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Новини Атака дронів на Київ
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Падіння ворожого БпЛА зафіксовано у Подільському районі Києва

У Києві зафіксовано падіння російського безпілотника

Увечері суботи, 22 березня, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Подільському районі Києва зафіксовано падіння російського БпЛА.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо - без руйнувань та постраждалих", - написав Ткаченко.

Посадовець закликав мешканців міста залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки "шахедів" залишалася.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

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Автор: 

безпілотник (4083) Київ (19405)


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Казиться ******, гадить Мирній України, а трампу, завдання ставить, що той, аж пожовтів лицем!! За вибори свої, трамп тепер, батрачить на ******!
Ось тобі, трампе, і ****** день!
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22.03.2025 22:57 Відповісти
 
 