Уражено район зосередження противника в Торецьку, місце розміщення ворожих сил повністю зруйновано, - Генштаб. ВIДЕО

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, місце розміщення сил противника було повністю зруйновано.

В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

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"Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.

Cили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу", - наголошують у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області.