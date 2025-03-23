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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Зустріч Трампа та Путіна
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Зусилля зі стримування війни РФ проти України "певною мірою під контролем", - Трамп

Трамп про війну і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Трамп сказав в інтерв’ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу на борту президентського літака.

Трамп вкотре зауважив про свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Отже, я знаю його дуже добре. Дивно, що ми не потрапили в жодну серйозну сутичку через містифікацію "Росія, Росія, Росія", – заявив він.

Також Трамп наголосив, що Путін "нікуди не вторгався, коли я був президентом". Він зазначив, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.

Також читайте: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт

"Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", – сказав він.

Президент США додав, що мав "дуже раціональні дискусії" з російським диктатором.

"І я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці", – заявив Трамп, зазначивши, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустрічі Трампа і Путіна передуватимуть непрості техпереговори, завтра представники РФ вирушать до Ер-Ріяду, - Пєсков

Автор: 

путін володимир (23746) Трамп Дональд (5444) припинення вогню (104)


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Топ коментарі
+27
Якшо русня і буде зупинен то це завдяки зусиллям Сил Оборони і всіх тих хто їм допомагав. Цей бик дурний хоче собі всі заслуги приписати. Не вийде.
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23.03.2025 12:52
+22
З отаким безладом у голові - який із нього президент?..
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23.03.2025 12:52
+19
Тупа,патлата мєрзость.
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23.03.2025 12:51
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Тупа,патлата мєрзость.
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23.03.2025 12:51 Відповісти
тужиться сидячи на унітазі, щоб не в штани потуги вилились. Отакий контроль.
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23.03.2025 19:55 Відповісти
Достал уже этот Дональд Дак. Всё что сделано это его заслуга. А ещё он изобрёл колесо и первый высадился на луне. ********.
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23.03.2025 12:52 Відповісти
Якшо русня і буде зупинен то це завдяки зусиллям Сил Оборони і всіх тих хто їм допомагав. Цей бик дурний хоче собі всі заслуги приписати. Не вийде.
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23.03.2025 12:52 Відповісти
він же уже сказав: "якщо б не ми, то київ за 3 дні"
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23.03.2025 19:12 Відповісти
З отаким безладом у голові - який із нього президент?..
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23.03.2025 12:52 Відповісти
Всё у него хорошо и с головой, и в голове
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23.03.2025 13:05 Відповісти
І що ж там хорошого ?
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23.03.2025 13:08 Відповісти
Навіть не враховуючи того, що руда, обіссяна потвора -виродок за людськими якостями,його вік зовсім не дозволяє казати що у нього "всьо хорошо і с головой і в головє",як до речі і у вас, але то вже інша історія.
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23.03.2025 13:22 Відповісти
Це означає, що ти така ж нарцисична гидка дебілка, як і Рудий Донні.
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23.03.2025 14:33 Відповісти
Це кацапка.
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23.03.2025 14:45 Відповісти
Еге ж: і там, там гарний безлад.
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23.03.2025 16:44 Відповісти
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23.03.2025 15:08 Відповісти
Точно такий як наш - нікудишній і шкідливий.
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23.03.2025 15:17 Відповісти
Дляя рижого п.дора головне - гладити пуйла за шерсьтю. А то ще розсердиться. А Україна, для нього то таке.
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23.03.2025 12:52 Відповісти
Держить пуила за яиця?
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23.03.2025 12:53 Відповісти
Губами...
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23.03.2025 12:54 Відповісти
ху..й..ло в который раз вытерло об трампа ноги и поводило по губам, каждый обстрел мирных городов это тому подтверждение !!!

