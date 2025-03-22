Союзники обговорюють направлення в Україну двох миротворчих місій, - ЗМІ
Союзники України обговорюють новий план, який передбачає направлення в країну двох миротворчих місій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть італійські ЗМІ.
Так, за даним видання La Repubblica, такий план передбачає, що в разі, якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН, так і миротворці від Коаліції охочих.
Зазначається, що миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.
Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії.
Своєю чергою італійська La Stampa зазначає: "Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна для того, щоб досягти моделі управління і верифікації після підписання угоди. Але залучення ООН буде лише однією із частин досліджуваного механізму".
"Один зі сценаріїв, над яким активно працюють… полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії. "Блакитні шоломи" з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для спостереження за дотриманням перемир'я. Друге кільце складатиметься з українських військ. Третє - контингент добровольців, не обов'язково в межах української території, але, можливо, поблизу західного кордону. Четвертим був би так званий "бекстоп" США. Тобто гарантія, яку вимагають як європейці, так і українці, - абсолютного американського захисту", - пише видання.
Крім того наголошується, що "Вашингтон, за останніми чутками, був би готовий зіграти свою роль за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин".
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.
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Плять.
Ця "політика" точно поламалася.
якісь розумові інваліди думають що після всього паРаша не буде продовжувати крутити їх бажання на бую
еще поставьте авианосцы между Украиной и США тоже норм помощь
НЕ продавать
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Шоб не порозбігалися неохочі
Це, щоби путіну було зручно "передвигати кордон" в нашу сторону (аж до кордону з ЄС певно), і щоби йому не заважали наші військові.
А заразом - окупаційний контингент, зі сходу та заходу, щоби українці, не дай Боже, не вдалися самостійно чинити опір.
Фактично, це окупаційний контингент, мета якого - сдати Україну путіну.
І це саме Україну примушують до капітуляції, країну, на котру напали - не агресора.
Саме в той час, коли агресор росія почала видихатися - її всім світом рятують, за рахунок України, за рахунок крові українців, саме зараз забираючи в українців можливість перемоги, а в світу - можливість убезпечитися від нової світової війни, яку розпалюють руками росії.
Вимкни тєлємарахвон. Я саме в ці хвилини в Києві чую, як росія "видихається".
"саме зараз забираючи в українців можливість перемоги"
Не зрозуміло. Яким чином забирають? Хто саме заважає українцям дружно піти на фронт і прогнати агресора зі своєї землі?
рашисти варвари- нелюди при допомозі армії Північної Кореї вбивають кожен день й ніхто крім ЗСУ їм не може дати відсіч, чекають доки прийдуть рашисти до їх у "хату"(ЄС).
Це шо за бред?! Ну циркачі вже не знають що придумати щоб хоч якісь недолуг ініціативи пройшли. По факту ці війска якщо і будуть то на кордоні тільки з сторони ЕС.