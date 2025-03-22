Союзники обговорюють направлення в Україну двох миротворчих місій, - ЗМІ

Союзники України обговорюють новий план, який передбачає направлення в країну двох миротворчих місій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть італійські ЗМІ.

Так, за даним видання La Repubblica, такий план передбачає, що в разі, якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН, так і миротворці від Коаліції охочих.

Зазначається, що миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.

Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії.

Своєю чергою італійська La Stampa зазначає: "Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна для того, щоб досягти моделі управління і верифікації після підписання угоди. Але залучення ООН буде лише однією із частин досліджуваного механізму".

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"Один зі сценаріїв, над яким активно працюють… полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії. "Блакитні шоломи" з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для спостереження за дотриманням перемир'я. Друге кільце складатиметься з українських військ. Третє - контингент добровольців, не обов'язково в межах української території, але, можливо, поблизу західного кордону. Четвертим був би так званий "бекстоп" США. Тобто гарантія, яку вимагають як європейці, так і українці, - абсолютного американського захисту", - пише видання.

Крім того наголошується, що "Вашингтон, за останніми чутками, був би готовий зіграти свою роль за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин".

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Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.