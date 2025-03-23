Зусилля зі стримування війни РФ проти України "певною мірою під контролем", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Трамп сказав в інтерв’ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу на борту президентського літака.

Трамп вкотре зауважив про свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Отже, я знаю його дуже добре. Дивно, що ми не потрапили в жодну серйозну сутичку через містифікацію "Росія, Росія, Росія", – заявив він.

Також Трамп наголосив, що Путін "нікуди не вторгався, коли я був президентом". Він зазначив, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.

Також читайте: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт

"Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", – сказав він.

Президент США додав, що мав "дуже раціональні дискусії" з російським диктатором.

"І я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці", – заявив Трамп, зазначивши, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустрічі Трампа і Путіна передуватимуть непрості техпереговори, завтра представники РФ вирушать до Ер-Ріяду, - Пєсков