Падіння ворожого БпЛА зафіксовано у Подільському районі Києва

Увечері суботи, 22 березня, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Подільському районі Києва зафіксовано падіння російського БпЛА.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо - без руйнувань та постраждалих", - написав Ткаченко.

Посадовець закликав мешканців міста залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки "шахедів" залишалася.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

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