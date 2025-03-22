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Новини Атака БпЛА на Київщину
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У Києві та області Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках

Сили ППО працюють в Києві та області по шахедах

Ввечері суботи, 22 березня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Про це в Telegram повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області також закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Також Київська МВА інформувала про роботу ППО в столиці.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України. 

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безпілотник (4083) Київ (19405) Київська область (4002) ППО (3140)


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