратно-ватний "патріот".
Аж заслухався...
потрібну команду.
5:27, 28 липня 2020 р.
https://www.6262.com.ua/#comments-2832939 1
Клеймо бідоносця. Зеленського просять більше не їздити по країні
Нагадаємо, після візиту Зеленського до Франції, сталася пожежа в Соборі Паризької Богоматері, після візиту до США почали обговорювати і починати імпічмент діючого президента Трампа. Після відвідин Оману помер султан. І це ще не все. Приписують також затоплення західної України, терориста в Луцьку і багато іншого.
https://www.6262.com.ua/news/2832939/klejmo-bidonosca-zelenskogo-prosat-bilse-ne-izditi-po-kraini
і все, нє не послухались кажуть ми під захистом господа, ну що допомогло? це ж Зеленський!!!
і а вже в 2014 результат такої свободи слова по повной отримали в Криму расєйский чобіт, хоч він і раніше був там за угодою про флот...
Любая революция чего- либо стоит, если умеет себя защитить!... не має значення хто це сказав, значення має суть: ці танці і вашим і нашим після Акту проголошення незалежності далі час пу мускули підкачати і...вдертися...
Йому ж у 2014 ніхто не пручався, навіть з квітами зустрічали...
По суті в Криму тоді капітулювали... завдяки турчинову і пісням той, що з косой, "тільки не нада стрелять.. выйдем из Крыма стройным маршем..
Але: чому ющ призначив янук. премьєром і хто обрав януковича потім президентом?
Мабудь хтось пам'ятає слова-погрозу ющ про те, що якщо його не переоберуть, то нехай потім подивляться що буде з Україною... і він -ющ зробив все для перемоги янук... якій був повністю під пу як мишь під вініком...адже інакше війна.
Мене вражають зараз численні матюки на адресу преза і ін.
Це ж тільки підживлює тезу пу про нелегетимну владу ...
Замисліться хоч на міг на чий вітряк воду ллєтє і чого в решті решт зараз бажаєте цим бла бла бла досягти?
Зараз на часі збирати каміння, а не розкидати і вижати мах можливого у цих перемовинах з тр: адже сумні тривожні дзвіночки про те, начебто на реххферендумі під дулом автомата на аккупированных территориях руцкоязычных !? більшість начебто хатела в радную говень...
І каже цю несунітницю вже не пу, а тр
Тому, зараз Зе потрібна підтримка наша! Адже він наш легітимний през! І його заперечення капітуляції і продажу країни зараз наше УСЕ!
Сидел бы в бункере - писали бы, что носа не высовывает, приехал на фронт- тоже недовольны, разве так можно?
Правильно делает, такие приезды поднимают дух наших ребят, а значит, это польза для нашего общего дела.
Нужно быть справедливым.
Афуєть как паднімают.
Ти взагалі коли небудь спілкувався у своїй Німеччині із ЗСУ-шниками, Мєссінг? Дуже сумнівюсь.
А шо там за "ваше общєє дєло", іще треба розібратися..
Мєссінг, ти сьогодні мабуть русской ухі отвєдал, чума дойче-калоцапська?
Воно щось змінило у голові *******???
І скільки людей та грошей було задіяно, щоби воно «послухало» на свіжому повітрі?
Воно ж всеодно чує лише те, що шепоче у вухо кацапський агент дєрьмак.
А насправді, іде щоденний підрив обороноздатності країни:
ситуація, коли на 4-й рік війни фронт тримають пару сотен тисяч військових професіоналів + бусифікованих цивілістів, а водночас в тилу на 4-й рік війни перебувають 5,5 - 6 млн. резервістів+(екс)працівників силових органів, інакше як спланованою диверсійною стратегією назвати неможливо.
Так не виглядає країна, яка хоче вистояти в екзистенційній війні на знищення.