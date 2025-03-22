Зеленський прибув на Донеччину та заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 22 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас", - заявив він.

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Згодом Зеленський додав, що відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустріч із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", - зауважив глава держави.