Зусилля зі стримування війни РФ проти України "певною мірою під контролем", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Трамп сказав в інтерв’ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу на борту президентського літака.
Трамп вкотре зауважив про свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Отже, я знаю його дуже добре. Дивно, що ми не потрапили в жодну серйозну сутичку через містифікацію "Росія, Росія, Росія", – заявив він.
Також Трамп наголосив, що Путін "нікуди не вторгався, коли я був президентом". Він зазначив, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.
"Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", – сказав він.
Президент США додав, що мав "дуже раціональні дискусії" з російським диктатором.
"І я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці", – заявив Трамп, зазначивши, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому нема ?
Тому що Тромб попросив ***** "не окружать" !
Ура ...?!
То це спільна акція дональда і путіна, ночами накривпє міста в Україні і вбиває людей цілими сім'ями.
що, оті грьобані лєвакі толєрасти, тейлори свіфти, і вся голівудська тусовочна богєма, знаєте що робить?
нєнє, не б'ється за свої права, не виступають на всіх можливих заходах з фак трамп, а виїжджають зі сша на чотири роки.
десь там перекантуватись, а ви ******* как хатітє.
Мені здається, що трампон косплеїть янєлоха, а США - Україну. От лише найвеличнішому знадобилось майже 3 роки для цього (літо2019-лютий2022), а трампон все зробив за якихось 2 місяці (20січня-20березня 2025).
трамп, мега мага супер паяц.
такому, не можливо навчитися!
це, талант.
трамп, дійсно богом поцілований руйнівник.
людство вперлося у розвитку.
і нажаль, ми опинилися в епіцентрі подій.
Просто нам не пощастило, що ми опинилися в цій альтернативній реальності. Фільм "13 поверх", якщо хто дивився.
Справжній Трамп в реалі - старий бомж, якому сниться, що він президент Америки.
- трамп був таким же тупим і наївним
- падким на лестощі пітуна, сі і кімченіна
- і завжди невдаха, у всьому за що брався. Чого тільки вартує ганебна зрада Афганістану (під приводом заробити на копалинах)
Не посварився лише з двома -Ізраїлем і росією.Ну ще кіма не зачіпає.Таке враження,шо чиєсь завдання(не будемо тикати пальцем,чиє)посварити Америку з усім світом виконує.
Не дивіться вгору! (с)
Та знаем. За счёт того, что расчитываешь заставить Украину выполнить все Путины хотелки
Стіх 8,
Глава 9...
повернуться повернуться, війна закінчиться- виплати припинеться, прийдеться веееертаааатииись)
наааа робооооту йти!) ок да?
і шухляду свою захлопни
сидиш там, то сиди на жопі рівно, будеш жити в Україні - будеш мати право рота откривать, а зарес закрий свою шухляду.
подякую непереживай, і за вас "патріотів" заматих в прапор шо там скачуть за кордони 91го і про ковбасу по 2.20.
Да оно ему и не надо.