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23.03.2025 12:54 Відповісти
він точно не плутає росіян з хусітами?
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23.03.2025 12:54 Відповісти
Дональд в країні чудес Аліси(
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23.03.2025 12:55 Відповісти
Ага... Йому вдалося досягнути... Гнида фашистська. Да якби не ти то рашисти до сих пір би бились лобом об Бахмут і Авдіївку
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23.03.2025 12:56 Відповісти
У Обами теж все було під контролем, не чіпайте Крим. Не чіпали, і до чого це призвело?
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23.03.2025 12:58 Відповісти
Коли вже певною мірою не контролюєш власний метеоризм, можна певною мірою братись за геополітику....
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23.03.2025 12:58 Відповісти
Шо там с "акружєнієм", пістабол?
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23.03.2025 13:01 Відповісти
Нема ніякого "окружєнія" ...
А чому нема ?
Тому що Тромб попросив ***** "не окружать" !
Ура ...?!
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23.03.2025 13:16 Відповісти
Як анекдот про мужика який ганяв крокодилів...
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23.03.2025 13:26 Відповісти
Тепер вже кажуть, що вони наполягали на виході ЗСУ з Курщини, а от тільки обстрілам рашистів при відході наших не змогли запобігти. Мерзенні гниди!
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23.03.2025 14:39 Відповісти
А то что пидо....рашка бомбит каждый день трампон ничего не скажет, только повторяет война не началась бы ...
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23.03.2025 13:01 Відповісти
Все ясно і однозначно.
То це спільна акція дональда і путіна, ночами накривпє міста в Україні і вбиває людей цілими сім'ями.
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23.03.2025 13:04 Відповісти
а мені, знаєте що більш за все подобається?
що, оті грьобані лєвакі толєрасти, тейлори свіфти, і вся голівудська тусовочна богєма, знаєте що робить?
нєнє, не б'ється за свої права, не виступають на всіх можливих заходах з фак трамп, а виїжджають зі сша на чотири роки.
десь там перекантуватись, а ви ******* как хатітє.
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23.03.2025 13:06 Відповісти
А в Україні хіба не те саме? Чи в Тисі топляться, а в Карпатах мерзнуть виборці Пороха? Я вже не згадую "батальйон Монако" і усіляких абдристовичей.
Мені здається, що трампон косплеїть янєлоха, а США - Україну. От лише найвеличнішому знадобилось майже 3 роки для цього (літо2019-лютий2022), а трампон все зробив за якихось 2 місяці (20січня-20березня 2025).
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23.03.2025 15:24 Відповісти
зе!поц, містєчковий малорос. убога істота, що злетіла до небес.
трамп, мега мага супер паяц.
такому, не можливо навчитися!
це, талант.
трамп, дійсно богом поцілований руйнівник.
людство вперлося у розвитку.
і нажаль, ми опинилися в епіцентрі подій.
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23.03.2025 15:32 Відповісти
Та ні! ІМХО, у трампона (через вік) просто досвіду більше, а, з огляду на потужність країни, ще й можливостей більше. От і все
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23.03.2025 15:36 Відповісти
Маленький член пітуна в роті трампа - це не ніякий не котроль стримування. Хоча чому я це кажу, пітун хоч насре трампу до рота - той лиш скаже thank you very much
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23.03.2025 13:07 Відповісти
Півень пофарбованний зі шточною засмагою ...
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23.03.2025 13:07 Відповісти
Насправді Донні - старий брудний волоцюга, якому ніхто не подає.
Просто нам не пощастило, що ми опинилися в цій альтернативній реальності. Фільм "13 поверх", якщо хто дивився.

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23.03.2025 15:32 Відповісти
нічого собі не подають ? ...ху* ло вже40 років годує та рятує бізнес проекти , цього амеріканського 🤡 головного агента фсб, а тепер і товарищ маск влив в компанію виборців , чималеньку сумму ...тому донні ще той пройдисвіт з недешевих ...та ще і аморал рідкісний ...півень
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23.03.2025 15:38 Відповісти
Я ж написав, що цей Трамп - несправжній, і ми всі, як у фільмі "13 поверх".
Справжній Трамп в реалі - старий бомж, якому сниться, що він президент Америки.

