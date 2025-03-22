Ворог здійснив 97 обстрілів прикордоння Сумщини: троє поранених, зокрема двоє неповнолітніх

Протягом дня 22 березня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію на прикордонні станом на 21 годину 22 березня розповіли в Сумській ОВА.

Так, зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Шосткинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (20 вибухів), завдавав ударів FPV-дронами (11 вибухів) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух). Унаслідок атаки FPV-дроном дістали поранення 2 неповнолітні дитини .

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Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари дронами-камікадзе (7 вибухів).

Краснопільська громада: завдано ударів FPV-дронами (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (11 вибухів), удари КАБами (28 вибухів), артилерійські обстріли (42 вибухи), мінометні обстріли (15 вибухів). Унаслідок обстрілів поранення зазнала 1 цивільна особа , пошкоджено 13 приватних будинків, нежитлові приміщення.

Шосткинська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух), внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Есманьська громада: відбулася атака FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), атака FPV-дрону (1 вибух).

Білопільська громада: ворожими БпЛА скинуто вибухові пристрої (3 вибухи), також були удари FPV-дронами (2 вибухи).

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