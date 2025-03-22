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Союзники обговорюють направлення в Україну двох миротворчих місій, - ЗМІ

Миротворці в Україні

Союзники України обговорюють новий план, який передбачає направлення в країну двох миротворчих місій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть італійські ЗМІ.

Так, за даним видання La Repubblica, такий план передбачає, що в разі, якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН, так і миротворці від Коаліції охочих.

Зазначається, що миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.

Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії.

Своєю чергою італійська La Stampa зазначає: "Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна для того, щоб досягти моделі управління і верифікації після підписання угоди. Але залучення ООН буде лише однією із частин досліджуваного механізму".

Читайте: Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

"Один зі сценаріїв, над яким активно працюють… полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії. "Блакитні шоломи" з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для спостереження за дотриманням перемир'я. Друге кільце складатиметься з українських військ. Третє - контингент добровольців, не обов'язково в межах української території, але, можливо, поблизу західного кордону. Четвертим був би так званий "бекстоп" США. Тобто гарантія, яку вимагають як європейці, так і українці, - абсолютного американського захисту", - пише видання.

Крім того наголошується, що "Вашингтон, за останніми чутками, був би готовий зіграти свою роль за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин".

Також читайте: ООН не захистить нас від окупації або бажання Путіна прийти знову, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу РФ на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських військ.

Автор: 

миротворці (813) ООН (3336)


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Топ коментарі
+10
Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та EC
еще поставьте авианосцы между Украиной и США тоже норм помощь
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22.03.2025 23:49
+9
США виглядають жалюгідно
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22.03.2025 23:38
+7
Там, де найнебезпечніший фронт, там колаборанти кремля. А на спокійній західній ділянці наші союзники. Це для просунути фронт вглиб країни!!!
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22.03.2025 23:58
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США виглядають жалюгідно
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22.03.2025 23:38 Відповісти
США Трампа це зрадники України і свободи

.
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23.03.2025 06:45 Відповісти
проти України агресія з трьох країн -паРаша, бєларусь і півн. корея, а ********-союзники досі щось ще обговорюють
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23.03.2025 09:05 Відповісти
>> Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії.

Плять.

Ця "політика" точно поламалася.
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22.03.2025 23:41 Відповісти
І від кого вони будуть охороняти ті кордони?
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23.03.2025 00:39 Відповісти
від орбана мабуть. Дебіли
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23.03.2025 00:49 Відповісти
Від українців коли індуси та араби здадуть фронт.
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23.03.2025 12:34 Відповісти
"Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна" - на цьому кіно кінчилось ..електрічества нема

якісь розумові інваліди думають що після всього паРаша не буде продовжувати крутити їх бажання на бую
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22.03.2025 23:45 Відповісти
Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та EC
еще поставьте авианосцы между Украиной и США тоже норм помощь
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22.03.2025 23:49 Відповісти
я ж писав - без дозволу Путіна жодних кроків у нашу користь. Хоча й на це він не погодиться. В Польші будеть охочі сидіти на кордоні
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22.03.2025 23:57 Відповісти
Там, де найнебезпечніший фронт, там колаборанти кремля. А на спокійній західній ділянці наші союзники. Це для просунути фронт вглиб країни!!!
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22.03.2025 23:58 Відповісти
посмотрим как ржавый продавит бункерного на миротворцев
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23.03.2025 00:00 Відповісти
ніяк

НЕ продавать

.
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23.03.2025 06:46 Відповісти
"Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС"

Шоб не порозбігалися неохочі
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23.03.2025 00:13 Відповісти
А з ким Україна воює в ЄС, що на кордоні ************ миротворчі війська?
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23.03.2025 00:28 Відповісти
Тобто, на лінію боєзіткнення, замість українських військових - військових з проросійського блоку "брікс".
Це, щоби путіну було зручно "передвигати кордон" в нашу сторону (аж до кордону з ЄС певно), і щоби йому не заважали наші військові.
А заразом - окупаційний контингент, зі сходу та заходу, щоби українці, не дай Боже, не вдалися самостійно чинити опір.
Фактично, це окупаційний контингент, мета якого - сдати Україну путіну.
І це саме Україну примушують до капітуляції, країну, на котру напали - не агресора.
Саме в той час, коли агресор росія почала видихатися - її всім світом рятують, за рахунок України, за рахунок крові українців, саме зараз забираючи в українців можливість перемоги, а в світу - можливість убезпечитися від нової світової війни, яку розпалюють руками росії.
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23.03.2025 00:31 Відповісти
Примушувати вже практично знесиленого простіше. Тому й примушують. Сильного примушувати сцять. Чому,не розумію. Мають в десять раз потужнішу економіку і армію. А сцять мєлким бєсом.
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23.03.2025 00:38 Відповісти
"Саме в той час, коли агресор росія почала видихатися"

Вимкни тєлємарахвон. Я саме в ці хвилини в Києві чую, як росія "видихається".

"саме зараз забираючи в українців можливість перемоги"

Не зрозуміло. Яким чином забирають? Хто саме заважає українцям дружно піти на фронт і прогнати агресора зі своєї землі?
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23.03.2025 00:44 Відповісти
Багато шуму з ніх7я - скчасні політики ЄС та Британії, по факту паразити на грошах платників податків. За політиків України взагалі вже навіть немає сенсу щось казати.
рашисти варвари- нелюди при допомозі армії Північної Кореї вбивають кожен день й ніхто крім ЗСУ їм не може дати відсіч, чекають доки прийдуть рашисти до їх у "хату"(ЄС).
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23.03.2025 00:32 Відповісти
Бачу дуже багато охочих охороняти примусово створений кордон на окупованих у України землях.Та сама Індонезія під примусом міжнародних санкцій вийшла з окупованих раніше нею територій Нової Гвінеї. Спочатку гвінеянаш, а потім по піське мішалкою індонезам.
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23.03.2025 00:34 Відповісти
якийсь дебільний план. Хто його писав??
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23.03.2025 00:51 Відповісти
ті миротворці оон легко дадуть дорогу кацапам туди, куди ті захочуть, в першу чергу в напрямку Одеси і не тільки
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23.03.2025 01:05 Відповісти
Троє з чотирьох країн миротворців з прокитайського БрІКСа.Вони шо там взагалі ідіоти?
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23.03.2025 02:22 Відповісти
Водночас військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3542699

Це шо за бред?! Ну циркачі вже не знають що придумати щоб хоч якісь недолуг ініціативи пройшли. По факту ці війска якщо і будуть то на кордоні тільки з сторони ЕС.
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23.03.2025 08:41 Відповісти
Очикують схвалення від РФ? для відправлення місії миротворців??? Це як - ніби в 1944 р . Рцузвелььт дзвонить Гітлеру - можна мені Висадку в Нормандії зробити другий фронт хочу відкрити? А той- Найн!!! Єто же ескалація!!!
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23.03.2025 11:00 Відповісти
 
 