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23.03.2025 16:10 Відповісти
Херово тільки, що не під твоїм...
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23.03.2025 13:10 Відповісти
Він має на увазі Україну.
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23.03.2025 13:11 Відповісти
Він брехливіше навіть за газету ,,правда"!
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23.03.2025 13:13 Відповісти
Можливо,стратегія Трампа справді прикинутись ідіотом,падким на лестощі і обманути путіна?Бо якщо не прикидається то справді катастрофа...і не лише для України...
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23.03.2025 13:15 Відповісти
Згадайте 1-й президентський термін трампа:
- трамп був таким же тупим і наївним
- падким на лестощі пітуна, сі і кімченіна
- і завжди невдаха, у всьому за що брався. Чого тільки вартує ганебна зрада Афганістану (під приводом заробити на копалинах)
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23.03.2025 13:50 Відповісти
Яке прикидання?
Не посварився лише з двома -Ізраїлем і росією.Ну ще кіма не зачіпає.Таке враження,шо чиєсь завдання(не будемо тикати пальцем,чиє)посварити Америку з усім світом виконує.
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23.03.2025 14:28 Відповісти
Ага. Стопудово! І те, що чучхеїстьский пупсик його провертів на своєму "пальці" ще в першу каденцію цього рудого володаря всіх реальностей - то все байденевське ІПСО!
Не дивіться вгору! (с)
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23.03.2025 15:28 Відповісти
Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", - сказав він.

