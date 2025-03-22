У Києві та області Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках
Ввечері суботи, 22 березня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Про це в Telegram повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Мешканців області також закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Також Київська МВА інформувала про роботу ППО в столиці.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
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