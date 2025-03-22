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Падіння ворожого БпЛА зафіксовано у Подільському районі Києва
Увечері суботи, 22 березня, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Подільському районі Києва зафіксовано падіння російського БпЛА.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо - без руйнувань та постраждалих", - написав Ткаченко.
Посадовець закликав мешканців міста залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки "шахедів" залишалася.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
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