Та знаем. За счёт того, что расчитываешь заставить Украину выполнить все Путины хотелки
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23.03.2025 13:15 Відповісти
Так, - краще всього захистити свій дім від пожежі це спалити його самому. Откровєнія от Трампа
Стіх 8,
Глава 9...
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23.03.2025 13:28 Відповісти
Воно взагалі про що??? Що воно стримує??? Явно старческий маразм!!! Як би не його вік можно було би сказати що воно нанюхалось борошна!!! Довбодятел!!!
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23.03.2025 13:26 Відповісти
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23.03.2025 13:35 Відповісти
Хворе на всю голову, як і його оточення, а на додачу ще й наші нюхачі-заглядувачі...
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23.03.2025 13:42 Відповісти
З Мара Лага на полі для гольфу погано видно ту Україну шмакодявку. Тому і контроль виглядає «певною мірою». Не заважайте Донні грати у гольф, на наступному тижні він вигадає ще якусь маячню і знову весь світ буде обертатись навколо його старої дупи та обговорювати чергову нав'язливу ідею старого мудака.
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23.03.2025 13:43 Відповісти
Старий , зів'ялий нарцис .
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23.03.2025 13:56 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzxzg02m9o
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23.03.2025 13:53 Відповісти
Його лікувати треба у тюремному медпункті,а його президентом обрали.Мля.....що з тим світом?
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23.03.2025 13:56 Відповісти
самозакоханий маразматик вдає, що щось там "стримує", хоча може він реально так вважає
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23.03.2025 13:58 Відповісти
Дякую Президент Трамп
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23.03.2025 14:04 Відповісти
Чекай дякувати,він ще не кінчив
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23.03.2025 14:08 Відповісти
шо такє? завершить війну, перестануть надходити виплати, прийдеться вернутись в Україну і працювати?
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23.03.2025 14:16 Відповісти
В яку Україну, дебіл? В колонію паРашки без армії і гарантій захисту? Хто туди вернеться?
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23.03.2025 15:12 Відповісти
хто обзивається той сам так називається .
повернуться повернуться, війна закінчиться- виплати припинеться, прийдеться веееертаааатииись)
наааа робооооту йти!) ок да?
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23.03.2025 21:32 Відповісти
тіки якщо їх СЄ викине, але я не думаю що вони настільки дурні.
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30.03.2025 00:21 Відповісти
Ніхто туда вже не вернеться,ви проспали Україну.Ви дебіляки спочатку голосували "па-пріколу",тепер дякуєте Трампу,що він заставляє вас підписати капітуляцію.Від таких полудурків треба триматися подалі,так що по-ходу ти там сам будеш на москалів працювати за їжу і право жити, і дякувати Трампу.
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23.03.2025 20:58 Відповісти
вернуться вернуться, війна закінчиться -виплати перестануть давати, от і поверениться в Україну на роботу, думаєш буде там хтось довго годувати пенсіонерів які ходять в прапор заматані.
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23.03.2025 21:37 Відповісти
Більшість людей працює,отримали субсідіарний захист на 4 роки,хто хоче повернутись,хто не хоче отримують документи на 10 років,як біженці.Так що не вигадуй,бо ти нічого не знаєш.
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23.03.2025 21:50 Відповісти
ну той СИДи там! росказуєш шо ті українці які залишились такі-пересякі бо хочуть вижить.
і шухляду свою захлопни
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23.03.2025 21:53 Відповісти
Ти мені не хами,ти дякуй Трампу по графіку і не забувай вибачатись.Ще ти можеш особисто здатись підарашкам і не висловлювати свою примітивну думку за всіх.
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23.03.2025 22:00 Відповісти
ти, тєло, перша мурчять начала, буду говорить з тобою так як ти зі мною, ок да?
сидиш там, то сиди на жопі рівно, будеш жити в Україні - будеш мати право рота откривать, а зарес закрий свою шухляду.
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23.03.2025 22:07 Відповісти
Не тобі вказувати кому де сидіти.Ти,я розумію, давно з дому не виходив.Все чекаєш,що тебе врятують чужим життям?Трампу дякуєш,що хоче злити Україну.Бо тобі все одно,який прапор,аби сраця в теплі сухенька.На передок до хлопців поїдь і там їм розкажи,що всі ті що вже померли дурні,бо могли відразу здатися і не помирати ,а ти розумний бо досі живий. Все,тобі час Трампу дякувати,давай спи сухеньким.
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23.03.2025 22:14 Відповісти
я своє відслужив, а ти виїахав і строчіш ше шось про прапор і про сраку в теплі? серйозно?
подякую непереживай, і за вас "патріотів" заматих в прапор шо там скачуть за кордони 91го і про ковбасу по 2.20.
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23.03.2025 23:16 Відповісти
а нє, то приїдь назад на 1 день в Україну, вийди на вулицю поросказуй свої наративи, тобі бистро о"бяснять по чьому в Одесі рубіроїд.
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23.03.2025 21:55 Відповісти
Я там частіше буваю,чим чи на вулицю виходиш.В мене там чоловік і брат,так що давай,капітулянт,Путіну такі потрібні корисні ідіоти.
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23.03.2025 22:43 Відповісти
Трамп-барабан,тупий як і його спічі.
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23.03.2025 14:23 Відповісти
"американський краснов".котрий "трамбон".Твої добрі стосунки з куйлом вказують на те.що ця людина вже давно попала в серйозну містифікацію "Росія, Росія, Росія" .Гнила консерва
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23.03.2025 14:55 Відповісти
якби америка дійсно хотіла опустити кацапію то при такій кількості грошей, зброї і технологічної переваги могли би це зробити місяця за три, а так 150 млрд виписали, 100 з них вкрали, війскового мотлоху позбулися - словом business as usually.
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23.03.2025 15:05 Відповісти
****** трепло
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23.03.2025 15:07 Відповісти
Чекіст вертить комерсом як в 90-х а той і радий
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23.03.2025 15:10 Відповісти
Під контролем? Під чиїм контролем?
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23.03.2025 15:11 Відповісти
Трамп даже не понял, что он сам сказал.
Да оно ему и не надо.
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23.03.2025 16:02 Відповісти
Рудий лузер...
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23.03.2025 16:04 Відповісти
не ****** би
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23.03.2025 16:55 Відповісти
 
 