ППО знищила понад 1115 повітряних цілей ворога за тиждень, - Повітряні сили

Упродовж тижня, із 17 по 23 березня, протиповітряна оборона Cил оборони України знищила понад 1115 засобів повітряних цілей росіян.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема знищено:

625 ударних БпЛА типу Shahed;

250 розвідувальних БпЛА;

240 БпЛА інших типів.

Також читайте: Збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил упродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів, зокрема:

понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - розповіли в Повітряних силах.

За тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 823 бойові вильоти, з них:

750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Також читайте: Повітряні сили закликали українців не поширювати прольоти авіації: Не допомагайте ворогу полювати на F-16

Зазначається, що унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно становлять: