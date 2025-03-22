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Новини Знесення Садиби Зеленських
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На Садибі Зеленських ведуться роботи з консервації від подальших руйнувань, - ДОКС та поліція

Садиба Зеленських

21 березні власник Садиби Зеленських за дозволом суду і під контролем поліції розпочав роботи з консервації будівлі від зовнішнього впливу та руйнувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини (ДОКС) столичної мерії і закликає не перешкоджати процесу відновлення пам’ятки та не маніпулювати ситуацією.

"Департамент охорони культурної спадщини повідомляє, що 21 березня власником були розпочаті роботи на Садибі Зеленського, спрямовані на консервацію залишків садиби для захисту від зовнішнього впливу та руйнувань. За інформацією власника будівлі, 12 березня 2025 Шевченківський районний суд міста Києва частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі. ДОКС наголошує, що будь-які спроби перешкоджати процесу відновлення пам’ятки або маніпулювати ситуацією є неприйнятними", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

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За інформацією департаменту, суд дозволив проведення наступних робіт:

- прибирання тротуару від будівельного сміття шляхом його переміщення в межі фундаменту будівлі;

- складування в межах фундаменту залишків будівлі, облаштування тимчасового накриття для захисту та збереження залишків будівлі від впливу опадів, вітру та температурних змін;

- облаштування тимчасових конструкцій для утримання частини фасадної стіни, що залишилася, та її захисту від руйнування, падіння та можливого травмування перехожих.

Контроль робіт, що проводяться на Садибі Зеленських, та їх відповідність ухвалі суду контролює поліція. Відповідну інформацію поліція міста Києва надала на своїх офіційних джерелах, зазначають в КМДА.

"Нагадуємо, що Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації підписав із власниками будівлі Меморандум про її відновлення. Документ закріплює зобов’язання власників повернути будівлю до автентичного вигляду та провести всі необхідні реставраційні роботи за власні кошти. З цією метою передбачено проведення досліджень технічного стану об’єкта та розроблення науково-проєктної документації для його реставрації", - наголошують в ДОКС.

Як повідомлялося, 23 липня 2024 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов’язав власника повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження, про що було укладено відповідний Меморандум.

Знищення садиби Зеленських

Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом стало відомо, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, та вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець повідомив, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив.

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Довідка

Знищений особняк, відомий як будинок родини Євменія Зеленського, був розташований на вулиці Кониського, 22. Його збудовано у 1890 році, але не було внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток.

На місці садиби Зеленського збираються будувати другу чергу клубного будинку Turgenev (колишня назва вулиці Кониського – Тургенєвська). Спроби розібрати садибу почались ще у 2018 році.

Автор: 

архітектура (89) Київ (19405) знесення (104)


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Топ коментарі
+9
мавзолей для піаніста
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22.03.2025 14:29
+4
Тю, подумав про панельку в Кривому Розі
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22.03.2025 15:38
+1
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22.03.2025 16:04
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22.03.2025 14:29 Відповісти
А хто тобі сказав, що "Блазень" чи його сім"я мають якийсь стосунок до цієї садиби?
Будівля була збудована наприкінці 19 століття як садиба купця та професора Василя Миколайовича Малініна. Василь Малінін володів садибою щонайменше двадцять роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-informator-13 [13]. Чотири роки (1911-1915) в садибі проживала родина міщанина та почесного громадянина Євмена Микитовича Зеленського.
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22.03.2025 17:39 Відповісти
Каюсь ,не правий, не прочитав ,подумав будинок найвеличнішого.
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22.03.2025 18:22 Відповісти
Скажіть будь ласка, а який був цей будинок? Одноповерховий! Він давно був пам'яткою що охоронялись. В чому проблема? Мовчали корупційні інтереси міністерства культури та місцевих органів охорони. Хто з забудовників гроші тягнути буде. Чиновники не добили Українське Товариство Охорони Пам'яток Історії та Культури яке за спадщину відповідало перед державою з 1966 року. Випадково з'явився паспорт конкретно цього об'єкту будинка Зеленського. Він був одноповерховий. Тут три винних - мінкульт, департамент КМДА, та забудовник. Мінкульт в період Ткаченко розробив корупційну схему, хтось з чиновників не вписався, а хтось не захотів займатись корупцією, в період вигнання їх з роботи вони дуже багато розповідали громадськості. Всі пам'ятки скопом викидаються, а створюють новий реєстр і починають його наповнювати. За задумом Ткаченка наповнюються вони в місцевих органах, для Києва в департаменті охорони який на сьогодні очолює М. Соловйова. УТОПІК громадська організація і ми нікому нічим не зобов'язані, це наші внутрішні справи. Пірогово в нас колишній міністр культури М.А.Кулинік забрав багато обіцяв і забрали ми своїм головою. Випадково саме у залишках київського архівах будинок Зеленського один з членів УТОПІК побочів. Коли лавра правління УТОПІК почало виганяти залишки роздав членам організації на збереження. Основний архив дирекція Заповідника Лаври намагається забрати у Куліняка. Як думаєте колишній директор Хортиці знає що є цінним? Треба проводити з'їзд. Дирекція Софії Київської прихопила в УТОПІКа київські Золоті ворота. Точніше павільйон (покі що на сьогодні навіть вісить бронзова табличка, що вона запроектована та збудована за кошт КТОПІКа. Громадськість не вміє себе захищати, будимо вчитись, ми з тих що давно співпрацьють з республіканцями і підтримуємо Трампа. Ми нікому не потрібні крім себе. Трамп допомагати буде якщо ми в своїй державі не почнемо боротьби з корупцією. І так це пам'ятка, да. Охоронний договор департамент уклав? З ким уклав? Чому з одноповерхового став двоповерховий і хто дозволив? Де охоронний договір і чому невідомо з якого дива державний документ замінили меморандумом? Чому не покараний забудовник що збільшив будинок і коли? Був один господарь чи ця афера пов'язана з делькома директорами Департаменту. Держава вирішила що вигнавши УТОПІК їй легше жити буде в корупційних відносинах. Прошу громадськість вимагати у міністра культури виступити з його планами охорони культурної спадщини. Тільки не треба втюхувати корупційний проект, що розробила Ганна Бондар в ВР.
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24.03.2025 19:27 Відповісти
І навіщо мені ця твоя "портянка"?... Я лише сказав, що сім"я "блазня" не має стосунку до "будинку Зеленського" у Києві...
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26.03.2025 05:28 Відповісти
Тю, подумав про панельку в Кривому Розі
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22.03.2025 15:38 Відповісти
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22.03.2025 16:04 Відповісти
Охочих забудовників на це місце вистачає ,
тому Кличку нелегко від них відбиватися ,
але мусить 😡
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22.03.2025 16:23 Відповісти
 
 