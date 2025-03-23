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Новини Знищення російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
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Уражено район зосередження противника в Торецьку, місце розміщення ворожих сил повністю зруйновано, - Генштаб. ВIДЕО

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, місце розміщення сил противника було повністю зруйновано.

В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається у Торецьку обійти Сили оборони з флангів, - ОТУ "Луганськ"

"Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.

Cили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу", - наголошують у Генштабі. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) Донецька область (8302) Торецьк (430) Бахмутський район (325) Покровський район (510)


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Топ коментарі
+20
Смерть московським окупантам в Україні!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.03.2025 10:23
+8
Так виглядає прихід руского міра
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23.03.2025 10:39
+6
Супер!!! Стільки нечисті в одному місці накрили! Браво, ЗСУ!
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23.03.2025 12:49
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Смерть московським окупантам в Україні!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.03.2025 10:23 Відповісти
До першої фрази слід додаит: і зільоним гнидам!
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23.03.2025 10:48 Відповісти
Героям слава !!
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23.03.2025 13:45 Відповісти
Ну хоч якась добра новини частіше так ,близько 600 тисяч окупантів знаходятся на окупованих територіях тому треба знищувати ворога і його логістику там.
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23.03.2025 10:29 Відповісти
"1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку " Хіба бригада входить до складу полку, чи полк - до складу бригади? Хіба це не окремі військові одиниці?
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23.03.2025 10:31 Відповісти
Вірогідно, кому поставити забули.

Бо "1 окрема гвардійська" - це колишня мєнтовская бригада з ДНР - в основному були зрадники, але з тих пір там залишились в основному кацапи.
А "103 полк" - то вишкребки з ростову, з 150ї дивізії.
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23.03.2025 11:08 Відповісти
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23.03.2025 10:34 Відповісти
н-да ... місячний пейзаж ...
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23.03.2025 10:35 Відповісти
Так виглядає прихід руского міра
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23.03.2025 10:39 Відповісти
Шахта "Центральна".
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23.03.2025 11:20 Відповісти
Супер!!! Стільки нечисті в одному місці накрили! Браво, ЗСУ!
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23.03.2025 12:49 Відповісти
 
 